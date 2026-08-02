Камера смартфона работает из коробки, но это не значит, что настройки по умолчанию оптимальны. Даже если купить лучший камерофон 2026 года OPPO Find X9 Ultra, вы рискуете наделать ляпов из-за неправильно выставленных параметров. Я собрал 5 настроек камеры, которые меняю на любом новом устройстве в первый же день — и они реально влияют на то, какими получаются снимки.

Как делать фото без водяного знака

Некоторые производители по умолчанию добавляют в нижнюю часть фотографии с телефона название модели, логотип бренда, количество мегапикселей или фирменную подпись камеры. Выглядит примерно так: «Shot on POCO X8 Pro» или «Снято на Xiaomi 17» мелким текстом в углу кадра. Такой водяной знак не улучшает снимок, а лишь отвлекает от композиции и превращает личную фотографию в рекламу производителя. Особенно нелепо это смотрится на семейных снимках, кадрах из отпуска и снимках, которые хочется опубликовать в соцсетях.

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Водяной знак на фото нужно отключить до начала съемки. Удалить его с уже готовых фотографий значительно сложнее — надпись становится частью изображения и убрать ее без следов практически невозможно, хотя о некоторых способах мы рассказывали в отдельном материале. Как отключить перед съемкой:

Откройте приложение камеры. Нажмите на шестеренку настроек или значок меню. Найдите пункт «Водяной знак», «Watermark» или «Подпись камеры». Отключите переключатель.

На Xiaomi и REDMI настройка называется «Водяной знак» и находится в настройках камеры. На Samsung — «Теги фотографий» или «Добавить подпись». На realme — «Водяной знак». На некоторых смартфонах водяного знака нет вовсе — значит, производитель уже принял правильное решение за вас. Следить за советами по настройке смартфонов удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Звук затвора камеры — как его отключить

Искусственный щелчок затвора придумали, чтобы люди понимали, что их фотографируют. Логика понятная, но в большинстве реальных сценариев звук затвора камеры только мешает.

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Когда он раздражает особенно сильно:

тихое помещение (библиотека, музей, театр, кинотеатр);

мероприятие, где не хочется привлекать внимание к съемке;

спящий ребенок или домашнее животное (один щелчок и момент упущен);

ресторан или кафе (соседи за столиком не обязаны слышать каждый ваш кадр).

Смысл отключения не в тайной съемке, а в том, чтобы смартфон не объявлял окружающим о каждом нажатии. Как отключить звук камеры на Android:

Самый простой способ — включите беззвучный режим. На большинстве смартфонов звук затвора исчезает вместе с остальными системными звуками. Если хотите отключить только звук камеры: откройте настройки приложения камеры и найдите пункт «Звук затвора» или «Shutter sound» — выключите переключатель.

Важная оговорка: на некоторых смартфонах и региональных прошивках отключить звук затвора штатными средствами нельзя — это законодательное требование ряда стран. Если настройка заблокирована, поможет только беззвучный режим.

Как сделать фото при помощи кнопки

Экранная кнопка затвора удобна, когда держишь смартфон вертикально двумя руками. В большинстве других ситуаций кнопка громкости как затвор работает лучше.

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Сценарии, где физическая кнопка выигрывает:

горизонтальная съемка (смартфон можно держать почти как настоящую камеру, не меняя хват);

съемка одной рукой (не нужно тянуться пальцем к экранной кнопке и рисковать уронить телефон);

селфи основной камерой (держите смартфон вытянутой рукой и нажимаете кнопку сбоку);

съемка в перчатках (сенсорный экран не всегда реагирует, физическая кнопка работает всегда).

Как настроить кнопку громкости для съемки фото:

Откройте настройки приложения камеры. Найдите пункт «Кнопка громкости» или «Volume key function». Выберите значение «Фото» или «Затвор» вместо «Зум» или «Громкость».

Одно предупреждение: нажимайте кнопку плавно, без резкого усилия. Слишком сильное нажатие может качнуть смартфон и смазать кадр — особенно при съемке в темноте. Обсудить настройки камеры можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Как сделать сетку и уровень в камере Android

Сетка в камере смартфона и электронный уровень решают одну задачу: помогают нормально выстроить кадр до нажатия затвора, а не обрезать и поворачивать фотографию после.

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Зачем нужна сетка:

помогает держать горизонт (линия моря, горизонт в пейзаже, верхний край здания не уходят вниз или вверх);

не дает прижать главный объект к краю кадра (интересный объект лучше ставить на пересечение линий сетки, а не строго по центру);

помогает не класть все строго посередине (центральная компоновка делает кадр скучным, сетка подсказывает где разместить объект интереснее).

Уровень камеры особенно полезен при съемке зданий, стола с едой, документов и плоских объектов сверху — показывает когда смартфон наклонен на несколько градусов. Как включить сетку и уровень в камере Android:

Откройте настройки камеры. Найдите раздел «Вспомогательные линии», «Сетка» или «Grid lines» — включите. Начните с сетки 3×3. Там же найдите «Уровень», «Горизонт» или «Level» — включите.

Это не профессиональные инструменты, а простые подсказки, которые сокращают количество испорченных кадров. Актуальные советы по фотосъемке публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.

Зеркальное селфи на телефоне — как отключить

Во время съемки фронтальной камерой смартфон показывает изображение как в зеркале. Так привычнее, ведь именно так мы видим себя каждый день. Но многие смартфоны по умолчанию сохраняют готовое фото тоже в зеркальном отражении. Проблема становится заметной, когда на фото есть текст. Надпись на футболке, вывеска за спиной, номер на двери — все отражается задом наперед. Зеркальное селфи выглядит странно и неестественно именно из-за этого.

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Есть и другой момент: незеркальное фото с фронтальной камеры поначалу кажется непривычным. Но причина не в камере — просто мы чаще видим себя в зеркале. На деле именно так вас видят окружающие, и именно так фотография передает реальную сцену. Как отключить зеркальное отражение в камере:

Откройте настройки камеры. Перейдите в раздел настроек фронтальной камеры или «Селфи». Найдите пункт «Зеркальное сохранение», «Сохранить как зеркальное» или «Mirror front camera». Отключите переключатель.

На Xiaomi настройка называется «Зеркальное фото» и находится в настройках фронтальной камеры. На Samsung — «Сохранить селфи как предпросмотр». На realme — «Зеркало». Обсудить настройки камеры можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.