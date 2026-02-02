Новые правила возврата смартфонов в России, или почему теперь нельзя вернуть полную стоимость

Герман Вологжанин

Законы в России, как и в любой другой стране мира, претерпевают постоянные изменения. И зачастую они оказывают большое влияние на узкую категорию граждан. В частности, тех, кто покупает смартфоны в России. С 1 февраля 2026 года в нашей стране изменились правила возврата бракованной техники. И теперь вам не удастся вернуть полную стоимость смартфона, если он вдруг сломается.

Новые правила возврата смартфонов в России, или почему теперь нельзя вернуть полную стоимость. Больше нельзя рассчитывать на возврат всей стоимости. Фото.

Больше нельзя рассчитывать на возврат всей стоимости

Можно ли вернуть деньги за бракованный смартфон

В тексте о гарантии на смартфоны в России мы подробно рассказывали про обязательства производителей техники перед покупателями. Так, если во время гарантийного срока будет выявлен брак устройства, вы можете:

  • потребовать заменить смартфон на аналогичную модель;
  • попросить заменить смартфон на другую модель по аналогичной цене;
  • компенсировать стоимость, которая соответствует значимости недостатка;
  • попросить выполнить ремонт смартфона для исправления недостатка;
  • потребовать полный возврат средств за товар.

Таким образом, если в ходе проведения диагностики был подтвержден заводской брак смартфона, в рамках гарантийного обслуживания вы можете не только рассчитывать на бесплатный ремонт, но и имеете право на возврат денежных средств. Однако новые законодательные инициативы лишают вас возможности вернуть все деньги.

Новые правила гарантии на смартфоны в России

Новые нормы касаются закона «О защите прав потребителей». Его очередная редакция, вступившая в силу 1 февраля 2026 года, вносит изменения в условия возврата технически сложных товаров (смартфоны, планшеты и другая техника):

При возврате технически сложного товара ненадлежащего качества потребитель вправе требовать возмещения разницы между ценой товара, установленной договором, и ценой аналогичного по техническим и эксплуатационным характеристикам, обладающего такой же степенью износа и того же года выпуска соответствующего товара на момент добровольного удовлетворения требования или, если требование добровольно не удовлетворено, на момент вынесения судом решения.

Так, если вы купили смартфон за 40 000 ₽, то, по старым правилам, в случае обнаружения брака в течение гарантийного срока могли рассчитывать на полный возврат указанной суммы — тех самых 40 000 ₽. Однако теперь вам вернут не все заплаченные деньги, а лишь рыночную стоимость товара в аналогичном состоянии.

Сколько денег вернут за бракованный телефон

Допустим, вы пользовались смартфоном полгода. За это время он успел подешеветь, а еще был в эксплуатации, что автоматически снижает его стоимость. Потому при обнаружении брака вернут вам не заплаченные за устройство 40 000 ₽, а в лучшем случае 20-30 тысяч рублей. То есть столько, сколько стоит ваша модель на б/у-рынке.

Конечно, есть шанс (например, в случае обесценивания национальной валюты), что через полгода ваш смартфон на б/у-рынке будет стоить 50 000 ₽, и тогда вы сможете рассчитывать на возврат 50 тысяч, а не 40, которые заплатили по факту. Однако вероятность подобного развития событий настолько низка, что о ней не стоит даже задумываться. Все-таки любая техника имеет свойство со временем дешеветь из-за выхода новых моделей.

Аккумулятор теперь не главное в смартфоне: что влияет на его автономность сейчас

Когда человек выбирает смартфон, который долго держит заряд, он обычно смотрит на емкость аккумулятора. «7000 мАч больше 6000 мАч, а потому модель с батареей крупнее работает дольше», — думает он. Отчасти это соответствует истине. Но, если посмотреть на ситуацию шире, выяснится: на автономность влияет не только аккумулятор. Есть и другие критерии, от которых зависит время работы смартфона, и порой они даже важнее батареи.

Почему два одинаковых смартфона на AliExpress стоят по-разному

AliExpress давно стал местом, где знающие люди покупают смартфоны, осознавая жадность отечественных ритейлеров. Зачем платить 80 тысяч рублей за OnePlus 15 в DNS, если из Поднебесной можно заказать ту же модель по цене на 20-30% ниже даже с учетом таможенной пошлины? Конечно, человек, умеющий считать деньги, выберет в качестве места покупки китайский маркетплейс, но заметит интересную деталь: два одинаковых смартфона на AliExpress могут стоить по-разному. Почему так происходит, и где здесь подвох?

Как правильно удалять файлы на телефоне Android

Встроенная память смартфона ограничена, а потому периодически ее нужно чистить от разного рода мусора, который накапливается буквально за считанные месяцы. Причем это не только кэш приложений, но и скачанные картинки, APK, документы и прочие данные, быстро теряющие актуальность. Самый простой способ избавиться от мусора — удалить файлы на телефоне. Это довольно простое действие, справиться с выполнением которого сможет даже новичок.

