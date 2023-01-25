На моем смартфоне Redmi Note 10 Pro выгорел экран. Объясняю, почему это произошло

Про AMOLED-экраны ходит много слухов, которые заставляют потенциальных покупателей отказаться от выбора смартфона с таким типом матрицы. Кто-то опасается мерцания из-за ШИМ, вызывающего резь в глазах и головные боли, а кто-то боится выгорания экрана. С первой проблемой я не сталкивался, а вторую считал мифом, ведущим свою историю с незапамятных времен, когда AMOLED был новым типом матриц и частенько подвергался заводскому браку. Считал так ровно до тех пор, пока сам не столкнулся с подобным ужасом лицом к лицу. В итоге на моем смартфоне Redmi Note 10 Pro выгорел экран, а потому хочу поделиться с вами, почему это произошло и как не повторить чужие ошибки.

Что такое выгорание экрана

Сначала определим, что мы понимаем под выгоранием экрана. Это дефект матрицы, который проявляется в процессе использования устройства и выражается в наличии на дисплее темных или слишком светлых участков на картинке с равномерным цветом, а также в присутствии остаточного изображения. В моем случае произошло последнее, но об этом позже.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Дзене, где мы публикуем эксклюзивные материалы

Причина выгорания экрана заключается в особенностях работы AMOLED-матриц, чему был посвящен отдельный материал на нашем сайте. Если коротко, то каждый пиксель такого дисплея представляет из себя светодиод, меняющий свою яркость в зависимости от отображаемого контента. Ярче всего горят белые точки, а черные всегда остаются выключенными.

В процессе эксплуатации смартфона с AMOLED может сложиться ситуация, когда отдельные пиксели деградируют. Происходит это всегда, но зачастую мы подобного не замечаем, так как матрица деформируется равномерно. Наличие фантомного изображения и различных пятен — свидетельство неравномерной деградации. Почему она произошла — другой вопрос.

Как проверить экран телефона

Мой пример касается смартфона Redmi Note 10 Pro. Если вы являетесь постоянным читателем нашего сайта, то прекрасно знаете, как я нахваливаю его за оптимальное соотношение цены и характеристик. С этим сложно не согласиться, но важны не только параметры устройства, но и соблюдение правил эксплуатации.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Смартфон был куплен в апреле 2021 года и с тех пор активно юзался своим владельцем. Периодически этот Redmi Note 10 Pro попадает ко мне в руки и я могу проследить изменения. Одно из таковых — остаточное изображение на экране, бросившееся в глаза на днях. Хозяин его не замечал, а я почуял неладное, пролистывая менюшки. Показалось, будто картинка неравномерная. Все точки над i расставила нехитрая проверка экрана на выгорание. Возможно, на фото это почти не заметно, но в жизни отчетливо видны силуэты иконок приложений на фоне с равномерным цветом. Приглядитесь.

Полноразмерное фото

На то, видите ли вы остаточное изображение, влияет не только кривизна моих рук, но и цветопередача экрана вкупе с особенностями вашего зрения. Когда я сообщил владельцу о наличии фантомных значков, он тоже начал их замечать.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Почему выгорает экран

Краткая беседа с хозяином смартфона помогла ответить на вопрос, почему выгорает экран. Он не пользовался функцией автояркости и сам ее не регулировал, предпочитая оставлять максимальные значения даже в темное время суток. Плюс ко всему на работе человек всегда клал смартфон на стол, снимая при этом блокировку и оставляя на нем главный экран с иконками приложений.

Комбинация белой заставки вкупе с контрастными значками привела к появлению остаточного изображения. А, поскольку владелец смартфона относится к представителям старшего поколения, ему свойственно пренебрегать простейшими советами по оптимизации Андроид. Приложения никогда не выгружались из оперативной памяти, а в браузере оставалось несколько сотен незакрытых вкладок. Это стало причиной высокой температуры корпуса, которая в конечном итоге увеличила шанс деградации матрицы до 100%.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Пульс Mail.ru, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Можно ли убрать остаточное изображение

Увы, фантомное изображение убрать нельзя. Матрица уже успела деформироваться в достаточной степени и теперь придется мириться с новыми реалиями. Но вы можете избежать деградации экрана, если будете следовать простым рекомендациям:

активируйте автовыключение экрана или своевременно гасите его нажатием на кнопку питания;

пользуйтесь функцией автояркости или меняйте ее вручную в зависимости от условий окружающего освещения;

избегайте перегрева корпуса и старайтесь не пользоваться смартфоном слишком долго в условиях высоких температур или на ярком солнце;

не допускайте длительного отображения на экране статичной картинки.

Главный урок, который вы должны усвоить после прочтения текста, заключается не в ужасах AMOLED-экранов или Xiaomi, а в том, что к любой технике нужно относиться бережно. В противном случае вас ждут проблемы похлеще выгорания.