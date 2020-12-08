Новинки музыки: Шон Мендес и его альбом «Wonder», который стоит послушать

За последние несколько лет все больше певцов получили всемирное признание благодаря интернету. Молодые исполнители, как правило, сначала записывают каверы на известные песни, выкладывают свое творчество в Сеть, а затем самых талантливых из них замечают звукозаписывающие компании. Один из ярких примеров таких певцов — Шон Мендес, который начинал с того, что делал кавер-версии известных песен и размещал их в Vine. Благодаря своему лирическому тенору, Мендес быстро набрал армию поклонников. И уже в 15 лет он выпустил дебютный сингл «Life of the Party», который вскоре попал в хит-парад Billboard Hot 100.
Шон Мендес стал самым молодым исполнителем, чей дебютный сингл попал в число 25 лучших песен Billboard Hot 100.
В течение следующих нескольких лет Мендес выпустил три студийных альбома, каждый из которых имел оглушительный успех. Например, его сингл «Stitches» достиг первой строчки в британском хит-параде, и вы наверняка его слышали.
Третий альбом исполнителя «Shawn Mendes» вышел в мае 2018 года. Он принес певцу две номинации на «Грэмми»: пластинка была выдвинута в категории «Лучший вокальный поп-альбом», а композиция «In My Blood» — в категории «Песня года».
С тех пор поклонники ждали, когда Мендес порадует их новой пластинкой, и певец не разочаровал — к концу 2020 года появилась информация, что артист работает над новым альбомом. И вот, в начале октября Шон поделился клипом на песню «Wonder» из одноименного альбома.
Режиссером клипа на трек «Wonder» стал Мэттью Пикок, работавший с Билли Айлиш, Селеной Гомес и Blackpink.
Новый альбом Шона Мендеса — «Wonder»
4 декабря альбом официально стал доступен на Яндекс.Музыке, в BOOM и в других стриминговых сервисах, так что вы уже можете его послушать. Пластинка включает 14 авторских треков, среди которых «Monster» — записанный с участием Джастина Бибера. Клип на эту песню всего за неделю набрал 22 миллиона просмотров.
Трек-лист альбома «Wonder»
- Intro
- Wonder
- Higher
- 24 Hours
- Teach Me How to Love
- Call My Friends
- Dream
- Song for No One
- Monster (feat. Justin Bieber)
- 305
- Always Been You
- Piece of You
- Look Up at the Stars
- Can’t Imagine
В новом альбоме перед нами предстает более взрослый и зрелый музыкант, чем тот, которого мы знали. Даже по текстам и музыкальным ответвлениям можно понять, что Мендес глубоко влюблен и погружен в свои мысли.
Я все еще пытаюсь познать себя, — говорит он, — но в этом вся прелесть. В этом альбоме я рассказал, о чем я думал — насколько был бесстрашным, но также и о том, как я был напуган.
Альбом начали записывать в Калифорнии, а затем в Майами, куда Шон переехал с подругой Камилой Кабелло и ее семьей во время пандемии. И он рассказывает как о раскрытии маленьких радостей любви, так и о видении общей картины произошедшего.
Карантин был действительно тяжелым, но в нем родилось нечто прекрасное: тишина, — говорит Мендес. — Когда моя голова не была так занята тем, что думают люди, и сколько лайков или прослушивания я получал, у меня было время подумать: что происходит в этом мире? Как я к этому отношусь? Что я могу сделать?
Очевидно, перед нами совершенно другой музыкант — не просто певец, выросший на песнях Джастина Бибера, но уже зрелый исполнитель, готовый поднимать сложные социальные проблемы. Тем интереснее послушать альбом «Wonder» — сделать это можно здесь по универсальной ссылке.