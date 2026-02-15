Новый вирус для Android крадет данные и следит за пользователями. Как защититься

  2. Темы
  3. Полезно знать
Артем Сутягин

На устройствах Android обнаружено новое опасное шпионское ПО, получившее название ZeroDayRAT. Этот инструмент предлагает злоумышленникам почти неограниченный доступ к информации на зараженных устройствах, и распространяется он в основном через Telegram. Особая опасность заключается в том, что для использования программы не требуется высокий технический уровень, а жертвами могут стать устройства с операционной системой Android от версии 5 до последней — Android 16.

Новый вирус для Android крадет данные и следит за пользователями. Как защититься. Вирусы на Android появляются с завидным постоянством, несмотря на усиленные методы борьбы с ними. Изображение: Известия. Фото.

Вирусы на Android появляются с завидным постоянством, несмотря на усиленные методы борьбы с ними. Изображение: Известия

Как работает вирус ZeroDayRAT

ZeroDayRAT распространяется в виде вредоносного APK-файла, который пользователь должен установить вручную. После заражения устройство подключается к панели управления (dashboard), через которую злоумышленники получают детальную информацию о смартфоне: модель, версию системы, номер телефона, SIM-карту и список установленных приложений. Более того, программа позволяет получать доступ к журналу уведомлений, включая сообщения из мессенджеров и банковских приложений.

Но этим вред не ограничивается. ZeroDayRAT способен в реальном времени отслеживать местоположение пользователя, просматривать зарегистрированные учетные записи, читать SMS с одноразовыми паролями и даже переключаться на камеру и микрофон устройства. Таким образом, злоумышленники могут не только следить за владельцем смартфона, но и видеть, что именно происходит на экране в данный момент.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Кража банковских данных из сматфона

Самой опасной функцией ZeroDayRAT специалисты называют перехват банковской информации. Благодаря встроенному кейлоггеру программа записывает нажатия клавиш, что позволяет похищать логины, пароли и PIN-коды. Кроме того, вредонос может встраивать свои данные в буфер обмена, подменяя, например, адреса криптовалютных кошельков. Это делает возможным незаметную подмену при переводах — деньги уходят не получателю, а на кошелек злоумышленников.

Кража банковских данных из сматфона. Безопасность смартфона в первую очередь зависит от вас? Фото.

Безопасность смартфона в первую очередь зависит от вас?

Хотя, для России это не так актуально, ведь у нас крипта не так сильно развита и сильно ограничена на законодательном уровне. Но этот риск тоже есть.

Эксперты по мобильной безопасности из исследовательской компании iVerify отмечают, что программы подобного уровня сложности ранее создавались только при поддержке серьезных организаций. Теперь же подобные инструменты доступны на черных рынках буквально каждому, кто заплатит. Даже если Telegram-каналы, распространяющие вирус, будут заблокированы, уже распроданные копии ZeroDayRAT останутся в обороте.

Почему новые смартфоны стали скучными, и это не так уж плохо.

Особенно тревожно то, что, по данным исследователей, аналогичные атаки наблюдаются и на устройствах iOS, хотя распространяются они пока в меньших масштабах из-за невозможности просто так установить все подряд. Поэтому будьте осторожны.

Как защититься от заражения смартфона вирусом ZeroDayRAT

Чтобы не стать жертвой ZeroDayRAT, эксперты советуют соблюдать несколько простых правил:

  • Никогда не устанавливать APK-файлы из неизвестных источников, даже если ссылка прислана знакомым (его могли взломать)
  • Загружать приложения только из официального магазина Google Play, RuStore, AppGallery и других подобных
  • Проверять системные разрешения и обновлять операционную систему
  • Использовать антивирусные решения и внимательно относиться к уведомлениям безопасности

Поскольку для заражения нужно вручную установить APK, внимательность пользователя — первая и главная линия защиты. Если приложение просит слишком много прав или вызывает подозрение, его лучше не запускать.

Теги
Новости по теме
Почему Nothing Phone (4) не выйдет в 2026 году: вместо флагмана выйдет другой смартфон
Отключат ли в России смартфоны, которых нет в базе IMEI
WhatsApp назвали опасным приложением и приравняли к мессенджеру MAX. Что с ним не так?
Лонгриды для вас
Как создать ключ доступа в Telegram, и почему это должен сделать каждый

В последнее время иностранные мессенджеры, к коим относится и Telegram, испытывают серьезные проблемы на территории России. Сначала Роскомнадзор де-факто заблокировал все виды звонков, а чуть позже, как сообщали СМИ, поручил операторам ограничить рассылку SMS. Из-за этого стало поступать много жалоб на то, что не приходит код Telegram, необходимый для входа в аккаунт. Разработчики мессенджера знают о проблеме, а потому внедряют альтернативные способы авторизации. Так, после недавнего обновления появилась возможность войти в Telegram через ключ доступа.

Читать далее
WhatsApp вывел на чистую воду приложение MAX. Почему разработчики назвали его небезопасным

Самый популярный мессенджер WhatsApp (владеющая им Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России) продолжает испытывать трудности. Уже сейчас подавляющее большинство пользователей не может отправить и получить сообщения, оставаясь наедине с государственным приложением MAX. И относительно него у разработчиков американского мессенджера есть особое мнение. Они назвали его небезопасным и поведали свою точку зрения, почему блокируют WhatsApp в России.

Читать далее
Что нужно знать о новом инструменте Apple для перехода с iPhone на Android

Когда речь заходит о смене экосистемы мобильных устройств, многие пользователи сталкиваются с определенными трудностями. Процесс переноса данных между iPhone и Android часто бывает непростым и занимает много времени. Однако Apple делает важный шаг навстречу пользователям, представляя новый инструмент для упрощения миграции данных. Интересно то, что этот инструмент позволяет уйти с iOS, а не прийти на нее. Это интересно само по себе, но интереснее понять, как работает этот инструмент.

Читать далее
Новости партнеров
Способ меньше пить алкоголь, который действительно работает
Способ меньше пить алкоголь, который действительно работает
Что способно успокоить рынок криптовалют сегодня: ответ министра финансов США
Что способно успокоить рынок криптовалют сегодня: ответ министра финансов США
Не могу выложить историю в Телеграм без подписки Premium в России. Что делать
Не могу выложить историю в Телеграм без подписки Premium в России. Что делать