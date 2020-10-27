На Android массово ломается Google Pay. Что делать

Поддержка NFC позволяет смартфонам оплачивать покупки бесконтактным способом, не прикасаясь ни к карточкам, ни платёжным терминалам, ни тем более к наличности. Это очень актуально в наших реалиях, когда риск заражения COVID-19 день ото дня только растёт. Однако пользователи Google Pay недавно столкнулись с проблемой, которая лишила их возможности платить бесконтактно некоторыми картами. Поначалу сбой был зафиксирован на смартфонах Google Pixel, но довольно быстро распространился и на все остальные. Рассказываем, что с этим делать.

Как добавить билет на поезд в Google Pay

К настоящему моменту жалоба на перебои в работе Google Pay поступает от владельцев самых разных устройств, но чаще всего жалуются пользователи OnePlus, Google Pixel и Samsung. По их словам, при попытке оплатить покупку бесконтактным способом с помощью Google Pay на экране смартфона появляется красный восклицательный знак и сообщение об ошибке. Особенность сбоя такова, что оплата может пройти спустя несколько безуспешных попыток, а может и не пройти даже при смене банковской карты.

Не работает Google Pay. Что делать

Проверка показала, что основные причины, которые обычно препятствуют оплате, к данной проблеме не имеют никакого отношения:

Расстояние распознавания NFC-поля не изменилось;

Смена банковской карты зачастую не помогает;

Проблема проявляется на разных терминалах;

Повторная установка приложения Google Pay не даёт эффекта;

Наличие средств на банковской карте не имеет значения;

Сброс кэша не помогает.

Скоро Google может лишиться большой части пользователей Google Pay

Поскольку проблема проявляется сразу на нескольких устройствах разных производителей, скорее всего, она не связана с аппаратным обеспечением или конкретной прошивкой, а лежит именно в основе приложения Google Pay. Правда, до тех пор, пока мы не выясним, что именно провоцирует сбой, предложить однозначно рабочий способ решения проблемы будет практически невозможно. Тем не менее, есть как минимум два пути — пусть и довольно условных – устранения сбоя и возвращения смартфону способности платить бесконтактно.

Как обновить Google Pay

Скорее всего, Google Pay требуется обновление, в котором будет исправлен существующий сбой. Но поскольку оно ещё не поступило в релиз, обходиться придётся бета-версией.

Перейдите по этой ссылке на сайт APKMirror;

Скачайте актуальную бета-сборку Google Pay;

Перейдите в Chrome – «Скачанные файлы»;

Установите Google Pay и попробуй оплатить им при следующем походе в магазин.

Обновление Google Pay может произойти совсем скоро

Нет никакой гарантии, что бета-версия Google Pay поможет решить проблему. Но пока это единственный вариант, который может хоть как-то помочь. В случае, если проблема сохранится, просто перейдите по этой ссылке и скачайте релизную версию платёжного сервиса, которую установите так же, как описано в инструкции выше. В этом случае всё вернётся к исходному состоянию, в том числе и баг. По крайней мере, до настоящего момента никто не сообщал о том, что подобная манипуляция может помочь в исправлении сбоя.