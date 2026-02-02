Новые правила возврата смартфонов в России, или почему теперь нельзя вернуть полную стоимость

Законы в России, как и в любой другой стране мира, претерпевают постоянные изменения. И зачастую они оказывают большое влияние на узкую категорию граждан. В частности, тех, кто покупает смартфоны в России. С 1 февраля 2026 года в нашей стране изменились правила возврата бракованной техники. И теперь вам не удастся вернуть полную стоимость смартфона, если он вдруг сломается.

Можно ли вернуть деньги за бракованный смартфон

В тексте о гарантии на смартфоны в России мы подробно рассказывали про обязательства производителей техники перед покупателями. Так, если во время гарантийного срока будет выявлен брак устройства, вы можете:

потребовать заменить смартфон на аналогичную модель;

попросить заменить смартфон на другую модель по аналогичной цене;

компенсировать стоимость, которая соответствует значимости недостатка;

попросить выполнить ремонт смартфона для исправления недостатка;

потребовать полный возврат средств за товар.

Таким образом, если в ходе проведения диагностики был подтвержден заводской брак смартфона, в рамках гарантийного обслуживания вы можете не только рассчитывать на бесплатный ремонт, но и имеете право на возврат денежных средств. Однако новые законодательные инициативы лишают вас возможности вернуть все деньги.

Новые правила гарантии на смартфоны в России

Новые нормы касаются закона «О защите прав потребителей». Его очередная редакция, вступившая в силу 1 февраля 2026 года, вносит изменения в условия возврата технически сложных товаров (смартфоны, планшеты и другая техника):

При возврате технически сложного товара ненадлежащего качества потребитель вправе требовать возмещения разницы между ценой товара, установленной договором, и ценой аналогичного по техническим и эксплуатационным характеристикам, обладающего такой же степенью износа и того же года выпуска соответствующего товара на момент добровольного удовлетворения требования или, если требование добровольно не удовлетворено, на момент вынесения судом решения.

Так, если вы купили смартфон за 40 000 ₽, то, по старым правилам, в случае обнаружения брака в течение гарантийного срока могли рассчитывать на полный возврат указанной суммы — тех самых 40 000 ₽. Однако теперь вам вернут не все заплаченные деньги, а лишь рыночную стоимость товара в аналогичном состоянии.

Сколько денег вернут за бракованный телефон

Допустим, вы пользовались смартфоном полгода. За это время он успел подешеветь, а еще был в эксплуатации, что автоматически снижает его стоимость. Потому при обнаружении брака вернут вам не заплаченные за устройство 40 000 ₽, а в лучшем случае 20-30 тысяч рублей. То есть столько, сколько стоит ваша модель на б/у-рынке.

Конечно, есть шанс (например, в случае обесценивания национальной валюты), что через полгода ваш смартфон на б/у-рынке будет стоить 50 000 ₽, и тогда вы сможете рассчитывать на возврат 50 тысяч, а не 40, которые заплатили по факту. Однако вероятность подобного развития событий настолько низка, что о ней не стоит даже задумываться. Все-таки любая техника имеет свойство со временем дешеветь из-за выхода новых моделей.