NFC — ванлав. Почему QR-платежи не нужны в России

Оплата покупок на кассах магазинов при помощи смартфонов давно стала нормой для большинства пользователей в России. Ведь это так удобно – достать телефон из кармана и приложить его к терминалу и провести транзакцию, отсканировав предварительно отпечаток пальца. Никаких тебе карточек с пин-кодами, никакой наличности и тем более сдачи. Но самое главное, что даже кошелёк в принципе можно оставить дома. Вот только NFC-платежей людям оказалось мало, и они придумали себе оплату по QR. Рассказываю, почему это абсолютно бесполезная штука. По крайней мере, в российских реалиях.

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Оплата покупок по QR-коду пошла из Китая. Там этому поспособствовала популярность мессенджера WeChat, который для местных является не просто средством общения, а супер-сервисом, через который они получают новости, обращаются за государственными услугами и, естественно, переводят деньги. Поэтому в какой-то момент ритейлеры смекнули, что было бы удобно принимать оплату за покупки именно через QR. В результате это привело к тому, что долгое время китайские версии флагманских смартфонов даже не оснащались NFC-модулями. Им это было попросту не нужно.

Чем оплата по NFC лучше QR

Через какое-то время, а, если быть точным, в 2019 году, QR-платежи попытались запустить и у нас. Уже не вспомню, кто был инициатором, да это и неважно. Важно лишь то, что новый способ оплаты в России всё-таки запустили, предложив его в качестве альтернативы бесконтактным платежам по NFC. Основной довод в пользу QR состоял в том, что далеко не все смартфоны оснащаются модулями ближнего поля, а QR-код не требует наличия дополнительного оборудования, кроме камеры. Звучит здорово, но на практике всё выходит иначе.

Как Google может сделать Google Pay лучше

Во-первых, с момента задумки QR-платежей количество смартфонов с NFC существенно выросло. Если ещё 4-5 лет назад модулем ближнего поля оснащались только наиболее дорогие модели, то сегодня он есть у любого бюджетника. Возьмите хоть Poco M3, который стоит 11 тысяч рублей, хоть Galaxy S21 за 75 тысяч.

Во-вторых, оплата по NFC требует меньше действий, чем по QR. Нет, вы только представьте, что вам нужно достать смартфон, открыть камеру навести её на код, считать его и подтвердить проведение транзакции (это при условии, что сумма платежа уже заложена в код). А в случае с NFC-оплатой можно просто приложить аппарат к терминалу и всё (Google Pay позволяет не подтверждать 3 платежа до 1000 рублей).

В-третьих, использование терминалов – более безопасная штука, потому что их сложнее подменить, в отличие от QR-кодов. Независимо от того, распечатан он на стенде или формируется непосредственно перед оплатой, очевидно, что установить новый терминал и подключить его к кассе не так просто.

В-четвёртых, оплата по NFC не требует подключения к интернету, а для проведения платежа через QR он практически наверняка понадобится. Как известно, и Google Pay, и Samsung Pay, и даже Huawei Pay формируют платёжные токены прямо на устройстве пользователя, не задействуя подключение к облачным серверам и даже банковским организациям.

Оплата по QR в России

Особенных перспектив для QR-платежей в России нет и по мнению Михаила Бернера, гендиректора российского офиса Visa. По его словам, платёжная система не видит перспектив развития QR-оплаты на российском рынке, потому что период, когда эта методика могла найти применение здесь, уже прошёл. Пользователи выбрали бесконтактные платежи через NFC, поэтому полагать, что они добровольно откажутся от них в пользу QR, по меньшей мере нерационально. Несмотря на это, Visa и дальше будет поддерживать оплату по QR в России, не планируя отказываться от неё.

Google выпустила новый Google Pay. Что нового?

Россия – одна из самых передовых стран по уровню принятия бесконтактных платежей через NFC. Она входит в тройку лидеров по востребованности Apple Pay и Samsung Pay. Хорошо развитая инфраструктура дала местным пользователям возможность оплачивать покупки с помощью своих смартфонов тогда, когда ещё во многих странах мира не видели ничего другого, кроме оплаты картами или чеками. Поэтому в нашем случае переход на QR-оплату будет равносилен даунгрейду, который нам попросту не нужен.