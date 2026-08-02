Камера смартфона работает из коробки, но это не значит, что настройки по умолчанию оптимальны. Даже если купить лучший камерофон 2026 года OPPO Find X9 Ultra, вы рискуете наделать ляпов из-за неправильно выставленных параметров. Я собрал 5 настроек камеры, которые меняю на любом новом устройстве в первый же день — и они реально влияют на то, какими получаются снимки.

Показываю правильные настройки камеры вашего смартфона. Фото.

Показываю правильные настройки камеры вашего смартфона

Как делать фото без водяного знака

Некоторые производители по умолчанию добавляют в нижнюю часть фотографии с телефона название модели, логотип бренда, количество мегапикселей или фирменную подпись камеры. Выглядит примерно так: «Shot on POCO X8 Pro» или «Снято на Xiaomi 17» мелким текстом в углу кадра. Такой водяной знак не улучшает снимок, а лишь отвлекает от композиции и превращает личную фотографию в рекламу производителя. Особенно нелепо это смотрится на семейных снимках, кадрах из отпуска и снимках, которые хочется опубликовать в соцсетях.

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Водяной знак на фото нужно отключить до начала съемки. Удалить его с уже готовых фотографий значительно сложнее — надпись становится частью изображения и убрать ее без следов практически невозможно, хотя о некоторых способах мы рассказывали в отдельном материале. Как отключить перед съемкой:

  1. Откройте приложение камеры.
  2. Нажмите на шестеренку настроек или значок меню.
  3. Найдите пункт «Водяной знак», «Watermark» или «Подпись камеры».
  4. Отключите переключатель.
Водяной знак лучше сразу отключить. Фото.

Водяной знак лучше сразу отключить

На Xiaomi и REDMI настройка называется «Водяной знак» и находится в настройках камеры. На Samsung — «Теги фотографий» или «Добавить подпись». На realme — «Водяной знак». На некоторых смартфонах водяного знака нет вовсе — значит, производитель уже принял правильное решение за вас. Следить за советами по настройке смартфонов удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Звук затвора камеры — как его отключить

Искусственный щелчок затвора придумали, чтобы люди понимали, что их фотографируют. Логика понятная, но в большинстве реальных сценариев звук затвора камеры только мешает.

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Когда он раздражает особенно сильно:

  • тихое помещение (библиотека, музей, театр, кинотеатр);
  • мероприятие, где не хочется привлекать внимание к съемке;
  • спящий ребенок или домашнее животное (один щелчок и момент упущен);
  • ресторан или кафе (соседи за столиком не обязаны слышать каждый ваш кадр).

Смысл отключения не в тайной съемке, а в том, чтобы смартфон не объявлял окружающим о каждом нажатии. Как отключить звук камеры на Android:

  1. Самый простой способ — включите беззвучный режим. На большинстве смартфонов звук затвора исчезает вместе с остальными системными звуками.
  2. Если хотите отключить только звук камеры: откройте настройки приложения камеры и найдите пункт «Звук затвора» или «Shutter sound» — выключите переключатель.
Включите беззвучный режим или уберите звук затвора. Фото.

Включите беззвучный режим или уберите звук затвора

Важная оговорка: на некоторых смартфонах и региональных прошивках отключить звук затвора штатными средствами нельзя — это законодательное требование ряда стран. Если настройка заблокирована, поможет только беззвучный режим.

Как сделать фото при помощи кнопки

Экранная кнопка затвора удобна, когда держишь смартфон вертикально двумя руками. В большинстве других ситуаций кнопка громкости как затвор работает лучше.

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Сценарии, где физическая кнопка выигрывает:

  • горизонтальная съемка (смартфон можно держать почти как настоящую камеру, не меняя хват);
  • съемка одной рукой (не нужно тянуться пальцем к экранной кнопке и рисковать уронить телефон);
  • селфи основной камерой (держите смартфон вытянутой рукой и нажимаете кнопку сбоку);
  • съемка в перчатках (сенсорный экран не всегда реагирует, физическая кнопка работает всегда).

Как настроить кнопку громкости для съемки фото:

  1. Откройте настройки приложения камеры.
  2. Найдите пункт «Кнопка громкости» или «Volume key function».
  3. Выберите значение «Фото» или «Затвор» вместо «Зум» или «Громкость».
Теперь фото можно будет сделать нажатием физической кнопки. Фото.

Теперь фото можно будет сделать нажатием физической кнопки

Одно предупреждение: нажимайте кнопку плавно, без резкого усилия. Слишком сильное нажатие может качнуть смартфон и смазать кадр — особенно при съемке в темноте. Обсудить настройки камеры можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Как сделать сетку и уровень в камере Android

Сетка в камере смартфона и электронный уровень решают одну задачу: помогают нормально выстроить кадр до нажатия затвора, а не обрезать и поворачивать фотографию после.

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Зачем нужна сетка:

  • помогает держать горизонт (линия моря, горизонт в пейзаже, верхний край здания не уходят вниз или вверх);
  • не дает прижать главный объект к краю кадра (интересный объект лучше ставить на пересечение линий сетки, а не строго по центру);
  • помогает не класть все строго посередине (центральная компоновка делает кадр скучным, сетка подсказывает где разместить объект интереснее).

Уровень камеры особенно полезен при съемке зданий, стола с едой, документов и плоских объектов сверху — показывает когда смартфон наклонен на несколько градусов. Как включить сетку и уровень в камере Android:

  1. Откройте настройки камеры.
  2. Найдите раздел «Вспомогательные линии», «Сетка» или «Grid lines» — включите. Начните с сетки 3×3.
  3. Там же найдите «Уровень», «Горизонт» или «Level» — включите.
Сетка и уровень помогут вам делать ровные снимки без заваленного горизонта. Фото.

Сетка и уровень помогут вам делать ровные снимки без заваленного горизонта

Это не профессиональные инструменты, а простые подсказки, которые сокращают количество испорченных кадров. Актуальные советы по фотосъемке публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.

Зеркальное селфи на телефоне — как отключить

Во время съемки фронтальной камерой смартфон показывает изображение как в зеркале. Так привычнее, ведь именно так мы видим себя каждый день. Но многие смартфоны по умолчанию сохраняют готовое фото тоже в зеркальном отражении. Проблема становится заметной, когда на фото есть текст. Надпись на футболке, вывеска за спиной, номер на двери — все отражается задом наперед. Зеркальное селфи выглядит странно и неестественно именно из-за этого.

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Есть и другой момент: незеркальное фото с фронтальной камеры поначалу кажется непривычным. Но причина не в камере — просто мы чаще видим себя в зеркале. На деле именно так вас видят окружающие, и именно так фотография передает реальную сцену. Как отключить зеркальное отражение в камере:

  1. Откройте настройки камеры.
  2. Перейдите в раздел настроек фронтальной камеры или «Селфи».
  3. Найдите пункт «Зеркальное сохранение», «Сохранить как зеркальное» или «Mirror front camera».
  4. Отключите переключатель.
Отключите зеркальное селфи, чтобы выглядеть естественно. Фото.

Отключите зеркальное селфи, чтобы выглядеть естественно

На Xiaomi настройка называется «Зеркальное фото» и находится в настройках фронтальной камеры. На Samsung — «Сохранить селфи как предпросмотр». На realme — «Зеркало». Обсудить настройки камеры можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.