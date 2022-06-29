На какие телеграм-каналы стоит подписаться. Собрали только самые крутые

Уже достаточно давно я практически перестал использовать социальные сети, а полностью перешел в Телеграм. Новости, юмор, технологии, спорт. Все перешло в этот мессенджер. На самом деле назвать его мессенджером уже не поворачивается язык. Сейчас Телеграм ближе всего подобрался к социальным сетям. Радует, что на текущий момент он не превратился в помойку из-за бесконечной ленты, которая подсовывает вам посты на свое усмотрение.

Все, что вы видите у себя в приложении, ограничивается только теми каналами или людьми, на которых вы подписываетесь. Благодаря этому можно читать то, что интересно именно вам. Я собрал для подборку интересных телеграм-каналов на которые подписан сам, и очень советую подписаться вам.

Телеграм-канал с мемами

В наше время, когда новости, идущие одна за одной, могут изрядно выбить из колеи, юмор остается тем поплавком, который продолжает держать на поверхности. Именно благодаря шуткам зачастую получается пережить самые печальные события. На телеграм-канале «Про всё» можно всегда найти видео или мемы для поднятия настроения.

Видео с котиками всегда будет поднимать настроение. Надеюсь, тем, кто подпишется на этот канал, удастся продлить себе жизнь благодаря хорошей порции юмора.

Канал с мемами

Телеграм-канал про хоккей

Один из самых больших каналов, освещающих хоккейные события. Причем неважно, в России или Северной Америке. Именно в «Хоккейной империи» можно посмотреть все лучшие моменты прошедших игр, узнать счет или турнирный расклад. Многие инсайды по переходам игроков появляются в первую очередь именно там. Для тех, кто так же, как и я, фанатеет от этого вида спорта, очень советую подписаться.

Новости о последнем розыгрыше кубка Стэнли, завершившегося на днях, я черпал оттуда. Благо все хайлайты, фотографии и записи голов появлялись в «Хоккейной империи» очень оперативно.

Канал про хоккей

Телеграм-канал о технологиях

Если хотите быть близко к действительно крутым технологиям из будущего, то телеграм-канал Кобура от Теслы — ваш выбор. Самые классные достижения в области электроники демонстрируются именно там. Новые роботы-доставщики, неприхотливые к погодным условиям, или инновационные системы опреснения морской воды. Обо всем этом можно узнать именно там.

Так как я любитель хоккея, технология показа гола в виде проекции на льду меня очень впечатлила. Намного зрелищнее, чем вывести просто повтор на экран. И это только одна из огромного количества инноваций, представленных на этом канале.

Канал про hi-tech

Телеграм-канал про Санкт-Петербург

Вариантов, куда можно отправиться в отпуск, с этой весны стало значительно меньше. Поэтому поездки по России приобрели совсем иное значение для многих граждан нашей страны. Телеграм-канал GradSpb позволит увидеть Санкт-Петербург не только с его парадной стороны, но и изнутри.

Именно там выкладываются очень интересные локации, в которые не попасть, просто идя по центру города. Все это сопровождается очень красивыми фотографиями. Благодаря таким каналам хочется возвращаться в Питер еще и еще. Всем, кто неравнодушен к этому городу, советую подписаться.

Никогда бы не нашел эти потрясающие граффити, если бы не был подписчиком этого канала. Очень здорово, что помимо адреса, в каждом сообщении указываются еще и координаты для навигационных программ. Можно просто забить их в навигатор и поехать.

Канал про Питер

Телеграм-канал Владимира Стогниенко

Канал одного из самых уважаемых в нашей стране спортивных комментаторов Владимира Стогниенко. Это место, где футбол, о котором Владимир всегда готов выразить собственное мнение, соседствует с путешествиями и кухней разных стран. Но самое главное, что если вам нравится, как он комментирует матчи, то специально для подписчиков проводятся регулярные аудиокомментарии главных игр в различных турнирах.

Очень качественный разбор матча Лиги Наций. Для любителей этого вида спорта, кто не обладает достаточным временем для просмотра таких игр в прямом эфире, телеграм-канал Владимира Стогниенко будет хорошей возможностью не пропускать самое главное.

