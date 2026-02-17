Не работает обновление Windows в России. В чем причина и при чем тут Телеграм

Пользователи из России начали жаловаться, что Windows перестала получать обновления: система зависает на проверке, скачивание может тянуться часами, а у некоторых в центре обновления появляется ошибка соединения с сервером обновлений Microsoft. В сети предполагают, что все это связано с блокировкой Telegram в России.

⚡️ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

По крайней мере, проблема проявилась вместе с усилением ограничений против Telegram. Похоже, часть обновленной сетевой фильтрации задела инфраструктуру, через которую Windows подтягивает апдейты. Но это пока догадки, тогда как официальных комментариев Роскомнадзор по проблемам обновления Windows не давал.

Почему не работает обновление Windows в России

Сама механика тут довольно простая. Когда провайдеры усиливают фильтрацию трафика (DNS, DPI и другие методы), под блокировки попадают не только целевые сервисы, но и соседние адреса и домены, которые используются параллельно вообще для других задач.

У крупных сервисов инфраструктура часто общая, и если фильтр зацепил цепочку, по которой Windows ходит за обновлениями, то картинка складывается предельно ясно: интернет есть, даже сайты открываются, а вот Windows Update выдает ошибку и пишет “сервер недоступен”.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Как раз такой сценарий и рассматривается как основной: провайдеры недавно усилили фильтрацию для замедления Telegram, и в результате могли пострадать домены, связанные с обновлениями Microsoft.

Как скачать обновление Windows

Если при попытке скачать обновление через Windows Update вы получаете ошибку или просто пустое окно, то можно попытаться сделать следующее:

раздать интернет с телефона (если другой оператор) и попробовать скачать обновления

использовать зарубежные адреса, как самый банальный способ восстановить доступ к серверам обновлений

обновиться вручную через Microsoft Update Catalog

Третий вариант выглядит надежнее всего. Если вам нужны критические патчи и какие-то важные обновления, то можно скачать их вручную со специального сайта компании. Для этого:

Заходим на сайт Microsoft Update Catalog

Вводим в поисковую строку номер патча или обновления

Скачиваем и устанавливаем как обычную программу

После установки и перезагрузки у вас будет самая свежая версия системы или отдельных ее модулей. Да, это не так удобно, как обновить автоматически, зато все работает даже при капризном соединении.