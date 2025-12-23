Не приходит посылка. Почему в России массово задерживают доставку отправлений перед Новым годом

Предновогодняя суета сказывается на жизни каждого человека в нашей страны. Пока одни из нас пытаются поскорее закончить дела, закрыв тем самым гештальт, другие — ищут подарки на Новый год и заказывают их преимущественно через интернет. Многие постарались сделать это заранее, купив прикольной мелочи на AliExpress еще в начале декабря, но теперь поступает масса жалоб на то, что посылки не приходит, хотя до дня «X» остается буквально неделя.

Почему задерживается посылка

По данным издания РБК, почти все игроки рынка доставок в России испытывают сейчас проблемы с логистикой. В их числе:

Почта России;

CDEK.Shopping;

ПЭК;

DPD и другие.

В качестве причины задержек компании называют кратное увеличение числа отправлений, ужесточение таможенного контроля, а также наличием сложных погодных условий в некоторых регионах. И это действительно сказывается на скорости доставки посылок в России.

📢 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Так, заказ одного из авторов AndroidInsider.ru, оформленный на AliExpress в начале месяца, с 15 декабря застрял на таможне и не двигается, хотя в обычное время доставка аналогичных товаров занимает 14-20 дней.

Это — лишь один из тысячи примеров задержки доставки. С похожими проблемами сейчас сталкиваются многие люди, хотя некоторым из них везет, и отправления все-таки приходят в срок.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Что делать, если посылка не приходит

Как ни странно, единственно верным решением в ситуации, когда посылка долго не приходит, является ожидание. И, пока готовился этот материал, тот самый заказ автора AndroidInsider.ru, заставший на таможне, уже прибыл в сортировочный центр неподалеку от пункта назначения.

Вероятно, этот заказ успеет приехать до наступления 2026 года, но важно понимать, что повезет не всем. Некоторые люди, увы, останутся без подарков на Новый год, а с учетом длинных праздников их вряд ли удастся преподнести даже на православное Рождество. И сделать в этой ситуации ничего нельзя.