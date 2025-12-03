Не приходит код от Telegram: новое решение через ключи доступа

Герман Вологжанин

С октября 2025 года участилась проблема, когда не приходит код Telegram, необходимый для авторизации в мессенджере. Это мешает пользователям осуществить вход в учетную запись, из-за чего они остаются без основного средства коммуникации. Разработчики мессенджера знают о проблеме и готовят новое решение, которое станет для многих людей оптимальным вариантом: ключи доступа Telegram. Где они хранятся, и как их настроить — рассказываем далее.

Не приходит код от Telegram: новое решение через ключи доступа. Новый способ входа в Telegram без кода из SMS. Фото.

Новый способ входа в Telegram без кода из SMS

Почему не приходят коды в Telegram

Жалобы на то, что не приходят коды от Telegram, поступали регулярно, однако в октябре 2025 года их стало намного больше. Как сообщают отраслевые источники, это связано с действиями Роскомнадзора, который поручил операторам сотовой связи ограничить рассылку кодов для входа от иностранных мессенджеров.

С проблемой сталкиваются не только пользователи Telegram, но и те, кто переписывается через WhatsApp. Никаких проблем не испытывает только национальный мессенджер MAX — ограничивать его работу никто не собирается, а популярность приложения от VK растет как на дрожжах.

Как настроить ключи доступа в Telegram

Уже довольно давно появились ключи доступа WhatsApp, однако аналогичная функция Telegram пока находится на этапе разработки. Сейчас она доступна пользователям бета-версии мессенджера.

Скачать бета-версию Telegram

Так, в сборке 12.2.8 (6334) была обнаружена функция Passkeys, отвечающая за работу ключей доступа Telegram. Она располагается по следующему пути:

  1. Открываем настройки мессенджера.
  2. Переходим в раздел «Конфиденциальность».
  3. Выбираем «Passkeys» и жмем «Create Passkeys».
Как настроить ключи доступа в Telegram. Функция пока не работает. Фото.

Функция пока не работает

Поскольку функция находится на стадии разработки, ключи доступа Telegram пока не работают. При нажатии кнопки «Create Passkey» появляется «Неизвестная ошибка: ACCESS_DENIED», которую планируют устранить в одном из ближайших обновлений основной версии мессенджера.

А пока при возникновении проблем с кодами из SMS можно настроить вход в Telegram по почте. О том, как это сделать, мы уже рассказывали в рамках отдельного материала, который доступен на нашем сайте.

