Можно ли смартфон использовать как рацию

На смартфонах можно пользоваться не только привычными функциями вроде мессенджеров, навигаторов или веб-серфинга, но и другими крутыми фишками, за которые нужно платить, покупая отдельные устройства. Речь, конечно же, о рациях — устройствах передачи данных для водителей и путешественников. С помощью них во время дальней дороги можно обмениваться короткими сообщениями, предупреждая друг друга о ситуации на дорогах, погодных условиях и так далее. Но как ее встроить в смартфон? Расскажем обо всех способах, как использовать смартфон в качестве рации и почему это удобно.

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Как пользоваться рацией в телефоне

В далекие времена, когда о смартфонах еще речи не было, производители мобильных телефонов пытались дать покупателям все необходимые функции и даже те, что им не особо нужны. В частности, Nokia в свое время выпустила первый телефон с рацией Nokia 5140 с поддержкой технологии Push-to-Talk. Эта фича была реализована благодаря мобильному интернету GPRS, а также, как следует из названия, благодаря нажатию кнопки.

Функция работала на неограниченной территории благодаря покрытию операторов, что заметно отличало ее от традиционной рации, а еще у нее было выше качество сигнала и возможность создания, как сейчас принято говорить, группового звонка. Из минусов: задержка при установлении соединения, а также высокая цена за мобильный трафик, с учетом того времени. Сейчас подобный вариант кажется слегка странноватым, ибо голосовые сообщения отправляются даже при плохом сигнале сотовой сети, но многие по-прежнему предпочитают аналоговые рации, но уже в качестве приложения. Как это работает?

Рация в телефоне без интернета

Специального модуля, как у стареньких Nokia, в современных смартфонов нет. Зато есть Wi-Fi и Bluetooth, которые позволяют не только делиться файлами, но и общаться. Например, с помощью приложения Intercom: оно работает на небольшом расстоянии, например, в офисе, позволяя подключать беспроводной наушник для общения с другими.

С помощью приложения рации можете использовать необычный канал связи, если живете в соседних домах. Само приложение крайне простое в использовании и этим нравится больше всего: оно просто соединяет вас с людьми незамысловатым способом без дополнительной регистрации или разрешения доступа.

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Рация на Андроид с частотами

Если вам нужно приложение рации для смартфона с частотами, то используйте Walkie-Talkie: если коротко, то, по сути, это привычный нам способ отправки голосовых сообщений. В приложении можно настроиться на любой канал и поучаствовать в беседе. Для групповой беседы нужно всего лишь настроиться на частоту всем пользователям одновременно, после чего начинать общение. Никакие лицензии и разрешения приложению не нужны, поэтому каналы будут не защищены и к вашей беседе может присоединиться любой пользователь, незаметно прослушав вашу беседу.

Симулятор рации на Андроид

Некоторые приложения для смартфонов и вовсе выполнены в стиле рации, например, Онлайн-рация Про. Она не имеет территориальных ограничений, а звук в ней, в отличие от аналоговой рации, передается в высоком качестве. В приложении есть несколько десятков каналов, доступных для общего пользования, например, для водителей.

Также можно создавать отдельные приватные каналы, защитив их кодом. Им можно поделиться с друзьями, с которыми хотите поддерживать связь. В приватных каналах даже есть функция видеочата. Но общие каналы не имеют защиты данных, поэтому все переговоры можно прослушать, поэтому личную информацию лучше оставить при себе и пользоваться рацией в смартфоне только при необходимости.

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Смартфон со встроенной рацией

Если варианты с рацией в виде приложения для смартфона вам не подходят, то используйте защищенный смартфон с этой функцией. Например, UNIWA P5, в который встроена рация Zello — это голосовая связь, имеющая широчайший территориальный охват по всему миру. Если говорить про сам смартфон, то он противоударный и реально похож на саму рацию, но внутри есть камера, кнопка SOS, Android 9.0 по умолчанию, а также мощный аккумулятор на 5300 мА*ч.

Работает устройство и на современных стандартах связи, среди которых 3G и LTE. Сзади удобная клипса, благодаря которой телефон можно прицепить куда удобно. По сути, это больше рация с функциями смартфона, а не наоборот. Короче, тоже классный вариант, которым вполне удобно пользоваться.

Подробнее об UNIWA P5

Вот несколько удобных способов пользоваться рацией в смартфоне. А если вам нужен удобный диктофон в смартфоне, а стандартный не подходит, то используйте для этого крутые приложения — рассказали о них в нашей статье!