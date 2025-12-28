Настройки безопасности Android, которые обязательно нужно включить на смартфоне

За операционной системой Android давно закрепилась слава «небезопасной» в сравнении с iOS от Apple. С наличием пробелов частично можно согласиться, ведь самая популярная ОС дает пользователям практически полную свободу действий, которая и приводит к печальным последствиям. Однако есть несколько функций защиты Android, способных спасти ваше устройство практически от любой угрозы.

Где искать функции безопасности Android

Основные функции безопасности системы располагаются в разделе «Google» настроек телефона. Обнаружив его, откройте вкладку «Все сервисы», чтобы получить доступ ко всем возможностям, а не только рекомендованным.

📢 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Обозреваемые далее в материале функции доступны на Android 16. Если у вас более ранняя версия операционной системы, некоторых из них может не быть. Имейте это в виду.

Сканирование неизвестных трекеров

В первую очередь вам стоит включить оповещения о неизвестных трекерах и просканировать их вручную. Это своего рода защита Bluetooth-канала, мешающая злоумышленникам взломать ваше устройство по беспроводному протоколу.

Нужная нам настройка прячется в разделе «Оповещения о неизвестных трекерах». Включив ее, обязательно нажмите «Проверить сейчас», чтобы убедиться в безопасности беспроводного канала связи, и старайтесь делать так регулярно.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Защита Android от кражи

Также рекомендуем включить защиту Android от кражи. Это функция, защищающая ваш смартфон физически. Если кто-то выхватит его из рук, экран автоматически заблокируется, и злоумышленник не сможет получить доступ к вашим конфиденциальным данным.

Также вы можете включить настройку проверки личности и удаленную блокировку, чтобы предотвратить доступ к своим данным с другого устройства через интернет. Телефон если и украдут, то по крайней мере ваши фотографии не посмотрят.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Дополнительная защита Android

Наконец, в Android 16 есть функция дополнительной защиты. Она обеспечивает безопасность вашего смартфона при работе со сторонними приложениями.

Эта функция защитит ваше устройство даже в том случае, если вы умудритесь установить вирус на Android. Но учтите, что из-за нее некоторые приложения могут работать нестабильно.