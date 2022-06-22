Можно ли смартфон использовать как рацию

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Иван Герасимов 0

На смартфонах можно пользоваться не только привычными функциями вроде мессенджеров, навигаторов или веб-серфинга, но и другими крутыми фишками, за которые нужно платить, покупая отдельные устройства. Речь, конечно же, о рациях — устройствах передачи данных для водителей и путешественников. С помощью них во время дальней дороги можно обмениваться короткими сообщениями, предупреждая друг друга о ситуации на дорогах, погодных условиях и так далее. Но как ее встроить в смартфон? Расскажем обо всех способах, как использовать смартфон в качестве рации и почему это удобно.

Рация в смартфоне. Как это работает?

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Как пользоваться рацией в телефоне

В далекие времена, когда о смартфонах еще речи не было, производители мобильных телефонов пытались дать покупателям все необходимые функции и даже те, что им не особо нужны. В частности, Nokia в свое время выпустила первый телефон с рацией Nokia 5140 с поддержкой технологии Push-to-Talk. Эта фича была реализована благодаря мобильному интернету GPRS, а также, как следует из названия, благодаря нажатию кнопки.

Вот таким был первый телефон со встроенной рацией. Как вам?

Функция работала на неограниченной территории благодаря покрытию операторов, что заметно отличало ее от традиционной рации, а еще у нее было выше качество сигнала и возможность создания, как сейчас принято говорить, группового звонка. Из минусов: задержка при установлении соединения, а также высокая цена за мобильный трафик, с учетом того времени. Сейчас подобный вариант кажется слегка странноватым, ибо голосовые сообщения отправляются даже при плохом сигнале сотовой сети, но многие по-прежнему предпочитают аналоговые рации, но уже в качестве приложения. Как это работает?

Рация в телефоне без интернета

Попробуйте удобное приложение Intercom, которое превратит ваш телефон в рацию

Специального модуля, как у стареньких Nokia, в современных смартфонов нет. Зато есть Wi-Fi и Bluetooth, которые позволяют не только делиться файлами, но и общаться. Например, с помощью приложения Intercom: оно работает на небольшом расстоянии, например, в офисе, позволяя подключать беспроводной наушник для общения с другими.

С помощью приложения рации можете использовать необычный канал связи, если живете в соседних домах. Само приложение крайне простое в использовании и этим нравится больше всего: оно просто соединяет вас с людьми незамысловатым способом без дополнительной регистрации или разрешения доступа.

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Рация на Андроид с частотами

В приложении есть возможность менять частоты и слушать чужие беседы

Если вам нужно приложение рации для смартфона с частотами, то используйте Walkie-Talkie: если коротко, то, по сути, это привычный нам способ отправки голосовых сообщений. В приложении можно настроиться на любой канал и поучаствовать в беседе. Для групповой беседы нужно всего лишь настроиться на частоту всем пользователям одновременно, после чего начинать общение. Никакие лицензии и разрешения приложению не нужны, поэтому каналы будут не защищены и к вашей беседе может присоединиться любой пользователь, незаметно прослушав вашу беседу.

Симулятор рации на Андроид

Интерфейс в качестве рации: что еще нужно для удобного общения?

Некоторые приложения для смартфонов и вовсе выполнены в стиле рации, например, Онлайн-рация Про. Она не имеет территориальных ограничений, а звук в ней, в отличие от аналоговой рации, передается в высоком качестве. В приложении есть несколько десятков каналов, доступных для общего пользования, например, для водителей.

Также можно создавать отдельные приватные каналы, защитив их кодом. Им можно поделиться с друзьями, с которыми хотите поддерживать связь. В приватных каналах даже есть функция видеочата. Но общие каналы не имеют защиты данных, поэтому все переговоры можно прослушать, поэтому личную информацию лучше оставить при себе и пользоваться рацией в смартфоне только при необходимости.

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Смартфон со встроенной рацией

Пожалуй, это самая крутая рация, которая есть на рынке

Если варианты с рацией в виде приложения для смартфона вам не подходят, то используйте защищенный смартфон с этой функцией. Например, UNIWA P5, в который встроена рация Zello — это голосовая связь, имеющая широчайший территориальный охват по всему миру. Если говорить про сам смартфон, то он противоударный и реально похож на саму рацию, но внутри есть камера, кнопка SOS, Android 9.0 по умолчанию, а также мощный аккумулятор на 5300 мА*ч.

Работает устройство и на современных стандартах связи, среди которых 3G и LTE. Сзади удобная клипса, благодаря которой телефон можно прицепить куда удобно. По сути, это больше рация с функциями смартфона, а не наоборот. Короче, тоже классный вариант, которым вполне удобно пользоваться.

Подробнее об UNIWA P5

Вот несколько удобных способов пользоваться рацией в смартфоне. А если вам нужен удобный диктофон в смартфоне, а стандартный не подходит, то используйте для этого крутые приложения — рассказали о них в нашей статье!

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