Новый альбом Сэма Смита — то, что вам нужно для осенних вечеров

Музыкальные предпочтения у всех разные: кому-то нравится тяжелый рок, другие предпочитают ритмы хип-хопа, третьи вовсе не могут без музыки латинского направления. При этом многие из нас не против порой послушать музыку соул или ее вариации с поп-направлением, поскольку именно этот жанр позволяет услышать вокал исполнителя. И здесь одним из самых ярких примеров является Сэм Смит — британский певец и автор песен, который большинству из вас наверняка известен по треку «Writing’s on the Wall», поскольку это главная песня к фильму «007: Спектр». Но помимо этого, исполнитель штурмует британские и мировые чарты другими хитами.

Взять хотя бы песню «La La La» (ее исполнил Naughty Boy при участии Сэма Смита) — этот трек в 2013 году стал самым популярным в Великобритании, а клип на него набрал больше миллиарда просмотров на YouTube.

А «Stay with Me», которая вышла через год, вообще стала одной из самых прослушиваемых в мире. Вы точно ее слышали, хотя бы на радио или где-нибудь в общественных пространствах. За этот трек Смит получил немало наград, в том числе Грэмми в номинации «Песня года».

Сэм Смит новый альбом

За свои 28 лет исполнитель успел выпустить два студийных альбома, но затем взял довольно длительный перерыв — почти 3 года. И вот перед нами третий студийный альбом Сэма Смита: «Love Goes». Певец признался, что работал над ним два года, и тем интереснее послушать, что у музыканта в итоге получилось.

Чтобы подогреть интерес к новому альбому, артист в середине сентября выпустил песню и клип «Diamonds». Нет, это не очередной кавер на песню Рианны, а самостоятельная композиция, которая вошла в трек-лист третьего альбома Смита.

В итоге в альбом «Love Goes» вошли 17 композиций, из которых 11 составляют основной треклист, а шесть идут в качестве бонус-треков. В список бонус-треков вошли ранее выпущенные синглы «Dancing With A Stranger» (дуэт с Normani), «I’m Ready» (дуэт с Деми Ловато) и «Promises» (дуэт с Кельвином Харрисом).

Интересно, что сначала у альбома была другая дата выхода и даже другое название. Пластинка должна была называться «To Die For», а ее релиз был назначен на 1 мая. Но из-за пандемии коронавируса Смит перенес премьеру, а затем решил изменить и название.

В итоге 30 октября альбом стал доступен в Boom и на Яндекс.Музыке, а также на других музыкальных стриминговых сервисах. Мы уже не упустили возможность его послушать и можем поделиться впечатлениями. «Love Goes» — не просто сборник треков по типу «Stay with Me», это самостоятельный альбом, и видно, что над ним проделана огромная работа. Знаменитый вокал певца отлично сочетается с плавной, местами слишком меланхоличной музыкой, но от этого становится еще интереснее. В конце концов, название у пластинки тоже соответствующее и не намекает на то, что там должны быть танцевальные хиты.

Я бесконечно рад анонсировать выход моего третьего альбома «Love Goes». Он знаменует время экспериментов и познания себя,

– пишет Сэм Смит.

Так что мы бы советовали посмотреть, что нового в этом альбоме, не только фанатам жанра, но и всем остальным. Вот здесь универсальная ссылка для прослушивания в любом стриминговом сервисе.