Можно ли увеличить оперативную память на телефоне

Несмотря на то что у Android-смартфонов никогда не было недостатка в оперативной памяти по сравнению с iPhone, по-настоящему большие объёмы доставались в основном флагманским моделям. А вот недорогим аппаратам приходилось довольствоваться соответствующим им статусу и цене минимумом. Даже сегодня ещё можно встретить в продаже устройства с 3-4 ГБ ОЗУ, которых не хватает откровенно ни для чего. Поэтому логично, что многим стало интересно, а можно ли нарастить оперативку постфактум?

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Xiaomi считает, что это возможно. Компания разработала особую надстройку для MIUI, которая позволяет отобрать некоторый объём встроенного хранилища в пользу оперативки. Таким образом удаётся нарастить ОЗУ дополнительным виртуальным гигабайтом, который работает точно так же, как если бы это был встроенный на заводе гигабайт.

Как увеличить оперативную память на Android

Функция, о которой идёт речь, в англоязычной локализации называется Memory Extension. Её пока нет в открытом доступе, но некоторые бета-тестеры уже получили к ней доступ и могут испытать, как она работает. Вот, как функцию описывает сама Xiaomi:

Увеличьте объём оперативной памяти дополнительно на 1 ГБ, используя пространство встроенного хранилища вашего смартфона. Используйте эту функцию только при наличии достаточного объёма свободного пространства на диске.

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Это уже не первый случай на рынке, когда производитель предлагает увеличить объём оперативной памяти за счёт встроенного накопителя. Впервые аналогичная возможность появилась в смартфонах модельного ряда Vivo X60. Разработчики Vivo разрешили пользователям задействовать штатное хранилище своих аппаратов в качестве ОЗУ. Правда, там это был не 1 ГБ, а целых 3, за счёт чего максимальный объём оперативки Vivo X60 мог достигать 15 ГБ.

Интересно, что и Vivo, и Xiaomi продвигают функцию виртуального наращивания оперативки в качестве инструмента многозадачности. Якобы за счёт дополнительной ОЗУ смартфоны смогут более эффективно работать с приложениями в фоновом режиме. Это немного странно, учитывая, что среднестатистическое приложение занимает в фоне от 50 до 300 МБ, и обычно даже 6 ГБ оказывается достаточно, чтобы поддерживать работу 2-3 десятков программ и игр.

Зачем нужна оперативная память

Скорее всего, таким образом компании оберегают себя от претензий со стороны пользователей, которые те могут предъявить из-за несогласованной работы штатной и виртуальной ОЗУ. Просто обычная оперативка, которая устанавливается в смартфон на заводе, имеет стандарт LPDDR4/4x/5 и несравнимо более высокую скорость, чем у штатного хранилища.

Это необходимо, чтобы своевременно обрабатывать все команды. Так вот встроенная память априори неспособна работать на таких скоростях, как оперативка, поэтому использовать её в играх и для работы со слоями в Photoshop или дорожками в GarageBand (которых на Android, в общем-то, и нет), очевидно, не выйдет.

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Вообще, мне кажется, что с практической точки зрения функция виртуализации оперативной памяти мало кому сможет пригодиться по-настоящему. Ну, подумайте сами: если смартфон уже имеет 6-8 ГБ ОЗУ, наращивать её дополнительно его владельцу скорее всего не потребуется. Потому что 1 дополнительный гигабайт не сделает ему совершенно никакой погоды.

Но, если это аппарат с 3-4 ГБ, ему-то, конечно, дополнительные 1-3 ГБ оперативки точно не повредят, а скорее сделают его даже лучше. Вот только процессор такого аппарата скорее всего не потянет тех задач, которые требуют настолько большого объёма ОЗУ. Поэтому получается замкнутый круг. Первым увеличение оперативки не нужно, а вторым — нужно, но толку от этого не будет никакого.