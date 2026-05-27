Пока в России активно готовятся к полному запрету VPN, Киберполиция продолжает предостерегать граждан от использования сервисов смены IP-адреса. Так, Управление по борьбе с киберпреступностью МВД обнаружило приложение Flash VPN, которое вместо доступа к виртуальной частной сети устанавливает на устройство банковский троян. Приложение распространялось на сторонних сайтах, а не через Google Play. На фоне резкого роста спроса на VPN в России это ещё одно напоминание: бесплатный сервис из непроверенного источника может обойтись очень дорого.

МВД просит удалить VPN на Android

Чем опасен VPN на Android

Приложение Flash VPN не выполняет никаких VPN-функций. Под видом сервиса для смены IP распространяется банковский троян и загрузчик дополнительного вредоносного ПО. Об этом 26 мая 2026 года сообщило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

После установки приложение получает доступ к нескольким ключевым каналам на устройстве:

  • СМС-сообщения, включая коды подтверждения банковских операций
  • push-уведомления от банковских и других приложений
  • данные банковских приложений

Кроме того, троян способен загружать на смартфон другие вредоносные модули в фоновом режиме, без ведома владельца. Фактически злоумышленники получают возможность контролировать банковскую активность жертвы и перехватывать одноразовые коды для подтверждения переводов. Это ещё один повод задуматься, стоит ли удалять VPN на Android.

Почему скачивают VPN в России

Мошенники выбрали VPN-обёртку не случайно. После введения ограничений на работу Telegram и ряда других сервисов в России популярность VPN-приложений резко выросла. В марте 2026 года пять самых популярных приложений в Google Play скачали 9,2 миллиона раз — в 14 раз больше, чем за тот же период годом ранее. Всего с марта 2025 по март 2026 года совокупные установки достигли 35,7 миллиона.

Популярность VPN в России растёт с каждым днём

Пик пришёлся на первый квартал 2026 года: 21,27 миллиона загрузок. Когда миллионы людей спешно ищут любой работающий VPN, часть из них неизбежно уходит за пределы Google Play — на сторонние сайты, в чаты и файлообменники. Именно это и используют злоумышленники: предлагают «рабочий бесплатный VPN», за которым скрывается троян.

Существует ли безопасный VPN

МВД рекомендует скачивать приложения только из официальных магазинов. Однако ведомство тут же оговаривается: даже это не даёт стопроцентной гарантии безопасности. Вредоносные приложения периодически появляются и в Google Play, хотя там работает система предварительной проверки.

Несколько правил, которые снизят риск:

  • Не устанавливайте VPN-приложения из сторонних сайтов, мессенджеров и файлообменников. APK-файлы из неизвестных источников — основной канал распространения подобных троянов
  • В Google Play обращайте внимание на раздел «Безопасность данных» на странице приложения. Некоторые VPN-сервисы проходят независимую проверку от App Defense Alliance (об этом будет соответствующая отметка)
  • Не давайте VPN-приложению доступ к СМС и уведомлениям (у настоящего VPN нет причин запрашивать такие разрешения)
  • Если приложение после установки запрашивает подозрительно много прав, особенно к СМС и банковским данным, удалите его и проверьте устройство антивирусом

Правила защиты Android от взлома

Предупреждение касается любого владельца Android-смартфона или планшета, который пользуется бесплатным VPN. Особенно тех, кто устанавливает приложения не из Google Play. Если вы скачивали приложение сервиса с незнакомого сайта или из Telegram-канала, есть смысл проверить, какие разрешения он запросил.

Отзовите лишние разрешения у VPN

Чтобы это сделать, откройте «Настройки», затем «Приложения», найдите нужное и перейдите в раздел «Разрешения». Если VPN имеет доступ к СМС, телефонным звонкам или уведомлениям, это повод насторожиться и удалить его.

Если у вас установлен именно Flash VPN — удалите приложение, смените пароли от банковских сервисов и проверьте устройство антивирусом. Также стоит проверить историю СМС и уведомлений: если троян уже перехватывал коды подтверждения, злоумышленники могли получить доступ к вашим финансам.