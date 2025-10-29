Новый вирус Herodotus взламывает Android по всему миру. Я знаю только один способ защиты

  2. Темы
  3. Полезно знать
Герман Вологжанин

Хакеры и мошенники постоянно совершенствуют способы обмана простых людей, а одним из самых популярных методов для них остается взлом Android с последующей кражей денег и персональных данных. Это очень серьезная, ведь у каждого из нас на смартфоне есть приложение банка, через которое злоумышленники могут в два счета увести средства. В последнее время для реализации такой цели они используют вирус Herodotus. Уже сейчас он заражает тысячи Android-устройств по всему миру, а их владельцы раз и навсегда теряют свои сбережения.

Новый вирус Herodotus взламывает Android по всему миру. Я знаю только один способ защиты. Новый Android-вирус шагает по планете. Фото.

Новый Android-вирус шагает по планете

Новый вирус Herodotus

Вирус Herodotus — это типичный троян, но, в отличие от своих собратьев, он маскируется под реального человека. Он буквально копирует человеческие повадки, из-за чего его становится сложно распознать встроенной системе безопасности Android.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

По данным therecord.media, новый вирус попадает на устройство под видом привычных программ: человек думает, будто он устанавливает обычное приложение, но на самом деле пользователь ставит вредоносный софт. Так, в Италии вирус замаскировался под Banca Sicura, а в Бразилии — под Modulo Seguranca Stone. Не исключено, что он гуляет и по России под видом СберБанка, Альфа-Банка или Т-Банка.

Новый вирус Herodotus. Herodotus настолько опасен, что система безопасности банков не замечает его. Изображение: news.am. Фото.

Herodotus настолько опасен, что система безопасности банков не замечает его. Изображение: news.am

Вирус, замаскированный под банковское приложение, просит предоставить ему доступ к специальным возможностям Android, после чего оно скрывает активность и начинает отслеживать все, что происходит на устройстве. В частности, Herodotus перехватывает SMS-сообщения, благодаря чему беспрепятственно использует онлайн-банкинг, переводя средства на счета мошенников.

Как защитить Android от вирусов

Есть только один способ защиты от вирусов Android — отказ от загрузки и установки APK-файлов. Желательно скачивать приложения через Google Play — наиболее безопасный магазин. Легко сказать, но как быть с программами подсанкционных банков? В таком случае нужно искать приложения через RuStore и официальные сайты финансовых учреждений.

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

В целом, чтобы защитить Android от вирусов, нужно соблюдать банальные правила цифровой гигиены:

  • скачивать приложения из официальных источников;
  • не устанавливать APK при появлении предупреждения на экране;
  • не предоставлять приложениям доступ к специальным возможностям Android.

Также обязательно убедитесь, что на Android включена Google Play Защита. Это антивирус, доступный на каждом сертифицированном устройстве за исключением HUAWEI, который находит вредоносный софт и предотвращает его установку, показывая на экране предупреждение.

Теги
Новости по теме
Как отписаться от рассылки в Gmail и почистить почту от спама
В легендарную стратегию Dune II теперь можно поиграть в Telegram. Игра запускается через бота
Русский ютуб вернулся в Google Play. Как скачать Rutube на Android?
Лонгриды для вас
Как отключить подписку Алиса Про на телефоне

Яндекс, как и любая компания, все время идет по пути максимизации прибыли. С этой целью российский IT-гигант регулярно повышает стоимость подписки Плюс, а еще вводит новые опции. Например, подписку Алиса Про, которая появилась в 2024 году. Яндекс постоянно отчитывается о росте ее пользователей, но многие из них, однажды подключив опцию, возможно, и забыли, что ежемесячно платят 100 рублей сверху. Проверьте, нет ли у вас этой дополнительной подписки, и узнайте, как отменить Алису Про, руководствуясь нашей инструкцией.

Читать далее
Как пользоваться приложением Мой налог на смартфоне

Вы решили наконец-то работать на себя: делать то, что любите, брать заказы напрямую, самостоятельно планировать день. Все звучит прекрасно до тех пор, пока не появляется страшное слово: налоги. Что теперь, идти в налоговую, заполнять отчеты, ставить кассу? Нет, вам нужно установить одно полезное приложение на смартфон.

Читать далее
Google добавила в Android 16 кнопку максимальной защиты смартфона. Что она делает?

В рамках презентации The Android Show 2025 компания Google поделилась подробностями о новых функциях Android 16. Многие из них посвящены разносторонней безопасности устройства. Например, чтобы не регулировать вручную десятки переключателей, Google придумала кнопку расширенной защиты Android. Рассказываем, для чего она нужна и как ее включить на своем смартфоне.

Читать далее
Новости партнеров
Может ли Биткоин подешеветь на 50% во время следующего медвежьего тренда: ответ председателя Bitmine
Может ли Биткоин подешеветь на 50% во время следующего медвежьего тренда: ответ председателя Bitmine
Почему нельзя выливать кофе в канализацию
Почему нельзя выливать кофе в канализацию
Освободить память на iPhone станет проще: WhatsApp готовит новую функцию управления файлами в каждом чате
Освободить память на iPhone станет проще: WhatsApp готовит новую функцию управления файлами в каждом чате