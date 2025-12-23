Не приходит посылка. Почему в России массово задерживают доставку отправлений перед Новым годом

Герман Вологжанин

Предновогодняя суета сказывается на жизни каждого человека в нашей страны. Пока одни из нас пытаются поскорее закончить дела, закрыв тем самым гештальт, другие — ищут подарки на Новый год и заказывают их преимущественно через интернет. Многие постарались сделать это заранее, купив прикольной мелочи на AliExpress еще в начале декабря, но теперь поступает масса жалоб на то, что посылки не приходит, хотя до дня «X» остается буквально неделя.

Не приходит посылка. Почему в России массово задерживают доставку отправлений перед Новым годом. Посылки сейчас массово задерживаются. Фото.

Посылки сейчас массово задерживаются

Почему задерживается посылка

По данным издания РБК, почти все игроки рынка доставок в России испытывают сейчас проблемы с логистикой. В их числе:

  • Почта России;
  • CDEK.Shopping;
  • ПЭК;
  • DPD и другие.

В качестве причины задержек компании называют кратное увеличение числа отправлений, ужесточение таможенного контроля, а также наличием сложных погодных условий в некоторых регионах. И это действительно сказывается на скорости доставки посылок в России.

Так, заказ одного из авторов AndroidInsider.ru, оформленный на AliExpress в начале месяца, с 15 декабря застрял на таможне и не двигается, хотя в обычное время доставка аналогичных товаров занимает 14-20 дней.

Почему задерживается посылка. Многие доставки от начала декабря до сих пор в пути. Фото.

Многие доставки от начала декабря до сих пор в пути

Это — лишь один из тысячи примеров задержки доставки. С похожими проблемами сейчас сталкиваются многие люди, хотя некоторым из них везет, и отправления все-таки приходят в срок.

Что делать, если посылка не приходит

Как ни странно, единственно верным решением в ситуации, когда посылка долго не приходит, является ожидание. И, пока готовился этот материал, тот самый заказ автора AndroidInsider.ru, заставший на таможне, уже прибыл в сортировочный центр неподалеку от пункта назначения.

Что делать, если посылка не приходит. Посылка все-таки сдвинулась с мертвой точки. Фото.

Посылка все-таки сдвинулась с мертвой точки

Вероятно, этот заказ успеет приехать до наступления 2026 года, но важно понимать, что повезет не всем. Некоторые люди, увы, останутся без подарков на Новый год, а с учетом длинных праздников их вряд ли удастся преподнести даже на православное Рождество. И сделать в этой ситуации ничего нельзя.

