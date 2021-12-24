Не могу принять звонок на Android. Что делать

Android — далеко не идеальная платформа. Поэтому нечего и удивляться тому, что время от времени с её пользователями происходят те или иные казусы. То приложение не загружается, то зарядка садится слишком быстро, то обновления не приходят, то на звонок ответить не получается. Но если первые три проблемы гарантированно зависят от смартфона, то вот в последней почему-то всегда винят именно оператора. А ведь это далеко не всегда так. Поэтому, прежде чем жаловаться в техподдержку, попробуйте сделать кое-что сами.

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Причины, по которым не получается принять звонок, могут быть самыми разными. Перечислять их все не имеет никакого смысла, тем более что их можно объединить в один термин — «сбой». Ведь так называют проблемы, из-за которых что-то не работает. Но для нас это не так важно. Куда важнее суметь исправить ситуацию. А, если не получается, спросите совета в нашем чате в Telegram.

Не проходят звонки на телефон

Первым делом я бы попробовал включить и выключить режим полёта. Это равносильно извлечению сим-карты, так как его активация обнуляет установки Сети, которые, возможно, мешают принимать звонки. Поэтому просто откройте шторку уведомлений и нажмите на иконку самолёта, а по прошествии 5-10 секунд нажмите на неё снова, чтобы отключить режим.

Как очистить кэш на телефоне

Если звонок в принципе не проходит и у вас никак не отображается то, что вам вообще звонили, попробуйте очистить кэш приложения «Телефон». Это делается проще простого:

Перейдите в «Настройки» — «Приложения»;

Выберите «Приложения» и найдите «Телефон»;

Откройте вкладку приложения «Телефон»;

Выберите «Память», а затем «Очистить кэш».

Звонок сбрасывается после первого гудка

Впрочем, бывает, что сами вы звонка не видите, но пропущенный всё равно появляется в приложении «Телефон». На это может быть две причины. Первая — вы внесли звонящего в чёрный список (на смартфонах Huawei и Honor звонки от людей из чёрного списка не проходят, но отображаются в виде пропущенных). Вторая — у вас включен режим «Не беспокоить». Значит, нужно проверить оба варианта.

Как узнать, что человек в чёрном списке

Запустите приложение «Телефон» у себя на смартфоне;

Нажмите на три точки справа в углу и выберите «Заблокировано»;

Выберите «Правила блокировки» — «Чёрный список»;

Найдите номер нужного абонента и исключите его оттуда.

Как отключить режим «Не беспокоить»

Перейдите в «Настройки» и выберите «Уведомления»;

Отсюда перейдите в раздел «Не беспокоить»;

Если он включен, отключите либо перенастройте;

Если хотите принимать звонки в режиме «Не беспокоить», добавьте избранные контакты, которые смогут вам звонить.

Не могут дозвониться на телефон

Проблема, которая не позволяет вам принимать звонки, так же может заключаться в том, что этому мешает приложение, которым вы пользуетесь. Если вы когда-либо меняли штатный «Телефон» на сторонний, то следует вернуть всё назад. Практика показывает, что иногда это становится первостепенной причиной.

Как изменить приложение для звонков

Перейдите в «Настройки» и откройте вкладку «Приложения»;

Выберите «Приложения по умолчанию» и откройте «Телефон»;

В открывшемся окне отметьте штатное приложение «Контакты»;

Выйдите и попросите позвонить вам ещё раз, чтобы проверить.

Сила сотового сигнала — как посмотреть

Возможно, вы не можете принять звонок из-за слабого сигнала сети. Деления в левом верхнем углу, которые указывают на качество приёма, зачастую могут не соответствовать действительности. Поэтому нужно проверять в более достоверных источниках. Например, в специальном разделе системных настроек:

Перейдите в «Настройки» и выберите «О телефоне»;

В открывшемся окне выберите «Общая информация»;

Здесь найдите вкладку «Связь» или «Статус сети»;

Сверьте показатель силы сигнала (измеряется в отрицательных единицах dbm).

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Чем сигнал сильнее, тем ближе цифра к нулю. Чем сигнал слабее, тем дальше от нуля будет ваш показатель. Допустим, сигнал уверенный и сильный. В этом случае показатель dbm будет колебаться в пределах от -40 до -70. А, если слабый или совсем отсутствует — то будет доходить до -120. Это абсолютный минимум, который означает, что дело не в вас, а в покрытии той местности, где вы пытаетесь принять звонок.

Как написать оператору

Ну, и, если ничего из выше перечисленного не помогает, следует обратиться к оператору. Иногда это оказывается единственным спасением. Например, когда я только перешёл на Тинькофф Мобайл, мой телефон периодически оказывался вне зоны доступа, хотя я не покидал городской черты. Поэтому я обратился в поддержку. Они что-то там пошаманили, и всё пришло в норму.

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Лучше всего обращаться в поддержку через чат, потому что телефон, как правило, у вас не работает. Впрочем, если довозить до оператора по телефону получается, тем лучше. Обрисуйте свою ситуацию и пригрозите, что уйдёте к конкурентам. Обычно в течение дня-двух-трёх проблема решается, и всё начинает работать так, как и должно.