Новая пошлина в России: смартфоны из Китая опять подорожают. Когда и насколько?

Герман Вологжанин

В России не первый год действует таможенная пошлина на ввоз товаров из Китая и других стран. Заказы, стоимость которых превышает порог в 200 евро (~ 18 500 ₽) облагается налогом в размере 15% от суммы превышения. Однако пошлина постоянно пересматривается. И 12 января совет Евразийской экономической комиссии принял новый порядок начисления налогов при заказе смартфонов и прочих товаров из-за рубежа.

Новая пошлина в России: смартфоны из Китая опять подорожают. Когда и насколько?

Изучаем новые правила ввоза товаров из-за рубежа

Беспошлинный порог в 2026 году

Согласно информации, размещенной на сайте ЕЭК, текущий беспошлинный порог сохранится и составит 200 евро (~ 18 500 ₽). При этом комиссия допускает его изменение в дальнейшем.

Напомним, ранее рассматривались планы постепенного снижения беспошлинного порога до 100 евро (~ 9 250 ₽) и 50 евро (~ 4 625 ₽). Но пока от них было решено отказаться.

Новая пошлина на товары из Китая

Несмотря на сохранение беспошлинного порога, комиссия приняла решение о снижении таможенной пошлины до 5% от суммы превышения. То есть, если раньше при заказе смартфона стоимостью 50 000 ₽ покупателю требовалось заплатить ~ 4 725 ₽ пошлины, а по новым правилам — всего ~ 1 575 ₽. Однако впервые в сообщении ЕЭК появилась формулировка НДС — налога на добавленную стоимость.

Новая пошлина на товары из Китая. Новые правила включают в себя упоминание НДС. Фото.

Новые правила включают в себя упоминание НДС

Если интерпретация верна, помимо таможенной пошлины покупатель будет вынужден платить НДС, чей размер с 2026 года был увеличен до 22%. Налог рассчитывается от общей стоимости товара. Таким образом, переплата при заказе смартфона ценой 50 000 ₽ в конечном итоге составит не 1 575 ₽, а 12 575 ₽ (1 575 ₽ + НДС в размере 11 000 ₽) вместо прежних 4 725 ₽.

Когда заработает новая пошлина

Новые правила вступят в силу 1 июля 2026 года. То есть, если ваш заказ попадет на таможню до указанной даты, будет действовать старая форма расчета. Пошлина составит 15% от суммы превышения без НДС.

Информация о включении в список дополнительных расходов покупателей НДС нуждается в пояснениях отраслевых экспертов, чего пока не последовало. Мы продолжим следить за ситуацией в телеграм-канале AndroidInsider.ru.

