Не работает Сбербанк, ВТБ и Т-Банк: почему не открываются банковские приложения и не проходят переводы

В последний понедельник уходящего года пользователи сразу нескольких крупных российских банков столкнулись с массовыми сбоями в работе онлайн-сервисов. Жалобы поступают на работу приложений и карт Сбербанк, ВТБ и Т-Банк. У этих банков не открываются приложения, отключились переводы и даже не проходит оплата картой в магазине.

⚡️ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

По данным сервиса мониторинга сбоев Downdetector, сбой случился в первой половине дня, а его сопровождал резкий рост обращений. Пользователи сообщают, что банковские приложения не открываются либо работают с перебоями, а еще у них не отправляются переводы между счетами и даже не проходит оплата картами в магазинах и через терминалы. У части пользователей возникают проблемы со входом в личный кабинет и обновлением баланса.

Больше всего жалоб зафиксировано у ВТБ: клиенты этого банка отмечают полную недоступность онлайн-сервисов и ошибки при попытке совершить какие-либо операции. В Сбербанке и Т-Банке также наблюдаются сбои, хотя их количество пока существенно меньше. И еще у них меньше проблем с оплатой картой в магазине.

В самих банках пока не комментировали проблему и не говорят о причинах неполадок. Как правило, подобные массовые сбои могут быть связаны с техническими работами, перезагрузкой серверов или программными проблемами на стороне инфраструктуры. Данных о кибератаках или утечках данных на данный момент нет.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Вероятно, это реально самый обычный сбой, связанный с перегрузкой инфраструктуры: перед праздниками оборудование просто не выдержало натиска большого количества операций. Тем не менее эксперты рекомендуют воздержаться от повторных попыток перевода средств и дождаться восстановления работы сервисов. Как правило, такие сбои устраняются в течение нескольких часов.