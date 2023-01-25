На моем смартфоне Redmi Note 10 Pro выгорел экран. Объясняю, почему это произошло

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Герман Вологжанин 1

Про AMOLED-экраны ходит много слухов, которые заставляют потенциальных покупателей отказаться от выбора смартфона с таким типом матрицы. Кто-то опасается мерцания из-за ШИМ, вызывающего резь в глазах и головные боли, а кто-то боится выгорания экрана. С первой проблемой я не сталкивался, а вторую считал мифом, ведущим свою историю с незапамятных времен, когда AMOLED был новым типом матриц и частенько подвергался заводскому браку. Считал так ровно до тех пор, пока сам не столкнулся с подобным ужасом лицом к лицу. В итоге на моем смартфоне Redmi Note 10 Pro выгорел экран, а потому хочу поделиться с вами, почему это произошло и как не повторить чужие ошибки.

На моем смартфоне Redmi Note 10 Pro выгорел экран. Объясняю, почему это произошло. После менее чем двух лет эксплуатации смартфона на его экран стало невозможно смотреть. Фото.

После менее чем двух лет эксплуатации смартфона на его экран стало невозможно смотреть

Что такое выгорание экрана

Сначала определим, что мы понимаем под выгоранием экрана. Это дефект матрицы, который проявляется в процессе использования устройства и выражается в наличии на дисплее темных или слишком светлых участков на картинке с равномерным цветом, а также в присутствии остаточного изображения. В моем случае произошло последнее, но об этом позже.

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Причина выгорания экрана заключается в особенностях работы AMOLED-матриц, чему был посвящен отдельный материал на нашем сайте. Если коротко, то каждый пиксель такого дисплея представляет из себя светодиод, меняющий свою яркость в зависимости от отображаемого контента. Ярче всего горят белые точки, а черные всегда остаются выключенными.

Что такое выгорание экрана. AMOLED-экраны выгорают по-разному. Чаще всего это не так заметно, как на примере выше. Фото.

AMOLED-экраны выгорают по-разному. Чаще всего это не так заметно, как на примере выше

В процессе эксплуатации смартфона с AMOLED может сложиться ситуация, когда отдельные пиксели деградируют. Происходит это всегда, но зачастую мы подобного не замечаем, так как матрица деформируется равномерно. Наличие фантомного изображения и различных пятен — свидетельство неравномерной деградации. Почему она произошла — другой вопрос.

Как проверить экран телефона

Мой пример касается смартфона Redmi Note 10 Pro. Если вы являетесь постоянным читателем нашего сайта, то прекрасно знаете, как я нахваливаю его за оптимальное соотношение цены и характеристик. С этим сложно не согласиться, но важны не только параметры устройства, но и соблюдение правил эксплуатации.

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Смартфон был куплен в апреле 2021 года и с тех пор активно юзался своим владельцем. Периодически этот Redmi Note 10 Pro попадает ко мне в руки и я могу проследить изменения. Одно из таковых — остаточное изображение на экране, бросившееся в глаза на днях. Хозяин его не замечал, а я почуял неладное, пролистывая менюшки. Показалось, будто картинка неравномерная. Все точки над i расставила нехитрая проверка экрана на выгорание. Возможно, на фото это почти не заметно, но в жизни отчетливо видны силуэты иконок приложений на фоне с равномерным цветом. Приглядитесь.

Как проверить экран телефона. Присмотритесь, чтобы разглядеть силуэты иконок. Фото.

Присмотритесь, чтобы разглядеть силуэты иконок

Полноразмерное фото

На то, видите ли вы остаточное изображение, влияет не только кривизна моих рук, но и цветопередача экрана вкупе с особенностями вашего зрения. Когда я сообщил владельцу о наличии фантомных значков, он тоже начал их замечать.

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Почему выгорает экран

Краткая беседа с хозяином смартфона помогла ответить на вопрос, почему выгорает экран. Он не пользовался функцией автояркости и сам ее не регулировал, предпочитая оставлять максимальные значения даже в темное время суток. Плюс ко всему на работе человек всегда клал смартфон на стол, снимая при этом блокировку и оставляя на нем главный экран с иконками приложений.

Почему выгорает экран. Статичная картинка — главная причина появления остаточного изображения. Фото.

Статичная картинка — главная причина появления остаточного изображения

Комбинация белой заставки вкупе с контрастными значками привела к появлению остаточного изображения. А, поскольку владелец смартфона относится к представителям старшего поколения, ему свойственно пренебрегать простейшими советами по оптимизации Андроид. Приложения никогда не выгружались из оперативной памяти, а в браузере оставалось несколько сотен незакрытых вкладок. Это стало причиной высокой температуры корпуса, которая в конечном итоге увеличила шанс деградации матрицы до 100%.

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Можно ли убрать остаточное изображение

Увы, фантомное изображение убрать нельзя. Матрица уже успела деформироваться в достаточной степени и теперь придется мириться с новыми реалиями. Но вы можете избежать деградации экрана, если будете следовать простым рекомендациям:

  • активируйте автовыключение экрана или своевременно гасите его нажатием на кнопку питания;
  • пользуйтесь функцией автояркости или меняйте ее вручную в зависимости от условий окружающего освещения;
  • избегайте перегрева корпуса и старайтесь не пользоваться смартфоном слишком долго в условиях высоких температур или на ярком солнце;
  • не допускайте длительного отображения на экране статичной картинки.

Главный урок, который вы должны усвоить после прочтения текста, заключается не в ужасах AMOLED-экранов или Xiaomi, а в том, что к любой технике нужно относиться бережно. В противном случае вас ждут проблемы похлеще выгорания.

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1 комментарий
  1. shamanchik

    Да что вы такое пишите?
    «…поскольку владелец смартфона относится к представителям старшего поколения, ему свойственно пренебрегать простейшими советами по оптимизации Андроид»
    Серьезно? Возьмите в руки смартфон 13 летнего тинейджера и попробуйте написать еще раз про представителей старшего поколения

    Второе — в 2023 году пользователь смартфона НЕ ДОЛЖЕН озадачиваться какими-то не было «оптимизациями», потому что нормальные производители должны делать смартфоны которые «просто работают» а не заставляют пользователя «бегать» по миллионам меню чтобы что-то настраивать

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