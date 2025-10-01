Началась блокировка аккаунтов MAX за установку модов. Пользоваться «приложением без слежки» больше нельзя

Герман Вологжанин

Опасения относительно слежки в MAX заставляют людей искать способы предотвращения потенциальной передачи данных в национальный мессенджер. Пока одни пользователи покупают отдельные смартфоны для навязанного сверху приложения, другие устанавливают моды MAX с вырезанными функциями доступа к геолокации и камере, тем самым перекрывая кислород Большому Брату. Однако разработчики национального мессенджера быстро прикрыли эту лазейку. Началась блокировка аккаунтов MAX за использование альтернативных клиентов приложения.

Жалобы на блокировку аккаунтов MAX начали поступать утром 1 октября. Так, один из пользователей форума 4PDA в ветке с обсуждением национального мессенджера написал следующее:

Интересно получается, вечером я был в максе, утром оказывается меня уже выкинули, а при повторной регистрации пишет, что пользователь заблокирован. Что я сделал за ночь?

В течение нескольких часов пользователи пытались выявить причины блокировки аккаунтов в MAX, но вскоре все объяснила администрация самого мессенджера, назвав подобные меры защитой от мошенников и злоумышленников.

Почему блокируют аккаунты MAX

Заявление пресс-службы MAX передает издание РИА Новости, сообщающее:

Установка неофициальных сторонних приложений — так называемых альтернативных клиентов, которые предоставляют доступ к MAX, представляет угрозу для персональных данных пользователя, а также позволяет злоумышленникам отправлять от имени пользователя вредоносные и опасные файлы. Центр безопасности MAX оперативно блокирует доступ через подобные приложения.

В этой связи неясно, почему для защиты пользователей MAX блокирует аккаунты, а не сами модифицированные версии приложения. Впрочем, впереди нас может ждать еще больше интересных мер по борьбе с мошенниками и злоумышленниками в национальном мессенджере.

Можно ли пользоваться MAX без слежки

Люди загружали моды MAX, опасаясь слежки в национальном мессенджере. Однако альтернативные клиенты в действительности не являются более безопасными. Да, они собирают меньше информации о пользователе, но их дальнейшая судьба остается под вопросом.

Как бы то ни было, даже без модов можно безопасно пользоваться MAX. В отдельной инструкции мы рассказывали о вариантах отзыва разрешений у национального мессенджера для тех, кто опасается слежки.

