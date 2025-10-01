Началась блокировка аккаунтов MAX за установку модов. Пользоваться «приложением без слежки» больше нельзя

Опасения относительно слежки в MAX заставляют людей искать способы предотвращения потенциальной передачи данных в национальный мессенджер. Пока одни пользователи покупают отдельные смартфоны для навязанного сверху приложения, другие устанавливают моды MAX с вырезанными функциями доступа к геолокации и камере, тем самым перекрывая кислород Большому Брату. Однако разработчики национального мессенджера быстро прикрыли эту лазейку. Началась блокировка аккаунтов MAX за использование альтернативных клиентов приложения.

Блокировка аккаунтов в MAX

Жалобы на блокировку аккаунтов MAX начали поступать утром 1 октября. Так, один из пользователей форума 4PDA в ветке с обсуждением национального мессенджера написал следующее:

Интересно получается, вечером я был в максе, утром оказывается меня уже выкинули, а при повторной регистрации пишет, что пользователь заблокирован. Что я сделал за ночь?

В течение нескольких часов пользователи пытались выявить причины блокировки аккаунтов в MAX, но вскоре все объяснила администрация самого мессенджера, назвав подобные меры защитой от мошенников и злоумышленников.

Почему блокируют аккаунты MAX

Заявление пресс-службы MAX передает издание РИА Новости, сообщающее:

Установка неофициальных сторонних приложений — так называемых альтернативных клиентов, которые предоставляют доступ к MAX, представляет угрозу для персональных данных пользователя, а также позволяет злоумышленникам отправлять от имени пользователя вредоносные и опасные файлы. Центр безопасности MAX оперативно блокирует доступ через подобные приложения.

В этой связи неясно, почему для защиты пользователей MAX блокирует аккаунты, а не сами модифицированные версии приложения. Впрочем, впереди нас может ждать еще больше интересных мер по борьбе с мошенниками и злоумышленниками в национальном мессенджере.

Можно ли пользоваться MAX без слежки

Люди загружали моды MAX, опасаясь слежки в национальном мессенджере. Однако альтернативные клиенты в действительности не являются более безопасными. Да, они собирают меньше информации о пользователе, но их дальнейшая судьба остается под вопросом.

Как бы то ни было, даже без модов можно безопасно пользоваться MAX. В отдельной инструкции мы рассказывали о вариантах отзыва разрешений у национального мессенджера для тех, кто опасается слежки.