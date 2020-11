Новинки музыки: Ариана Гранде и ее альбом «Positions»

Обычно исполнители, если у них получается создать несколько потенциальных хитов в рамках одного альбома, стараются как-то «раскидать» их между несколькими пластинками. Наверняка вы тоже замечали, что из целого альбома, как правило, «цепляют» 1-2 трека, все остальное — просто играет на фоне. Но есть такие музыканты, которые выбиваются из этого правила. Например, американская певица Ариана Гранде: каждый ее альбом это просто готовый сборник хитов для любого мирового чарта. Ее пятый альбом «Thank U, Next» вышел в феврале прошлого года, и всего через две недели все его 12 треков попали в хит-парад Billboard Hot 100!

Успехом пользовался даже первый альбом Арианы Гранде «Yours Truly», выпущенный в 2013 году и дебютировавший на первом месте в американском чарте Billboard 200. А пластинка «Sweetener» два года назад была признана лучшим поп-альбомом 2018 года. «Thank U, Next» вообще повторил рекорд группы The Beatles: три сингла из альбома («7 Rings», «Break Up With Your Girlfriend, I’m Bored» и «Thank U, Next») заняли первые три позиции чарта Billboard Hot 100 одновременно.

Чем обеспечена такая популярность этой певицы? Возможно, дело в ее голосе, который одновременно может исполнять романтические и местами меланхоличные песни, а затем переключаться на смесь музыки поп и хип-хоп. А может, роль играет харизматичность самой Арианы — не зря ее концерты собирают полные стадионы.

Новый альбом Арианы Гранде 2020

Неудивительно, что новый альбом Гранде ждали с большим нетерпением. И вот, 30 октября исполнительница выпустила свой шестой альбом «Positions», в котором есть совместные фиты с The Weeknd, Doja Cat и Ty Dolla $ign. Похоже, кто-то скоро пойдет на очередной рекорд.

Главный трек альбома «Positions» вышел за несколько недель до этого — клип уже набрал миллионы просмотров, во многом из-за необычной идеи (в нем Ариана становится президентом США).

И судя по трек-листу нового альбома, певица намерена повторить успех своей предыдущей пластинки. У нее не только получилось сохранить свой уникальный стиль, но и привлечь крутой звездный состав для совместной записи треков. Чего только стоит фит с The Weeknd, этот трек стал одним из самых ожидаемых во всем альбоме.

Список треков альбома «Positions»

Shut Up 34+35 Motive (feat. Doja Cat) Just Like Magic Off the Table (feat. The Weeknd) Six Thirty Safety Net (feat. Ty Dolla $ign) My Hair Nasty West Side Love Language Positions Obvious Pov

Интересный факт: Ариана Гранде поставила рекорд, набрав 3,5 миллиарда прослушиваний на стриминговом сервисе Spotify. Гранде стала первой исполнительницей, чье творчество из трех разных альбомов проигрывали рекордное количество раз.

Новый альбом Гранде доступен не только в Spotify, но и в Boom, на Яндекс.Музыке и в других стриминговых сервисах. Для удобства универсальную ссылку для прослушивания оставим ниже.

Слушать новый альбом «Positions» Арианы Гранде

Эта пластинка станет отличным украшением пасмурных осенних дней, когда хочется какой-то вдохновляющей музыки, которая улучшает настроение. Вне зависимости от музыкальных предпочтений, советуем послушать.