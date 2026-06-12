Соцсети и СМИ снова нагнетают: мол, WhatsApp* перестанет работать на миллионах смартфонов уже в 2026 году. Заголовки пугают, читатели нервно лезут проверять телефон, а на деле всё куда спокойнее. Давайте без паники разберёмся, кого это реально касается, а кому можно выдохнуть. Кстати, если запутались с установкой, у нас есть отдельный разбор, как скачать и установить WhatsApp в 2026 году на Android, iPhone и компьютер.

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WhatsApp перестанет работать — правда или нет

Повод для шумихи реальный, но скромный: команда мессенджера обновила справку и подняла минимальные требования к системе. С 8 сентября 2026 года WhatsApp на Android будет работать только на Android 6.0 и новее. Звучит грозно, особенно когда новость пересказывают по десятому кругу с приставкой «миллионы устройств под угрозой». На практике же это рутинный ежегодный пересмотр поддержки старых смартфонов, который разработчики проводит регулярно.

Но по факту ничего странного: компания регулярно отцепляет устаревшие версии ОС, так как ими реже пользуются, а поддерживать их дорого. Обычная чистка, переживать нечего. Особенно, когда узнаете, на каких смартфонах перестанет работать Ватсап.

Какие смартфоны на Android реально отключат

А теперь конкретика, ради которой всё затевалось. Ватсап отключится на старых Андроидах: а именно — на Android 5.0 Lollipop и Android 5.1 — это смартфоны примерно до 2015 года. Всё, что работает на Android 6.0 и выше, продолжит запускать мессенджер как ни в чём не бывало.

Версия Android Статус Примерный год Android 5.0 / 5.1 Отключается с 8 сентября 2014-2015 Android 6.0 и новее Работает без ограничений 2015 и позже

Главная загвоздка для владельцев старых аппаратов в том, что обновиться с Android 5.x почти всегда невозможно — производитель давно забросил такие модели. Но честно: живых пользователей на этих версиях остались считанные проценты, и среди читателей AndroidInsider их почти наверняка нет. Зато есть из чего выбрать: например, новый OnePlus Turbo 6.

Работает ли WhatsApp в России

Отдельная история для России. WhatsApp* в России больше полугода жил с ограничениями: звонки еле проходили, сообщения подвисали. Но в последнее время ситуация заметно выправилась — мы проверили, и мессенджер реально заработал почти без ограничений. Пока, правда, через раз: иногда звонок срывается, иногда сообщение доходит с задержкой. И всё же на практике это сейчас стабильнее и удобнее, чем Telegram, который у многих лагает сильнее.

Важная оговорка: всё может снова поменяться по решению регуляторов, так что зарекаться рано. Для сравнения, российский MAX удалили из Huawei AppGallery, но для россиян он всё равно остался доступен — с мессенджерами у нас вообще всё непросто. Узнать, у кого еще заработал Ватсап в России, можно в нашем чате в Telegram — там делятся реальным опытом со всех уголков страны.

Как проверить версию Android и обновиться

Чтобы не гадать, будет ли работать Ватсап в 2026, проверьте у себя и близких версию системы. Откройте «Настройки», зайдите в раздел «О телефоне» или «Система» и посмотрите строку «Версия Android». Если там 6.0 или выше — можно расслабиться, вас изменения не касаются.

Если версия ниже, загляните в «Обновление ПО» и проверьте наличие апдейтов. Но на древних смартфонах свежей прошивки, скорее всего, уже не будет, и единственный реальный выход — сменить аппарат. Только не доверяйте сомнительным «инструкциям по обходу» из поисковика: под видом помощи там часто прячется развод. Все наши материалы дублируем и в канале в MAX.

Стоит ли паниковать из-за отключения WhatsApp

Вывод простой: паниковать незачем. Под раздачу попадают единичные старые телефоны, а у нормального пользователя WhatsApp* продолжит работать без всяких действий. Это не «конец мессенджера», а плановое повышение требований, каких было уже немало.

На каких Айфонах не будет работать Ватсап

Если же ваш смартфон реально настолько стар, что отваливается, — возможно, это удачный повод обновиться на что-то посвежее. А любителям тревожных новостей напомним: к мессенджеру и без того много вопросов — например, Дуров заявлял об опасности WhatsApp и сливе переписок. Так что следить за приложением стоит, но без лишней паники.

*WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России.