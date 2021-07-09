Можно ли заниматься майнингом с телефона и опасно ли это

Криптовалюты уже давно перестали быть чем-то, что подходит только для гиков и редких богатых инвесторов. Сейчас их можно не только покупать, но и майнить самостоятельно. Не будем вдаваться в сложные подробности этого процесса и перечислять компоненты, которые для этого нужны. Лучше поговорим о том, что часто обсуждается в нашем Telegram-чате, а именно о майнинге с телефона. Многие думают, что если у них дорогой мощный телефон, то они могут этим заниматься, отбивая часть его стоимости. Поговорить об этом стоит на фоне новости, которая рассказывает, как десятки тысяч людей погнались за легкой наживой и стали жертвами мошенников, обещавших им возможность майнить с телефона.

Почему все интересуются майнингом

Повышенный интерес к майнингу вызван в том числе тем, что во времена пандемии COVID-19 стоимость криптовалют росла в геометрической прогрессии, достигнув рыночной капитализации более 2 триллионов долларов. Киберпреступники всегда ищут путь наименьшего сопротивления, чтобы заработать деньги, и именно криптовалюты стали для них настоящим подарком.

Можно ли майнить на Android

Исследователи безопасности из Lookout Threat Lab выявили более 170 приложений для Android, в том числе 25 в Google Play, созданных для того, чтобы обманывать людей, интересующихся криптовалютами. Многие из них доступны по всему миру, эти приложения рекламируют себя как платные услуги облачного майнинга криптовалюты. Проанализировав их, специалисты lookout.com обнаружили, что облачный крипто-майнинг фактически не осуществляется.

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Google быстро приняла меры и оперативно удалила все эти сомнительные приложения из Google Play. Но многие пользователи уже успели попасться на удочку мошенников. Так же нет абсолютно никаких гарантий того, что ситуация не повторится и снова не появятся новые или эти же приложения, но с новым названием.

Можно ли потерять на майнинге

Весь смысл существования подобных приложений состоит в том, чтобы украсть деньги у пользователей с помощью обычных способов оплаты. То есть, получается, что пользователь сам переводит деньги за услугу, которую им никогда не будут предоставлять. Согласно анализу, таким образом обманули более 93 000 человек. Сумма украденных средств составила не менее 350 000 долларов. Это те деньги, которые пользователи платили за сами приложения, дополнительные услуги и несуществующие обновления.

Приложения для майнинга на телефоне

Несмотря на техническое различие между разными приложениями, все они используют схожую бизнес-модель. То есть разные группировки мошенников создают продукты, которые должны конкурировать между собой, чтобы обогащать именно своих создателей.

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Сами такие приложения можно разделить на две группы. Одни просто простят деньги за мнимый доступ к своим функциям, а другие, кроме этого, еще и выполняют другие операции на телефоне. Например, получают доступ к перепискам, запускают рекламу вне приложения, крадут частную информацию и многое другое. Но это скорее исключение, а сами приложения ведут себя довольно тихо и скрытно, чтобы пользователи не догадались, что у них с телефоном что-то не так.

Тем не менее, дополнительным доказательством фейковости выявленных приложений является то, что почти все они сделаны с использованием одного шаблона. Более того, почти все созданы с использованием инструментов, не требующих специальных навыков программирования. Это видно сразу.

Как работает майнинг

Майнинг криптовалют использует вычислительную мощность компьютеров для решения сложных математических задач, которые проверяют транзакции криптовалюты, и затем майнеры награждаются небольшим количеством криптовалюты. Такая награда пропорциональна тому вкладу производительности, который они сделали. То есть чем мощнее железо, тем больше единиц валюты оно принесет.

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Облачный майнинг — это эволюция пулов для майнинга, в этом случае все вычисления идут в локальных центрах обработки данных. Вместо того, чтобы пользователи покупали оборудование и оплачивали большие счета за электроэнергию для пополнения пула, облачные майнеры арендуют облачные вычислительные мощности. Естественно, заработок в этом случае становится меньше, но и расходов нет никаких, кроме регулярной платы за вычислительную мощность.

Если вы купили железо и поставили его у себя дома, у вас есть некоторые риски, например, поломка оборудования, дискомфорт от шума и тому подобное. Облачный майнинг решает эти проблемы, но появляется новый существенный риск — никто не гарантирует, что вы реально купили мощности, которые работают на вас. Есть крупные игроки рынка и им можно доверять, но простые пользователи их не знают и несут деньги куда попало.

Могут ли обмануть при майнинге

После успешного входа в систему пользователя приложение-мошенник встречает панель, в которой отображается информация о том, как работает вся систем в целом. Можно посмотреть скорость, а также количество монет, которые он ”заработал”.

Чтобы пользователь захотел вложить больше денег, надо показать ему, что он зарабатывает, но не так, как мог бы, если бы заплатил больше. Так приложение и делает. Отображаемая скорость хеширования обычно очень низкая, чтобы соблазнить пользователя платить больше и получить более высокие скорости майнинга. Это и есть основное направление доходов.

Надо ли добавлять, что отображаемое количество монет — просто картинка. То есть реально ничего нет, кроме обманутых ожиданий. Интереснее всего то, что некоторые обнаруженные приложения настолько плохо проработаны, что при перезагрузке они сбрасывали баланс монет до нуля. Некоторые сбрасывают баланс автоматически после достижения определенного уровня.

Можно ли покупать SIM-карту в переходе?

Чтобы пользователи охотнее расставались со своими деньгами, транзакции сделаны маленькими, но они могут быть и большими. Цена варьируется от десятков центов до сотен долларов.

Многие приложения разработаны таким образом, что пользователям не разрешалось снимать монеты до тех пор, пока они не достигнут минимального баланса. Естественно, он довольно большой. Даже если кто-то достигнет минимального баланса, он не сможет вывести монеты. Приложение будет отображать сообщение о том, что транзакция вывода средств находится на рассмотрении. В это врем оно просто сбрасывает сумму баланса монет пользователя до нуля, не переводя ему деньги.

Некоторые другие приложения обманывают дважды. Они не просто используют минимальный порог вывода, но еще и периодически сбрасывают счетчик монет, чтобы достичь порога было сложнее.

В завершении такие приложения просят приглашать друзей, мол так можно получить большие мощности, а стало быть, дают возможность ”заработать больше монет”.

Стоит ли заниматься майнингом

Каждый решает для себя сам, заниматься ему майнингом или нет. Не стоит воспринимать это как способ заработать, ничего не делая. На этом действительно можно зарабатывать, но имейте в виду, что очень многие захотят заработать на вас. От тех, кто будет продавать видеокарты в два раза дороже номинала, до тех, чьи методы я описал выше.

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Мы не будем сейчас рассказывать, какими сервисами облачного майнинга пользоваться, так как они предлагают разные возможности, разные цены и разные сопутствующие услуги. Лучше самому поискать то, что подходит именно вам, и не доверять сомнительным приложениям. Не поленитесь проверить информацию в Интернете. Скорее всего, вы найдете много всего интересного. А если уже скачали что-то, проверьте хотя бы уровень приложения. Если оно совсем простое и кривое, лучше не заносить через него деньги.