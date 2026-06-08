Совсем недавно мы разбирали, какие существуют вирусы на Android в 2026 году, как сегодня МВД России сообщило о новом опасном трояне под названием Drama RAT. Это программа удалённого управления, которая ворует данные, лезет в банковские приложения и может полностью заблокировать смартфон. Главное, что нужно понять: заражение начинается не со взлома, а с того, что пользователь сам ставит «полезное» приложение из сообщения.

Управление по борьбе с противоправным использованием IT-технологий МВД (УБК) предупредило, что Drama RAT распространяется через мессенджеры, СМС и электронную почту. Это значит, что под удар попадает не какая-то узкая группа, а обычные люди, которые просто открывают ссылку от знакомого или из рассылки.

Как вирус попадает на смартфон

Схема построена на знакомых приманках. Жертве обещают бесплатный доступ к ChatGPT или «Яндекс.Музыке», новый VPN или моды для Minecraft. В ход идут и более «деловые» названия файлов вроде «Декларация» и «Счёт на оплату» — расчёт на тех, кто привык открывать документы по работе.

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Дальше всё выглядит безобидно. После установки приложение просит разрешить обновление, и уже под этим предлогом в фоне подгружает основную вредоносную часть. То есть в момент установки на телефоне ещё нет ничего явно опасного — вредонос «дозагружается» позже, и поэтому обычные проверки его часто не замечают, но потом всё равно становятся заметны базовые признаки вируса на Android.

Специальные возможности Android — чем они опасны

Ключевой момент атаки — запрос доступа к Службе специальных возможностей. Это часть Android, придуманная для людей с ограничениями: она умеет читать содержимое экрана и нажимать кнопки за пользователя. Именно поэтому она так интересна злоумышленникам.

Если нажать «ок» на этом запросе, троян получает право читать экран, перехватывать пароли и имитировать касания. После этого программа требует установить PIN-код, и этим же кодом злоумышленник может заблокировать смартфон для самого владельца. По сути, человек отдаёт управление телефоном чужому человеку добровольно.

Что делает вирус на Android

По описанию МВД, Drama RAT превращает смартфон в полностью управляемого «зомби». На панели у злоумышленника в реальном времени видны IP-адрес, геолокация, версия Android, уровень заряда и даже то, какое приложение сейчас открыто на экране жертвы.

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Отдельно стоит упомянуть, почему такие угрозы сложно ловить. В МВД заявили, что вредоносная библиотека зашифрована и разворачивается только в оперативной памяти, поэтому обычная проверка установочного файла её не находит. Для связи с сервером управления используется защищённое соединение с проверкой сертификата, и перехватить такой трафик стандартными средствами крайне сложно. Для пользователя вывод простой: надеяться только на то, что «антивирус поймает», не стоит — куда важнее не дать программе зайти на телефон.

Как защитить Android от вирусов

Ничего экзотического тут не нужно — работает базовая дисциплина. Главные правила сводятся к нескольким простым пунктам:

не устанавливайте приложения по ссылкам из сообщений, даже если их прислал знакомый (аккаунт могли взломать);

скачивайте программы из Google Play или другого официального магазина, а не из APK-файлов в чатах;

относитесь с подозрением к «бесплатному» доступу к платным сервисам вроде ChatGPT, музыки или VPN;

никогда не выдавайте доступ к специальным возможностям приложению, которому это явно не нужно;

не устанавливайте PIN-код по требованию только что поставленной программы.

Если есть подозрение, что троян уже на устройстве, имеет смысл отключить телефон от интернета, удалить недавно установленные приложения и сменить пароли от банков и почты с другого устройства. В качестве крайней меры помогает сброс к заводским настройкам.