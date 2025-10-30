Не работает WhatsApp и Telegram в Крыму. Это блокировка или скоро все восстановится?

Роскомнадзор и Минцифры не раз повторяли, что ни о какой блокировке популярных зарубежных мессенджеров речи быть не может. Ограничили только звонки, да и те только ради народной же безопасности. Все остальные проблемы списывают на качество работы интернета. Однако в последнее время Telegram и WhatsApp неистово глючат, а MAX продолжает работать как ни в чем ни бывало. Совпадение? Не думаем.

Не работает WhatsApp и Telegram в Крыму. Это блокировка или скоро все восстановится?

Россияне вынуждены пользоваться MAX. Почему?

За последние сутки в Крыму были зафиксированы серьезные перебои в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp. Почти половина сообщений о неполадках в Telegram поступили из Крыма (45%). Среди других проблемных регионов оказались: Москва (~12%), Краснодарский край (~8%), Санкт-Петербург (~7%). Всего за шесть часов сбои коснулись не менее 14 регионов страны:

  • Крым — 34%
  • Краснодарский край — 19%
  • Санкт-Петербург — 13%
  • Москва — 10%
  • Московская область — 3%
  • Бурятия — 3%
  • Мурманская Область — 3%
  • Новосибирская Область — 3%
  • Северная Осетия — 3%
  • Нижегородская Область — 3%
  • Рязанская Область — 3%
  • Архангельская Область — 1%
  • Ульяновская Область — 1%
  • Сахалин — 1%

Кто заблокировал Telegram

Роскомнадзор официально подтверждает, что меры были предприняты для противодействия преступникам. Якобы мессенджеры используются для мошенничества, вымогательства и вовлечения граждан в террористическую или диверсионную деятельность.

Это статистика сбоев Telegram. С WhatsApp ситуация лучше, но не без жалоб.

Это статистика сбоев Telegram. С WhatsApp ситуация лучше, но не без жалоб. Изображение: detector404.ru

Эксперты при этом полагают, что технические ограничения могут быть связаны не со временными усилениями, а с плановой фильтрацией интернет-трафика и тестированием механизмов контроля над сетью внутри страны. При этом операторы связи утверждают, что массовых внутренних технических сбоев с их стороны нет. А причиной тоже считают внешнее вмешательство или регулирование.

Что делать, если не работает WhatsApp

Абоненты на полуострове и в некоторых других регионах России отмечают, что проблемы наблюдаются не только со звонками, но и с отправкой сообщений. В большинстве случаев мессенджеры работают нестабильно или вовсе недоступны.

В России перестают работать самые популярные мессенджеры.

В России перестают работать самые популярные мессенджеры. Изображение: bbc.com

Пользователям в Крыму и соседних регионах рекомендуют готовиться к более частым перебоям в работе мессенджеров. Поэтому СМИ предлагают рассмотреть альтернативные способы связи и быть готовыми к тому, что ограничения скоро могут приобрести постоянный характер. Тогда все будут вынуждены перейти на национальный мессенджер MAX. Кстати, мы недавно рассказывали, как установить MAX на Android.

Обновление. Доступность мессенджеров в Крыму была ограничена из-за временного сбоя. Об этом сообщил оператор «Волна».

Смотрите, как Google изменила дизайн Android. Теперь все приложения выглядят иначе

Одним из главных нововведений Android 16 стал дизайн Material 3 Expressive — выразительный стиль оформления интерфейса, ориентированный на молодую аудиторию в возрасте 18-24 лет. Разработчики планируют освежить внешний вид ОС только осенью 2025 года, но некоторые изменения начинают проявляться уже сейчас. Постепенно выходят обновления приложений Google, адаптированные под новый дизайн-код. Причем оценить их могут даже пользователи предыдущих версий операционной системы.

Большое обновление поиска Яндекс: теперь Алиса отвечает, рассуждает и даже рисует картинки в поисковике

Только Google запустил работу умного поиска, как российская компания Яндекс сделала ответ, существенно обновив свой поисковик. Теперь здесь официально прописана Алиса, которая экономит ваше время на анализе источников в выдаче. Причем она не только дает конкретный ответ по запросу, но и даже рисует картинки. Как все это работает — рассказываем и показываем в обзоре обновления Яндекс Поиска.

Подписка Яндекс Детям подорожала в 2 раза. Теперь она стоит 200 рублей в месяц

Яндекс продолжает поднимать стоимость своих товаров. В прошлом году компания объявила о подорожании Плюса, а сейчас сообщила о повышении цены за опцию «Детям». По умолчанию она не входит в базовую подписку и подключается отдельно, однако в рамках нескольких акций уже является частью стандартной версии Плюса. Теперь за дополнительную опцию придется платить в 2 раза больше, чем раньше.

