Не приходят уведомления в MAX и нет звонка — почему это происходит, и что делать

После того, как мессенджер MAX стал обязательным приложением в России, количество его активных пользователей взлетело до небес. Причем многие люди не просто поставили его, а начали использовать в качестве основного средства коммуникации посредством звонков и сообщений. Однако работа национального мессенджера не всегда стабильна. То и дело не приходят уведомления в MAX, а иногда даже не отображаются входящие вызовы. Почему так происходит, и как решить проблему — рассказываем в материале.

Почему не приходят уведомления в MAX

Уведомления — это одно из ключевых разрешений Android. Причем оно не предоставляется каждому приложению под ряд. Владелец смартфона сам решает, кому его давать, а кому — нет. Таким образом, если не наделить MAX соответствующим правом, он не сможет отправлять уведомления, и вы не увидите входящие сообщения.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Тем не менее, иногда нет уведомлений в MAX даже тогда, когда приложение получила соответствующее разрешение. Обычно это связано с ограничением его работы с целью экономии энергии.

Почему в MAX не проходят звонки

Несмотря на то, что звонки в мессенджере MAX отображаются не посредством уведомлений, данная проблема имеет схожие причины возникновения. В частности, для корректного отображения входящих MAX требуется доступ к заблокированному экрану.

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Если не предоставить такое разрешение, звонки в MAX не пройдут, и вы пропустите входящие вызовы. В этой связи обе проблемы, какими бы разными они ни казались, нужно решать в комплексе.

Как включить уведомления и звонки в MAX

Обычно мессенджер MAX сам предлагает включить уведомления и предоставить другие необходимые разрешения при запуске, но лучше проверить их самостоятельно:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «Приложения». Выберите «MAX». Во вкладке «Уведомления» активируйте все переключатели.

Теперь уведомления будут работать, но, возможно, останется другая проблема — звонки в MAX. Они включаются следующим образом:

Найдите MAX в списке приложений. Откройте раздел «Другие разрешения». Активируйте все разрешения, напротив которых стоят крестики.

Все это должно превратить приложение MAX в полноценный мессенджер. А в случае, если у вас продолжат возникать проблемы со входящими, снимите ограничения на работу в фоне:

В разделе настроек «Приложения» найдите MAX. Откройте вкладку «Батарея». Установите значение «Нет ограничений».

Обратите внимание, что снятие ограничений на работу в фоне приведет к повышенному энергопотреблению со стороны MAX. Поэтому отказывайтесь от них только в том случае, если не помогают другие способы решения проблемы.