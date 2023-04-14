Не работает Яндекс на телефоне. Что делать

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Герман Вологжанин

Яндекс — это одновременно самый популярный поисковик и браузер в России, а также десятки сервисов, которыми ежедневно пользуются миллионы людей. Оттого совершенно не удивляет тот факт, что нередко поступают жалобы на продукты компании. Самая частая из них — Яндекс перестал работать. Проблема проявляется по-разному: у кого-то не запускается браузер, кто-то не может открыть главную страницу поисковика, а кому-то не удается войти в конкретный сервис. Все неполадки поддаются решению, и сегодня вы узнаете обо всех способах, позволяющих устранить любые трудности, связанные с Яндексом на Андроид.

Не работает Яндекс на телефоне. Что делать. Яндекс не работает на Андроид? Сейчас исправим! Фото.

Яндекс не работает на Андроид? Сейчас исправим!

Почему не открывается приложение Яндекс

Прежде всего обозначим причины, почему не работает Яндекс на телефоне или любом другом устройстве с выходом в интернет. Чаще всего проблема бывает вызвана следующими факторами:

  • нестабильное интернет-соединение или его отсутствие;
  • сбой в работе приложения;
  • отсутствие памяти на телефоне;
  • неполадки на сервере.

В большинстве случаев проблема возникает по вине пользователя, и это хорошо, ведь тогда вы со стопроцентной вероятностью сможете ее решить. Другое дело, если Яндекс не открывается по вине компании. В таком случае остается только набраться терпения и ждать.

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Яндекс Браузер не запускается — что делать

Проблема с браузером проявляется по-разному. Допустим, у вас вылетает Яндекс на Андроид при попытке запустить приложение. Прежде всего в подобной ситуации вы должны сделать следующее:

Инструкции к первым двум рекомендациями вы найдете в тематических материалах, ссылки на которые оставлены выше. А вот об очистке кэша Яндекса стоит рассказать здесь и сейчас:

  1. Откройте настройки смартфона.
  2. Перейдите в раздел «Приложения», а затем — «Все приложения».
  3. Найдите Яндекс Браузер.
  4. Нажмите кнопку «Очистить».
  5. Подтвердите удаление кэша.
Яндекс Браузер не запускается — что делать. Если проблемы возникают в обычном приложении Яндекса, сделайте то же самое. Фото.

Если проблемы возникают в обычном приложении Яндекса, сделайте то же самое

Не помогло? Тогда удалите приложение, а затем снова установите его, скачав Яндекс или Яндекс Браузер через Google Play или любой другой официальный источник. Далее останется запустить программу и оценить ее работоспособность.

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Если приложение запускается, но в Яндекс Браузере не открываются страницы, а на экране высвечивается сообщение «Что-то не загружается» или «Доступ в интернет заблокирован», то необходимо проверить стабильность соединения, попытавшись открыть любую другую программу, требующую подключения к сети.

Яндекс Браузер не запускается — что делать. Бывает, что приложение запускается, но никакие страницы внутри не открываются даже при включенном интернете. Фото.

Бывает, что приложение запускается, но никакие страницы внутри не открываются даже при включенном интернете

Не открывается Яндекс Браузер, а все остальные приложения работают как ни в чем не бывало? Возможно, для программы заблокирован доступ в интернет. Чтобы снять ограничения, понадобится:

  1. Открыть настройки телефона.
  2. В разделе с приложениями найти Яндекс.
  3. Во вкладке «Сетевые подключения» поставить галочки напротив мобильного интернета и Wi-Fi.
Яндекс Браузер не запускается — что делать. Приложению нужно дать разрешение на доступ в интернет. Фото.

Приложению нужно дать разрешение на доступ в интернет

Также при использовании приложений Яндекса старайтесь не включать VPN, поскольку в стране выбранного сервера продукты компании могут быть заблокированы. Конечно, это маловероятно, но подобное нельзя исключать. Кроме того, можно сыграть от обратного, включив VPN на телефоне. Наконец, попробуйте переключиться с мобильного интернета на Wi-Fi и наоборот.

Читайте также: Почему не работает Wi-Fi на телефоне

Что делать, если не открывается страница Яндекса

С трудностями могут столкнуться даже пользователи других браузеров вроде Chrome или Opera. Если у вас не открывается страница Яндекса, обратитесь к следующим рекомендациям:

  • проверьте стабильность интернета и примите соответствующие меры;
  • дайте используемому приложению разрешение на выход в интернет;
  • переключитесь с 4G на Wi-Fi или наоборот;
  • включите или выключите VPN на Android.

Возможно, вина в возникновении проблемы лежит на самой компании. Поэтому проверьте работоспособность страницы при помощи сайта мониторинга сбоев. Выберите Яндекс и проверьте, не поступали ли в последнее время жалобы от других пользователей. Вы не одиноки? Тогда дождитесь решения проблемы со стороны компании.

Что делать, если не открывается страница Яндекса. Проверьте наличие жалоб и при необходимости оставьте свою. Фото.

Проверьте наличие жалоб и при необходимости оставьте свою

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Также не забывайте, что главная страница Яндекса располагается по адресу ya.ru, а не yandex.ru, как раньше. При использовании старой ссылки вы будете перенаправлены на dzen.ru, а, возможно, и вовсе заметите пустой экран. Имейте это в виду.

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