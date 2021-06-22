Не работает приложение Гугл на Андроид. Что делать

Мне нравится подход Google к развитию Android. Несмотря на то что многие смартфоны не получают обновлений от своих производителей, поисковый гигант сам поддерживает их путём обновления фирменных приложений и сервисов. Apple так не может, ей нужно обязательно выпускать системный апдейт для iOS, чтобы что-то исправить или добавить. Другое дело, что у такого подхода, как у Google, есть и обратная сторона. Ведь излишняя самостоятельность приложений иногда оборачивается проблемами для нас с вами.

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Если вы заметили, что приложение Google на Android перестало работать, а вылетает при каждой попытке запуска, не переживайте. Вы такой не один. Оказывается, с выходом последнего обновления, в работе программы возник сбой, из-за которого она перестала запускаться на смартфонах разных пользователей.

Вылетает приложение Google. Что делать

Судя по отзывам в социальных сетях, проблема не ограничивается устройствами конкретных брендов и версиями операционной системы, а проявляется на самых разных смартфонах на базе Android 8, 9, 10 и 11. Правда, справедливости ради нужно отметить, что баг не повсеместен и встречается не у всех.

Баг проявляет себя следующим образом:

Вы запускаете приложение Google;

Система принимает команду запуска;

Через секунду приложение закрывается;

На экране появляется уведомление об остановке приложения.

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Google уже в курсе проблемы, но не предлагает действенного решения. Максимум, что советуют сделать в компании, — перезагрузить смартфон и переустановить приложение. Но это не исправит баг: приложение как вылетало, так и будет вылетать в дальнейшем, потому что причина вылетов кроется в обновлении.

Как сбросить обновления приложения

Стало быть, нужно удалить это обновление. Сделать это можно следующим образом:

Запустите «Настройки» у себя на смартфоне;

Откройте «Приложения» и найдите Google;

Запустите страницу приложения Google;

В контекстном меню нажмите «Удалить обновления».

Как отключить автообновление приложений

Удаление обновлений вернёт приложение к исходной версии, которая была установлена на момент приобретения смартфона. Через какое-то время Google сам подтянет необходимые обновления, кроме последнего, которое нужно устанавливать из Google Play. Так что пользоваться им можно будет до момента исправления проблемы. Главное – отключить автообновление.

Отключить функцию автоматического обновления приложений можно в Google Play:

Перейдите в Google Play у себя на смартфоне;

Нажмите на иконку профиля и откройте «Настройки»;

Выберите раздел «Настройки подключения»;

Отключите параметр «Автообновление приложений».

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Отключение автообновления очень важно, потому что, даже если вы удалите обновления Google, но не отключите функцию принудительной загрузки и установки апдейтов, то приложение в конечном итоге само обновится до актуальной сборки. А этого, как вы понимаете, допускать никак нельзя, чтобы не пришлось повторять всю процедуру заново.