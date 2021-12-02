Можно ли убрать царапины с телефона. Правда и мифы

  2. Темы
  3. Полезно знать
Артем Сутягин 0

Царапины на экране телефона могут сильно испортить настроение его владельца. Кроме того, что так гаджет потеряет в стоимости, так он еще и начнет хуже выглядеть. Мы настолько часто смотрим на экран, что любая более-менее крупная царапина может начать постоянно мозолить глаза и вызывать раздражение. Есть защитные пленки/стекла, но поцарапать поверхность можно до того, как ее наклеишь. Кроме этого, многие не любят ими пользоваться. Вот и возникают вопросы, можно ли исправить ситуацию, если царапина уже появилась. Несколько способов есть, и сейчас я о них расскажу, но отнеситесь к материалам, как информационным. Ведь некоторые способы могут только навредить в зависимости от типа и свойств экрана.

Неприятно видеть такое на своем дорогом телефоне. Кстати, это мой iPhone 12 Pro. Эти царапины я пославил в первый день после покупки.

Как удалить царапины с экрана телефона

Ниже приведены самые разные способы удаления царапин, которые можно найти в Интернете. Некоторые из них просто мифы, и мы попробуем их разрушить. Но что-то действительно работает. Главное, имейте в виду, что разные виды обработки могут действительно убрать царапины за счет абразивной обработки. Но они же снимут олеофобное покрытие, благодаря которому на экране остается меньше отпечатков, а палец так гладко по нему скользит.

Удаление царапин зубной пастой

Протирание экрана зубной пастой (не гелевой) якобы помогает исправить поцарапанные экраны. Подобное воздействие может сделать его более глянцевым, но в некоторых случаях, наоборот, покрыть место протирания матовым налетом. В целом способ рабочий, но не для экранов, а для защитных пленок. С ними действительно можно попробовать провести такой эксперимент.

С такими царапинами не справится ни зубная паста, ни другие средства.

Стирает ли ластик царапины с экрана

Ластики отлично справляются с царапинами. Этому даже есть объяснение. Если тереть царапину около минуты сначала в одном направлении, а потом в другом, то ластик, размягчаясь, заполнит своими частицами полость царапины. Так он сделает ее менее заметной тактильно, но ее все равно может быть видно. Вот только если вы решитесь на такой эксперимент, не стоит давить слишком сильно, а двигать ластиком по экрану надо довольно интенсивно.

Не покупайте смартфоны Nokia. Вы сильно пожалеете.

Автомобильные полироли для удаления царапин

Автомобильные воски и кремы для линз фар должны эффективно удалять царапины на экранах. Эти средства создавались именно для того, чтобы восстанавливать поврежденные стекла. Но в автомобильных фарах нет такой требовательности к прозрачности. На экране телефона даже легкие помутнения будут бросаться в глаза. Поэтому способ в целом рабочий, но надо быть готовым к тому, что могут остаться следы средства. Зато, если сработает, весь экран в целом станет более блестящим и будет выглядеть как новый. Есть даже специальные средства именно для телефонов, но суть от этого не меняется.

Единственное более менее действенное средство против царапин — стекло или пленка.

Можно ли удалить царапины содой

Паста из двух частей пищевой соды и одной части воды считается отличным средством для удаления царапин с экрана. Говорят, что сода имеет мелкообразивную структуру и из-за этого хорошо полирует поверхность, а сама она отлично смывается, не оставляя следов.

Вот только на практике это не работает, а вода в составе такой смеси может попасть внутрь корпуса (например, через динамик) и навредить устройству.

Как работает камера под экраном телефона и какие у нее недостатки.

Кокосовое масло против царапин

Согласно Интернету, кокосовое масло может решить практически любую проблему. Поразительно, но с царапинами на телефоне оно не справляется. Правда, оно сделает телефон очень скользким. В некоторых случаях это хорошо, но это уже отдельная история, которая не имеет отношения к удалению царапин.

Кукурузный крахмал для удаления царапин

Значение этого способа тоже не стоит преувеличивать. Тут как с содой. Есть риск повреждения устройства из-за воды в составе смеси, да и с царапинами она не справится. Зато в целом экран, скорее всего, станет более блестящим.

Стирая царапины, можно стереть олеофобное покрытие. Лучше от этого точно не будет.

Порошковое очищающее средство

И снова смеси на основе порошков. Comet, Ajax и тому подобные кажутся хорошей идеей для полировки царапин. Они слегка абразивные, поэтому можно подумать, что они отполируют ваш экран до сияющего блеска и уберут царапины. Но они этого не делают. Они могут даже оставить на вашем экране новые царапины и многие экспериментаторы доказывают это на своем опыте.

Обработка телефона вазелином

Название этого подзаголовка выглядит немного пугающим, но такой способ тоже рассматривается, как средство борьбы с царапинами. Главное, помните — помещать липкую маслянистую жидкость на электронику всегда будет плохой идеей. По факту экран просто станет липким и неприятным. Это только дополнит негатив от царапин, которые никуда не денутся.

Почему не стоит гнаться за дисплеями с частотой 120 Гц.

Что будет, если потереть телефон бананом

Напоследок мое любимое. Я не знаю, почему люди думают, что натирать телефон едой — это хорошая идея. Нет, натирание экрана кожурой не поможет справиться с царапинами. Вы будете смеяться, но такой способ тоже встречается на форумах и в пабликах. Поэтому я не мог о нем не рассказать.

Теги
Лонгриды для вас
Почему именно складные телефоны — то, чего мы так долго ждали

Мы все давно хотели чего-то нового в мире средств связи. Современные смартфоны хороши, но вот уже около 15 лет они просто эволюционируют, становясь мощнее, больше и получая новые камеры. Особенно остро жажда нового просыпается тогда, когда мы видим в кино какие-то гаджеты, которые, как нам кажется, должны стать реальностью. Например, представление дополненной реальности и искусственный интеллект Тони Старка по имени Джарвис. Как бы это не было показано обыденным, до таких технологий еще далеко, и вряд ли они будут реализованы в ближайшее время. Тем не менее, с такими смартфонами, как Samsung Galaxy Z Fold 3, мы становимся все ближе к научно-фантастическим гаджетам из кино.

Читать далее
Преступник
Google «превратила» простого человека в опасного преступника

Вы, конечно, знаете, что Google может найти буквально все. Мы обращаемся к поисковику практически с любым вопросом - от того, когда сажать огурцы, до просьбы найти новую серию сериала. Google и другие поисковики всегда нас выручают. Это действительно так, но иногда поисковик ошибается и это приводит к необычным последствиям. Так недавно произошла немного курьезная история с одним из пользователей Сети. Он даже не предполагал, что такое вообще возможно, но это стало реальностью и система просто сделала его другим человеком. Все бы ничего, но об этом узнали многие его друзья и знакомые, которые сильно удивились происходящему.

Читать далее
Nord
OnePlus придумала, как обновлять дешёвые Android-смартфоны

Поддержка недорогих Android-смартфонов всегда была чем-то факультативным. Производителям казалось, что заниматься выпуском ежемесячных обновлений безопасности, не говоря уже о ежегодных системных апдейтах, необязательно, потому что невыгодно. В конце концов, какой резон обновлять смартфон, если это создаст у владельца ощущение его актуальности, и тогда он просто не купит новую модель. А тогда в чём бизнес? Но постепенно к вендорам стало приходить понимание обратного, и они начали вырабатывать особый подход к обновлению даже самых дёшевых устройств.

Читать далее
Новый комментарий