Канал Стогниенко

Телеграм-канал с товарами с AliExpress

Хотите заказать что-то на Aliexpress, но не знаете, кому из продавцов можно доверить? Не понимаете, качественный товар перед вами или нет? На телеграмм-канале Сундук Али-Бабы выходят подборки гаджетов только от проверенных продавцов. Все позиции проверяются администрацией канала самостоятельно. Либо ищется товар, имеющий наивысшую оценку у пользователей.

Например, такой настенный держатель для Apple TV стоил бы у нас не меньше 1500 рублей. Здесь же отличный рейтинг как у товара, так и у продавца позволит сэкономить значительную сумму для семейного бюджета.

Сундук Алибабы

Канал со скидками для Playstation

Сейчас в России покупать игры для Playstation в PSStore стало достаточно проблематично. Но варианты с обходом ограничений имеются. На этом канале можно отслеживать все скидки на интересующие вас игры и приобретать их с использованием внутреннего счета PSN. Если у вас в использовании есть консоль, и вы предпочитаете цифровые версии игр, то этот канал, безусловно, для вас.

Пост про распродажу, закончившуюся 28.06, позволил мне урвать Red Dead Redemption 2 по очень вкусному прайсу. Иногда появляются подборки со скидками на игры на дисках в различных розничных магазинах. Кто-то с помощью этого канала даже смог приобрести себе дефицитную по сей день Playstation 5.

Канал про скидки для PS

Канал про Новосибирск

Так как я живу в Новосибирске, то новости родного города в полном объеме редко можно услышать по центральным каналам. Именно в телеграм-канале Baranovmovie освещаются все главные события Новосибирска. Самое главное, что это происходит без приукрашивания действительности. Все подается в том виде, в каком оно есть на самом деле. Для приезжих в наш город Василий разработал ни один маршрут для прогулок, которые позволят увидеть Новосибирск со всех его сторон.

Именно благодаря этому телеграм-каналу получилось посмотреть на новый ЛДС изнутри. Для многих будет важным, что подача материала осуществляется с юмором. Многие жители моего города согласятся, что без юмора у нас в Новосибирске не получится.

Канал про Новосибирск

Телеграм-канал с крутыми обоями

Иногда хочется придать своему гаджету свежий внешний вид благодаря новым обоям. Чтобы не рыскать по всему интернету, советую подписаться на этот телеграм-канал. В подборках появляются картинки на любые тематики — от природы до красивых абстракций. Каждый найдет для себя что-то по душе, чтобы разнообразить свое устройство.

Вот такие природные обои будут отлично смотреться на экране любого смартфона. Для лета нужны сочные цвета, а это как раз такой вариант на каждый день.

Канал с обоями

Телеграм-канал с музыкой

Не все к 2022 году пришли к использованию музыкальных стриминговых сервисов. А некоторые после ухода из России Spotify просто не нашли ему замену. В такой ситуации можно попробовать этот телеграм-канал. В нем появляются все музыкальные новинки с возможностью их послушать, а иногда даже клипы.

Если вы так и не смогли привыкнуть к Яндекс.Музыке или не проходит оплата за Apple Music, то, может быть, именно этот канал поможет вам заменить все эти музыкальные сервисы.

Канал с музыкой

Телеграм-канал про Андроид

Лучший канал про Android-устройства. Если у вас есть какие-то проблемы с вашими гаджетами или просто присматриваете себе новый смартфон или планшет, то вам сюда. Подробные обзоры самых свежих устройств, отличия от конкурентов — все это вы найдете на этом телеграм-канале. Если же вы столкнулись с какими-то трудностями при эксплуатации своего устройства и не знаете, как их решить, то здесь всегда можно найти инструкции на все случаи жизни.

Одна из последних инструкций позволяет владельцам смартфонов Xiaomi решить, казалось бы, вечную проблему с датчиком приближения в их устройствах. И это только один совет из многих.

Канал про Андроид