Как откалибровать GPS на Android

Иду по навигатору, а он уверенно ведет меня параллельной улицей. Синяя точка на карте живет своей жизнью — я стою на месте, она двигается. Поворот пропускаю, потому что приложение спохватывается с опозданием секунд в десять. Знакомо? Я долго думал, что это проблема конкретного навигатора, менял приложения и злился. Потом выяснилось, что дело совсем в другом. Почему телефон показывает неправильное местоположение — там про причины в общем, здесь конкретно о том, как я это починил и выполнил калибровку GPS.

Главное — правильно все настроить. Фото.

Главное — правильно все настроить

Почему GPS врет на Android

Прежде чем что-то чинить, стоит понять, почему GPS ошибается вообще. Причин несколько, и они разные по природе:

  • Отражение сигнала. Сигнал GPS идет от спутников и по пути отражается от зданий, деревьев, рельефа. Телефон получает несколько копий одного сигнала с разной задержкой и путается. В плотной городской застройке это особенно заметно;
  • Устаревшие данные A-GPS. Это вспомогательная технология, которая помогает телефону быстрее найти спутники. Телефон заранее скачивает данные об их положении — своеобразное расписание. Если эти данные устарели, смартфон ищет спутники не там. Точность GPS при этом падает именно в первые минуты после включения навигации;
  • Неоткалиброванный компас. Акселерометр и магнитометр в телефоне влияют на то, куда «смотрит» навигатор. Если они сбиты, навигатор врет не столько с позицией, сколько с направлением движения;
  • Неправильный режим геолокации. Android может работать в нескольких режимах точности. Экономный режим использует только Wi-Fi и сотовые вышки и дает погрешность до нескольких сотен метров.

Последний пункт — самый обидный, потому что проблема решается буквально за десять секунд в настройках. Но, как бы то ни было, в наших широтах есть свои проблемы.

Как проверить точность GPS на Android

Прежде чем калибровать, стоит понять масштаб проблемы. Я пользуюсь приложением GPS Test — оно бесплатное, показывает, сколько спутников видит телефон, насколько точно их определяет и какова текущая погрешность в метрах.

  1. Установите GPS Test из Google Play или RuStore.
  2. Выйдите на улицу с открытым небом (в помещении спутники ловятся плохо).
  3. Запустите приложение и подождите 1-2 минуты.
  4. Посмотрите на параметр точности (Accuracy) — норма для смартфона от 3 до 10 метров. Если больше 15 метров при ясном небе — есть проблема.
  5. Обратите внимание на количество спутников. Хорошо — 8 и больше активных. Меньше 4 — плохой прием.
Используйте это приложение для проверки спутников. Фото.

Используйте это приложение для проверки спутников

Если точность геолокации низкая даже при большом количестве спутников — скорее всего, сбит компас или устарели данные A-GPS. Если мало спутников при ясном небе — возможно, проблема в железе или программном сбое.

Как откалибровать GPS на Android

Есть несколько методов, работающих по-разному. Начинать стоит с простых. Сначала нужно откалибровать компас восьмеркой. Это самый быстрый способ откалибровать магнитометр. Именно он отвечает за то, в какую сторону повернута синяя стрелка в навигаторе:

  1. Возьмите телефон в руку горизонтально, экраном вверх.
  2. Медленно нарисуйте в воздухе цифру 8 — плавно, как будто пишете на доске.
  3. Повторите 5-6 раз в разных плоскостях: горизонтально, вертикально, наклонно.
  4. Откройте любое приложение с компасом и проверьте, совпадает ли показание с реальным направлением.

Звучит немного странно, но работает. После этой процедуры мой навигатор перестал показывать, что я еду в обратную сторону. Далее стоит выполнить сброс данных A-GPS. Этот вариант помогает, если навигация на Android долго ищет сигнал или первые несколько минут сильно врет:

  1. Установите приложение GPS Status & Toolbox (оно есть в RuStore и Google Play).
  2. Откройте приложение, нажмите на три точки в меню.
  3. Выберите «Управление A-GPS» — «Сбросить».
  4. Затем нажмите «Загрузить» — приложение скачает свежие данные о положении спутников.
  5. Выйдите на улицу, запустите навигатор и дайте ему 2-3 минуты на первоначальный поиск.
Сбросить данные GPS можно через это приложение. Фото.

Сбросить данные GPS можно через это приложение

После сброса телефон заново скачивает актуальные данные о спутниках. Калибровка GPS этим методом особенно помогает, если вы давно не пользовались навигатором или недавно оказались в новом городе после длительного перелета.

Наконец, необходимо правильно настроить геолокацию на Android:

  1. Откройте «Настройки» телефона.
  2. Перейдите в «Местоположение» или «Геолокация».
  3. Убедитесь, что выбран режим «Высокая точность» или вручную включите геолокацию по Wi-Fi и Bluetooth.
Важно, чтобы при определении геолокации использовались Bluetooth и Wi-Fi. Фото.

Важно, чтобы при определении геолокации использовались Bluetooth и Wi-Fi

Режим экономии батареи использует только сотовые вышки и Wi-Fi. Это дает грубое приближение, которое годится для определения города, но не для навигации на телефоне по улицам.

Как улучшить точность GPS на Android

Настройки геолокации — не единственное, что влияет на работу навигатора. Вот что еще помогает получить стабильный результат.

Отключите ограничение фоновой активности для навигатора. Многие телефоны автоматически ограничивают приложения в фоне для экономии батареи. Навигатор при этом может терять сигнал при выключенном экране:

  1. Зайдите в «Настройки» — «Приложения».
  2. Найдите ваш навигатор.
  3. Откройте раздел «Батарея» или «Энергопотребление».
  4. Выберите «Без ограничений» или «Не оптимизировать».
Ваш навигатор должен работать без ограничений. Фото.

Ваш навигатор должен работать без ограничений

Проверьте магнитные помехи. Металлический чехол, магнитный держатель или соседство с автомобильной аудиосистемой могут сбивать магнитометр. Если навигация GPS нестабильна именно в машине — попробуйте другое место крепления телефона.

Обновите карты в навигаторе. Устаревшие карты сами по себе не влияют на точность GPS, но приводят к тому, что синяя точка оказывается «не на той дороге» — дорога физически существует, а в базе ее нет. Особенно актуально для навигаторов с офлайн-картами, где обновления нужно скачивать вручную.

Загружайте и своевременно обновляйте офлайн-карты. Фото.

Загружайте и своевременно обновляйте офлайн-карты

Держите небо открытым. Геолокация на Android работает плохо в подземных парковках, тоннелях и глубоких дворах-колодцах — это физическое ограничение, не баг. Подождите, пока выедете на открытое место.

После всех этих манипуляций мой навигатор перестал врать на 50 метров. Погрешность стала стабильной: 4-6 метров, что для пешей навигации более чем достаточно. Телефон нашел нужный двор с первого раза. Мелочь, но жизнь стала заметно приятнее. Кстати, если тема слежки за местоположением вас беспокоит, почитайте о том, как Android собирает данные геолокации даже когда вы не пользуетесь навигатором. Это отдельный разговор про настройки конфиденциальности.