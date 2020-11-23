Можно ли танцевать под рэп? Достаточно послушать новый альбом Sfera Ebbasta

В мире современных технологий стать знаменитым исполнителем гораздо проще, чем раньше. Если еще десятки лет назад для того, чтобы певец прославился на весь мир, требовалось большое время, то сейчас достаточно загрузить свое творчество на YouTube, и если у тебя есть талант, его обязательно оценят. А видео запросто разлетится по социальным сетям и его увидит весь мир, ведь все площадки открытые. Именно так начинал свою карьеру итальянский рэпер Джионата Боскетти, который многим знаком по псевдониму Sfera Ebbasta.

Он начал свою музыкальную деятельность с загрузки видео на YouTube в 2010-2012 году и познакомился с продюсером Чарли Чарльзом, который разглядел талант в молодом исполнителе. В сотрудничестве с Чарльзом рэпер выпустил несколько работ, после чего с ним уже стали работать звукозаписывающие компании. Однако свой первый сольный студийный альбом Sfera Ebbasta выпустил в 2016 году, который стал одноименным.

За следующие два года рэпер отметился высокой активностью — в 2017 году выпустил пластинку Gentleman, а через год — альбом Rockstar, который дебютировал на вершине рейтинга альбомов FIMI. Все 11 треков заняли двенадцать верхних позиций Top Single.

Благодаря успеху альбома Rockstar Sfera Ebbasta стал первым итальянским рэпером, который вошел в рейтинг 100 лучших исполнителей, составленный Spotify.

Ко всему прочему Rockstar сделал его самым популярным итальянским артистом за всю историю с более чем 700 миллионами прослушиваниями. И вот 20 ноября Sfera Ebbasta порадовал поклонников выходом нового альбома Famoso.

Новый альбом Sfera Ebbasta

Пластинка Famoso уже доступна на Яндекс.Музыке, в BOOM и других стриминговых сервисах. Трек-лист альбома включает 13 треков, которые подарят 40 минут качественного хип-хопа.

Bottiglie Privè Abracadabra (feat.Future) Baby (feat. J Balvin) Macarena (feat.Offset) Hollywood Tik Tok (feat. Marracash & Guè Pequeno) Male Giovani Re Gelosi 6 AM Salam Alaikum (feat. 7ARI & Steve Aoki) Gangang (feat.Lil Mosey) $€ Freestyle

Альбом получился довольно разношерстным, и этим он хорош. Например, в некоторых треках есть даже элементы музыки 80-х: это прослеживается, например, в партиях синтезатора с характерным для той эпохи звуком и прямолинейном танцевальном бите, как в треке Baby. Трек Abracadabra, наоборот, выполнен в характерном для хип-хопа стиле, с элементами латинской музыки, которые невольно заставляют двигаться в такт.

Famoso для многих может стать глотком свежего воздуха — всегда приятно послушать что-то действительно новенькое. Мы вот не ожидали, что рэп, тем более от итальянского исполнителя, может так звучать. Это новые краски и новые эмоции, которых так не хватает многим современным исполнителям. Послушать можно здесь — там вы найдете ссылки на альбом во всех популярных стриминговых сервисах.

Пример Sfera Ebbasta доказывает, что если у человека есть талант, он может всего добиться.