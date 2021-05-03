Не работает режим модема на Android. Что делать

Времена, когда домашний интернет был единственным нормальным интернетом, уже прошли. Поэтому сейчас всё больше и больше пользователей окончательно от него отказываются в пользу мобильного. Ведь это так удобно – во-первых, иметь один обязательный платёж за интернет, а, во-вторых, при случае раздать Wi-Fi, который нередко оказывается даже быстрее домашнего. Правда, иногда телефон наотрез отказывается раздавать интернет на сторону. Попробуем разобраться, почему так происходит.

Как и большинство проблем Android-смартфонов, проблемы в работе режима модема могут иметь несколько причин, каждая из которых непохожа на другую, поскольку имеет совершенно иную природу.

Режим модема на Андроиде

Самая распространённая проблема – запрет на раздачу интернета. В последнее время некоторые операторы стали ограничивать использование смартфонов с их сим-картой в качестве модемов. Как правило, такие ограничения встречаются на тарифах с безлимитным трафиком, но попадаются и на лимитированных. Тем не менее, нередко операторы позволяют разблокировать эту функцию за отдельную плату.

Убедиться, что на вашем тарифе раздача интернета по умолчанию заблокирована, можно только у оператора. Желательно сделать это напрямую через службу технической поддержки. Для этого даже не придётся звонить оператору. Достаточно просто написать в чате приложения и задать вопрос. Там вам предоставят актуальную информацию и сведения о стоимости разблокировки режима модема, которая может составлять от 30 до 300 рублей в месяц.

Компьютер не подключается к режиму модема

Вторая причина, по которой может не работать режим модема, связана с используемыми протоколами шифрования. Из-за того, что у разных смартфонов они разные, иногда может наблюдаться несовместимость. Поэтому лучше всего попробовать отключить шифрование вообще:

Перейдите в «Настройки» и откройте раздел «Мобильная сеть»;

Отсюда перейдите в «Режим модема» — «Личная точка доступа»;

В открывшемся окне выберите «Настройка точки доступа»;

Во вкладке «Тип шифрования» выберите «Нет» или «Не использовать».

Важно понимать, что без шифрования ваш трафик будет очень легко перехватить кому-то со стороны. Понятное дело, что скорее всего вы никому не интересны, но в целом такая вероятность не исключена. В этой связи настоятельно рекомендую при отключении шифрования использовать какой-нибудь VPN-сервис, чтобы сохранить данные в безопасности и не дать перехватить трафик.

Не работает раздача интернета

Третья причина – это ограничение лимита по трафику. Особенно эта проблема актуальна для тех пользователей, у которых тарифом установлено ограничение на доступный объём трафика. В таких ситуациях по исчерпанию заданного объёма режим модема может просто-напросто отключаться во избежание перерасхода и дополнительных расходов на трафик с вашей стороны. Но, если вы готовы на это, отключите лимит:

Перейдите в «Настройки» и откройте раздел «Мобильная сеть»;

Отсюда перейдите в «Режим модема» — «Личная точка доступа»;

Здесь выберите «Лимит данных» и включите пункт «Без лимита»;

Если нужно задать конкретное значение, выберите «Настроить».

Очень важно следить за тем, чтобы трафик не исчерпался до нуля или оператор автоматически не подключил платное продление. Несмотря на то что почти все операторы сегодня не допускают ухода в минус, время от времени такое может происходить, особенно, если вы пользуетесь интернетом за пределами домашнего региона либо используете старый тариф, где действуют старые условия обслуживания.

Отключается раздача Wi-Fi на телефоне

Ну, и четвёртая проблема касается ситуаций, когда режим модема работает, но почему-то отключается сам. На самом деле это может происходить по самым разным причинам, но есть одна наиболее распространённая, которая заключается в банальном бездействии. Дело в том, что многие смартфоны по умолчанию снабжены механизмом автоотключения режима модема при длительном простое.

Чтобы отключить его, перейдите в «Настройки»;

Откройте «Режим модема» — «Личная точка доступа»;

Выберите «Настройки точки доступа» — «Автовыключение моб. точки доступа»;

В открывшемся окне выберите время отключения или отключите его вообще.

На самом деле функция автоотключения режима модема очень полезна с точки зрения экономии энергии. Дело в том, что раздача интернета в принципе расходует не только трафик, но и ресурс аккумулятора. Поэтому логично, что режим модема отключается, если вы им не пользуетесь, и экономит вам зарядку.