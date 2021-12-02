Можно ли убрать царапины с телефона. Правда и мифы

Царапины на экране телефона могут сильно испортить настроение его владельца. Кроме того, что так гаджет потеряет в стоимости, так он еще и начнет хуже выглядеть. Мы настолько часто смотрим на экран, что любая более-менее крупная царапина может начать постоянно мозолить глаза и вызывать раздражение. Есть защитные пленки/стекла, но поцарапать поверхность можно до того, как ее наклеишь. Кроме этого, многие не любят ими пользоваться. Вот и возникают вопросы, можно ли исправить ситуацию, если царапина уже появилась. Несколько способов есть, и сейчас я о них расскажу, но отнеситесь к материалам, как информационным. Ведь некоторые способы могут только навредить в зависимости от типа и свойств экрана.

Как удалить царапины с экрана телефона

Ниже приведены самые разные способы удаления царапин, которые можно найти в Интернете. Некоторые из них просто мифы, и мы попробуем их разрушить. Но что-то действительно работает. Главное, имейте в виду, что разные виды обработки могут действительно убрать царапины за счет абразивной обработки. Но они же снимут олеофобное покрытие, благодаря которому на экране остается меньше отпечатков, а палец так гладко по нему скользит.

Удаление царапин зубной пастой

Протирание экрана зубной пастой (не гелевой) якобы помогает исправить поцарапанные экраны. Подобное воздействие может сделать его более глянцевым, но в некоторых случаях, наоборот, покрыть место протирания матовым налетом. В целом способ рабочий, но не для экранов, а для защитных пленок. С ними действительно можно попробовать провести такой эксперимент.

Стирает ли ластик царапины с экрана

Ластики отлично справляются с царапинами. Этому даже есть объяснение. Если тереть царапину около минуты сначала в одном направлении, а потом в другом, то ластик, размягчаясь, заполнит своими частицами полость царапины. Так он сделает ее менее заметной тактильно, но ее все равно может быть видно. Вот только если вы решитесь на такой эксперимент, не стоит давить слишком сильно, а двигать ластиком по экрану надо довольно интенсивно.

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Автомобильные полироли для удаления царапин

Автомобильные воски и кремы для линз фар должны эффективно удалять царапины на экранах. Эти средства создавались именно для того, чтобы восстанавливать поврежденные стекла. Но в автомобильных фарах нет такой требовательности к прозрачности. На экране телефона даже легкие помутнения будут бросаться в глаза. Поэтому способ в целом рабочий, но надо быть готовым к тому, что могут остаться следы средства. Зато, если сработает, весь экран в целом станет более блестящим и будет выглядеть как новый. Есть даже специальные средства именно для телефонов, но суть от этого не меняется.

Можно ли удалить царапины содой

Паста из двух частей пищевой соды и одной части воды считается отличным средством для удаления царапин с экрана. Говорят, что сода имеет мелкообразивную структуру и из-за этого хорошо полирует поверхность, а сама она отлично смывается, не оставляя следов.

Вот только на практике это не работает, а вода в составе такой смеси может попасть внутрь корпуса (например, через динамик) и навредить устройству.

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Кокосовое масло против царапин

Согласно Интернету, кокосовое масло может решить практически любую проблему. Поразительно, но с царапинами на телефоне оно не справляется. Правда, оно сделает телефон очень скользким. В некоторых случаях это хорошо, но это уже отдельная история, которая не имеет отношения к удалению царапин.

Кукурузный крахмал для удаления царапин

Значение этого способа тоже не стоит преувеличивать. Тут как с содой. Есть риск повреждения устройства из-за воды в составе смеси, да и с царапинами она не справится. Зато в целом экран, скорее всего, станет более блестящим.

Порошковое очищающее средство

И снова смеси на основе порошков. Comet, Ajax и тому подобные кажутся хорошей идеей для полировки царапин. Они слегка абразивные, поэтому можно подумать, что они отполируют ваш экран до сияющего блеска и уберут царапины. Но они этого не делают. Они могут даже оставить на вашем экране новые царапины и многие экспериментаторы доказывают это на своем опыте.

Обработка телефона вазелином

Название этого подзаголовка выглядит немного пугающим, но такой способ тоже рассматривается, как средство борьбы с царапинами. Главное, помните — помещать липкую маслянистую жидкость на электронику всегда будет плохой идеей. По факту экран просто станет липким и неприятным. Это только дополнит негатив от царапин, которые никуда не денутся.

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Что будет, если потереть телефон бананом

Напоследок мое любимое. Я не знаю, почему люди думают, что натирать телефон едой — это хорошая идея. Нет, натирание экрана кожурой не поможет справиться с царапинами. Вы будете смеяться, но такой способ тоже встречается на форумах и в пабликах. Поэтому я не мог о нем не рассказать.