Не работает Яндекс на телефоне. Что делать

Яндекс — это одновременно самый популярный поисковик и браузер в России, а также десятки сервисов, которыми ежедневно пользуются миллионы людей. Оттого совершенно не удивляет тот факт, что нередко поступают жалобы на продукты компании. Самая частая из них — Яндекс перестал работать. Проблема проявляется по-разному: у кого-то не запускается браузер, кто-то не может открыть главную страницу поисковика, а кому-то не удается войти в конкретный сервис. Все неполадки поддаются решению, и сегодня вы узнаете обо всех способах, позволяющих устранить любые трудности, связанные с Яндексом на Андроид.

Почему не открывается приложение Яндекс

Прежде всего обозначим причины, почему не работает Яндекс на телефоне или любом другом устройстве с выходом в интернет. Чаще всего проблема бывает вызвана следующими факторами:

нестабильное интернет-соединение или его отсутствие;

сбой в работе приложения;

отсутствие памяти на телефоне;

неполадки на сервере.

В большинстве случаев проблема возникает по вине пользователя, и это хорошо, ведь тогда вы со стопроцентной вероятностью сможете ее решить. Другое дело, если Яндекс не открывается по вине компании. В таком случае остается только набраться терпения и ждать.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Яндекс Браузер не запускается — что делать

Проблема с браузером проявляется по-разному. Допустим, у вас вылетает Яндекс на Андроид при попытке запустить приложение. Прежде всего в подобной ситуации вы должны сделать следующее:

очистить память на телефоне, освободив по меньшей мере 2-5 Гб пространства на внутреннем накопителе;

удалить из оперативной памяти все фоновые процессы и перезапустить приложение;

очистить кэш Яндекса.

Инструкции к первым двум рекомендациями вы найдете в тематических материалах, ссылки на которые оставлены выше. А вот об очистке кэша Яндекса стоит рассказать здесь и сейчас:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «Приложения», а затем — «Все приложения». Найдите Яндекс Браузер. Нажмите кнопку «Очистить». Подтвердите удаление кэша.

Не помогло? Тогда удалите приложение, а затем снова установите его, скачав Яндекс или Яндекс Браузер через Google Play или любой другой официальный источник. Далее останется запустить программу и оценить ее работоспособность.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Если приложение запускается, но в Яндекс Браузере не открываются страницы, а на экране высвечивается сообщение «Что-то не загружается» или «Доступ в интернет заблокирован», то необходимо проверить стабильность соединения, попытавшись открыть любую другую программу, требующую подключения к сети.

Не открывается Яндекс Браузер, а все остальные приложения работают как ни в чем не бывало? Возможно, для программы заблокирован доступ в интернет. Чтобы снять ограничения, понадобится:

Открыть настройки телефона. В разделе с приложениями найти Яндекс. Во вкладке «Сетевые подключения» поставить галочки напротив мобильного интернета и Wi-Fi.

Также при использовании приложений Яндекса старайтесь не включать VPN, поскольку в стране выбранного сервера продукты компании могут быть заблокированы. Конечно, это маловероятно, но подобное нельзя исключать. Кроме того, можно сыграть от обратного, включив VPN на телефоне. Наконец, попробуйте переключиться с мобильного интернета на Wi-Fi и наоборот.

Читайте также: Почему не работает Wi-Fi на телефоне

Что делать, если не открывается страница Яндекса

С трудностями могут столкнуться даже пользователи других браузеров вроде Chrome или Opera. Если у вас не открывается страница Яндекса, обратитесь к следующим рекомендациям:

проверьте стабильность интернета и примите соответствующие меры;

дайте используемому приложению разрешение на выход в интернет;

переключитесь с 4G на Wi-Fi или наоборот;

включите или выключите VPN на Android.

Возможно, вина в возникновении проблемы лежит на самой компании. Поэтому проверьте работоспособность страницы при помощи сайта мониторинга сбоев. Выберите Яндекс и проверьте, не поступали ли в последнее время жалобы от других пользователей. Вы не одиноки? Тогда дождитесь решения проблемы со стороны компании.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Также не забывайте, что главная страница Яндекса располагается по адресу ya.ru, а не yandex.ru, как раньше. При использовании старой ссылки вы будете перенаправлены на dzen.ru, а, возможно, и вовсе заметите пустой экран. Имейте это в виду.