Не устанавливается Сбербанк Онлайн на Андроид. Что делать

Несмотря на то что Сбербанк Онлайн на Android по-прежнему доступен для загрузки, в отличие от iOS, это не значит, что у пользователей мобильной ОС от Google нет с ним никаких проблем. У кого-то приложение попросту вылетает, у кого-то не обновляется, а у кого-то — что, пожалуй, хуже всего — в принципе не устанавливается. Смартфон исправно загружает APK-файл банковского клиента и даже начинает установку, но в какой-то момент выдаёт ошибку с текстом «Приложение не установлено». В чём причина такого поведения и как с ним бороться, поговорим в этой статье.

Проблема, которая не позволяет смартфону установить приложение Сбербанк Онлайн, довольно старая. О ней начали писать примерно в то же время, когда Сбер сам занялся дистрибуцией своего клиента после его удаления из Google Play. С тех пор многие жалуются, что загруженное приложение не удаётся установить. Причём проявляет себя проблема только в том случае, если Сбербанк Онлайн был загружен в виде APK-файла с сайта самого банка.

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Не знаю, как вы, но я неоднократно сталкивался со сбоем, который препятствовал установке Сбербанка Онлайн на Android. Почти каждый раз, когда я скачивал его и пытался установить, смартфон выдавал ошибку. Теоретически я мог бы воспользоваться AppGallery, где Сбер по-прежнему доступен для загрузки, но практика показывает, что версия с официального сайта банка обновляется более оперативно, а в моей работе это имеет определяющее значение.

Установить приложение Сбербанк на телефон

Методика установки приложений в виде APK должна быть вам знакома и в случае со Сбербанком ничем не отличается:

Перейдите на сайт Сбербанка в раздел загрузок;

Нажмите на кнопку загрузки Сбербанк Онлайн;

Дождитесь окончания загрузки и нажмите на файл;

Подтвердите установку и дождитесь её завершения.

По умолчанию свежая версия приложения, вне зависимости от источника и номера сборки, должна заменить собой уже установленную. Однако в случае со Сбербанком этого нередко не происходит. Взаимозамена по какой-то причине не получается, и происходит сбой.

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Я много экспериментировал, и в какой-то момент заметил, что сбой установки провоцируют два условия. Первое — у вас уже установлен Сбербанк Онлайн. Второе — установленная версия приложения отличается от той, которую вы скачиваете с сайта Сбербанка. Видимо, отключение сертификата разработчика Сбера привело к тому, что мобильный клиент просто перестал распознавать другие свои версии и не понимает, что может заменить их собой.

А раз так, то проблему можно решить только одним способом, решил я. Он и оказался самым верным. Я просто удалил старый Сбербанк Онлайн, поскольку он не взаимозаменяем, и установил новый просто с нуля, пользуясь описанной выше инструкцией. Стоит ли говорить, что результат оказался выше всяких похвал. Приложение исправно установилось и запустилось без каких-либо проблем.

Войти в Сбербанк Онлайн

Единственный неприятный момент, который влечёт за собой удаление старой версии и установка новой «на холодную», — это повторная авторизация. В принципе, в этом нет ничего сложного. Достаточно просто ввести данные своей банковской карты, а потом подтвердить вход кодом из СМС либо, если «пластика» нет под рукой, можно попробовать авторизоваться по лицу. Но для этого нужно заранее сдать биометрию в одном из отделений банка.

Если вы ещё этого не сделали, настоятельно рекомендую. На это есть несколько причин:

Приложение Сбербанка позволяет проходить авторизацию (первый вход) по лицу без карточки;

Лицом можно оплачивать покупки в магазинах, подключённых к программе «Оплата одним взглядом»;

Лицом можно авторизоваться в банкоматах даже в отсутствие карточки и снимать деньги либо пополнять счёт без ограничений.

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Чтобы воспользоваться этими преимуществами, обратитесь в любое отделение банка и сообщите, что хотите сдать биометрию. После этого придётся активировать авторизацию и оплату лицом:

Перейдите в «Сбербанк Онлайн» у себя на смартфоне;

Выберите карту, с которой планируете платить;

Откройте «Настройки» и выберите «Оплата одним взглядом»;

Включите функцию оплаты и оплату покупок свыше 1000 рублей;

А затем подключите авторизацию в банкоматах по лицу.

Правда, при первой авторизации в банкомате вам всё равно потребуется физическая карточка. В целях безопасности банк требует, чтобы вы подтвердили своё намерение впредь идентифицировать себя по лицу. Для этого найдите банкомат с поддержкой распознавания лиц, нажмите «Вход по биометрии», приложите карту к считывателю и введите пин-код. После этого карта вам больше не потребуется.