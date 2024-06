Новый вирус для Android снова доказывает, что нельзя устанавливать приложения через APK

С появлением One UI программное обеспечение Samsung претерпело значительные изменения. Когда-то она считалась раздутой и неповоротливой оболочкой, но теперь превратилась в один из самых совершенных и интуитивно понятных пользовательский интерфейсов Android на рынке. В последней версии One UI 6.1 появился целый ряд интересных усовершенствований, основанных на искусственном интеллекте. Теперь мы с нетерпением ждем следующего крупного обновления One UI, которое должно появиться вместе с выходом Android 15. Хотя конкретные детали о следующей версии One UI остаются неизвестными, поговорит о том, что мы хотим видеть все же хочется.