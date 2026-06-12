Соцсети и СМИ снова нагнетают: мол, WhatsApp* перестанет работать на миллионах смартфонов уже в 2026 году. Заголовки пугают, читатели нервно лезут проверять телефон, а на деле всё куда спокойнее. Давайте без паники разберёмся, кого это реально касается, а кому можно выдохнуть. Кстати, если запутались с установкой, у нас есть отдельный разбор, как скачать и установить WhatsApp в 2026 году на Android, iPhone и компьютер.

Рассказываем, на каких устройствах не будет работать Ватсап в 2026 году. Фото.

Рассказываем, на каких устройствах не будет работать Ватсап в 2026 году

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WhatsApp перестанет работать — правда или нет

Повод для шумихи реальный, но скромный: команда мессенджера обновила справку и подняла минимальные требования к системе. С 8 сентября 2026 года WhatsApp на Android будет работать только на Android 6.0 и новее. Звучит грозно, особенно когда новость пересказывают по десятому кругу с приставкой «миллионы устройств под угрозой». На практике же это рутинный ежегодный пересмотр поддержки старых смартфонов, который разработчики проводит регулярно.

Под отключение подпадают только старые смартфоны. Фото.

Под отключение подпадают только старые смартфоны

Но по факту ничего странного: компания регулярно отцепляет устаревшие версии ОС, так как ими реже пользуются, а поддерживать их дорого. Обычная чистка, переживать нечего. Особенно, когда узнаете, на каких смартфонах перестанет работать Ватсап.

Какие смартфоны на Android реально отключат

А теперь конкретика, ради которой всё затевалось. Ватсап отключится на старых Андроидах: а именно — на Android 5.0 Lollipop и Android 5.1 — это смартфоны примерно до 2015 года. Всё, что работает на Android 6.0 и выше, продолжит запускать мессенджер как ни в чём не бывало.

Версия AndroidСтатусПримерный год
Android 5.0 / 5.1Отключается с 8 сентября2014-2015
Android 6.0 и новееРаботает без ограничений2015 и позже

Главная загвоздка для владельцев старых аппаратов в том, что обновиться с Android 5.x почти всегда невозможно — производитель давно забросил такие модели. Но честно: живых пользователей на этих версиях остались считанные проценты, и среди читателей AndroidInsider их почти наверняка нет. Зато есть из чего выбрать: например, новый OnePlus Turbo 6.

Работает ли WhatsApp в России

Отдельная история для России. WhatsApp* в России больше полугода жил с ограничениями: звонки еле проходили, сообщения подвисали. Но в последнее время ситуация заметно выправилась — мы проверили, и мессенджер реально заработал почти без ограничений. Пока, правда, через раз: иногда звонок срывается, иногда сообщение доходит с задержкой. И всё же на практике это сейчас стабильнее и удобнее, чем Telegram, который у многих лагает сильнее.

В России мессенджер по-прежнему заблокирован. Но почему-то у некоторых работает. Фото.

В России мессенджер по-прежнему заблокирован. Но почему-то у некоторых работает

Важная оговорка: всё может снова поменяться по решению регуляторов, так что зарекаться рано. Для сравнения, российский MAX удалили из Huawei AppGallery, но для россиян он всё равно остался доступен — с мессенджерами у нас вообще всё непросто. Узнать, у кого еще заработал Ватсап в России, можно в нашем чате в Telegram — там делятся реальным опытом со всех уголков страны.

Как проверить версию Android и обновиться

Чтобы не гадать, будет ли работать Ватсап в 2026, проверьте у себя и близких версию системы. Откройте «Настройки», зайдите в раздел «О телефоне» или «Система» и посмотрите строку «Версия Android». Если там 6.0 или выше — можно расслабиться, вас изменения не касаются.

Проверьте версию Android. Фото.

Проверьте версию Android

Если версия ниже, загляните в «Обновление ПО» и проверьте наличие апдейтов. Но на древних смартфонах свежей прошивки, скорее всего, уже не будет, и единственный реальный выход — сменить аппарат. Только не доверяйте сомнительным «инструкциям по обходу» из поисковика: под видом помощи там часто прячется развод. Все наши материалы дублируем и в канале в MAX.

Стоит ли паниковать из-за отключения WhatsApp

Вывод простой: паниковать незачем. Под раздачу попадают единичные старые телефоны, а у нормального пользователя WhatsApp* продолжит работать без всяких действий. Это не «конец мессенджера», а плановое повышение требований, каких было уже немало.

На каких Айфонах не будет работать Ватсап

Если же ваш смартфон реально настолько стар, что отваливается, — возможно, это удачный повод обновиться на что-то посвежее. А любителям тревожных новостей напомним: к мессенджеру и без того много вопросов — например, Дуров заявлял об опасности WhatsApp и сливе переписок. Так что следить за приложением стоит, но без лишней паники.

*WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России.