Не работает WhatsApp и Telegram в Крыму. Это блокировка или скоро все восстановится?

Роскомнадзор и Минцифры не раз повторяли, что ни о какой блокировке популярных зарубежных мессенджеров речи быть не может. Ограничили только звонки, да и те только ради народной же безопасности. Все остальные проблемы списывают на качество работы интернета. Однако в последнее время Telegram и WhatsApp неистово глючат, а MAX продолжает работать как ни в чем ни бывало. Совпадение? Не думаем.

За последние сутки в Крыму были зафиксированы серьезные перебои в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp. Почти половина сообщений о неполадках в Telegram поступили из Крыма (45%). Среди других проблемных регионов оказались: Москва (~12%), Краснодарский край (~8%), Санкт-Петербург (~7%). Всего за шесть часов сбои коснулись не менее 14 регионов страны:

Крым — 34%

Краснодарский край — 19%

Санкт-Петербург — 13%

Москва — 10%

Московская область — 3%

Бурятия — 3%

Мурманская Область — 3%

Новосибирская Область — 3%

Северная Осетия — 3%

Нижегородская Область — 3%

Рязанская Область — 3%

Архангельская Область — 1%

Ульяновская Область — 1%

Сахалин — 1%

Кто заблокировал Telegram

Роскомнадзор официально подтверждает, что меры были предприняты для противодействия преступникам. Якобы мессенджеры используются для мошенничества, вымогательства и вовлечения граждан в террористическую или диверсионную деятельность.

Эксперты при этом полагают, что технические ограничения могут быть связаны не со временными усилениями, а с плановой фильтрацией интернет-трафика и тестированием механизмов контроля над сетью внутри страны. При этом операторы связи утверждают, что массовых внутренних технических сбоев с их стороны нет. А причиной тоже считают внешнее вмешательство или регулирование.

Что делать, если не работает WhatsApp

Абоненты на полуострове и в некоторых других регионах России отмечают, что проблемы наблюдаются не только со звонками, но и с отправкой сообщений. В большинстве случаев мессенджеры работают нестабильно или вовсе недоступны.

Пользователям в Крыму и соседних регионах рекомендуют готовиться к более частым перебоям в работе мессенджеров. Поэтому СМИ предлагают рассмотреть альтернативные способы связи и быть готовыми к тому, что ограничения скоро могут приобрести постоянный характер. Тогда все будут вынуждены перейти на национальный мессенджер MAX. Кстати, мы недавно рассказывали, как установить MAX на Android.

Обновление. Доступность мессенджеров в Крыму была ограничена из-за временного сбоя. Об этом сообщил оператор «Волна».