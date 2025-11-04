На сколько реальных зарядок телефона хватит повербанка с Qi2 на 10 000 мАч

Иван Герасимов

Pixel 10 выделяется на фоне других смартфонов тем, что поддерживает беспроводную зарядку Qi2. Благодаря ей устройство совместимо с аксессуарами вроде кошельков и настольными зарядным устройствами. Но самое главное — с магнитными повербанками на 25 Вт, которые позволяют зарядить батарею без проводов. Но имейте в виду, что емкости в 10 000 мАч хватит только на одну зарядку. Это не шутка!

На сколько реальных зарядок телефона хватит повербанка с Qi2 на 10 000 мАч. Разбираемся, на сколько зарядок хватает емкости повербанков на самом деле. Фото: androidauthoruty. Фото.

Разбираемся, на сколько зарядок хватает емкости повербанков на самом деле. Фото: androidauthoruty

Журналист издания Android Authority купил несколько повербанков с MagSafe для зарядки Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL, емкость батареи которых составляет 4870 мАч и 5200 мАч. Перед подключением он снял чехлы, чтобы избежать повышенного перегрева, и разрядил смартфоны до нуля. В процессе телефоны заряжали по кабелю и беспроводным способом.

На сколько реальных зарядок телефона хватит повербанка с Qi2 на 10 000 мАч. Портативки не заряжают телефон несколько раз подряд. Фото: androiduathority.com. Фото.

Портативки не заряжают телефон несколько раз подряд. Фото: androiduathority.com

Выяснилось, что портативки от UGREEN хватило всего на одну полную зарядку Pixel 10 Pro — в конце у нее осталось всего 3%. А Pixel 10 Pro XL и вовсе не удалось зарядить полностью — повербанк отключился на 99% заряда. С аксессуаром Baseus ситуация схожая, но он хотя бы полностью зарядил оба телефона. При этом в обоих случаях емкость составляет 10 000 мАч, что в два раза больше, чем батарея телефона. Так почему повербанк быстро разряжается?

ПовербанкТелефонТип зарядкиВремяОст.заряд
UGREEN 10 000 мАчPixel 10 Pro (4870 мАч)Qi 2 (15 Вт)163 мин3%
UGREEN 10 000 мАчPixel 10 Pro (4870 мАч)USB-C (30 Вт)99 мин18%
UGREEN 10 000 мАчPixel 10 Pro XL (5200 мАч)Qi 2.2 (25 Вт)122* мин0%
UGREEN 10 000 мАчPixel 10 Pro XL (5200 мАч)USB-C (30 Вт)107 мин13%
Baseus 10 000 мАчPixel 10 Pro (4870 мАч)Qi 2 (15 Вт)112 мин1 деление
Baseus 10 000 мАчPixel 10 Pro (4870 мАч)USB-C (45 Вт)95 мин1 деление
Baseus 10 000 мАчPixel 10 Pro XL (5200 мАч)Qi 2.2 (25 Вт)135 мин1 деление, мерцание
Baseus 10 000 мАчPixel 10 Pro XL (5200 мАч)USB-C (45 Вт)100 мин1 деление

Сразу оговоримся, что производители никого не обманывают, но есть определенные нюансы. Реальная емкость портативки оказывается значительно ниже. Главная причина в том, что внутренние ячейки повербанка работают при напряжении 3,7 В, а для зарядки телефона его нужно поднять минимум до 5 В. При таком преобразовании часть энергии неизбежно теряется. Поэтому аккумулятор на 10 000 мАч при 5 В превращается в 7 400 мАч — то есть потери составляют около 26 %. UGREEN и Baseus и вовсе указывают мощность в 7,2 В, поэтому емкость падает до 5000 мАч — это написано на упаковке.

На сколько реальных зарядок телефона хватит повербанка с Qi2 на 10 000 мАч. Производители отображают реальные данные о повербанках на обратной стороне. Фото: androidauthority. Фото.

Производители отображают реальные данные о повербанках на обратной стороне. Фото: androidauthority

Добавляем к этому КПД при зарядке: по проводу он достигает 85-90%, а значит, что 10-15% уходит на нагрев. Поэтому остается емкость всего 7000-8500 мАч. При беспроводной зарядке КПД падает до 75%, а значит, что от 10 000 мАч емкости повербанка остается 6000-7000 мАч. Ловкость рук и никакого мошенничества.

Чтобы не ошибиться при выборе внешнего аккумулятора для смартфона, стоит внимательно изучать полные характеристики устройства, а не только крупную цифру на лицевой стороне упаковки. Если вам нужно несколько полных зарядок смартфона, лучше выбирать повербанк с заявленной ёмкостью в 2–2,5 раза выше, чем у батареи вашего телефона.

