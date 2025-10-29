Новый вирус Herodotus взламывает Android по всему миру. Я знаю только один способ защиты

Хакеры и мошенники постоянно совершенствуют способы обмана простых людей, а одним из самых популярных методов для них остается взлом Android с последующей кражей денег и персональных данных. Это очень серьезная, ведь у каждого из нас на смартфоне есть приложение банка, через которое злоумышленники могут в два счета увести средства. В последнее время для реализации такой цели они используют вирус Herodotus. Уже сейчас он заражает тысячи Android-устройств по всему миру, а их владельцы раз и навсегда теряют свои сбережения.

Новый вирус Herodotus

Вирус Herodotus — это типичный троян, но, в отличие от своих собратьев, он маскируется под реального человека. Он буквально копирует человеческие повадки, из-за чего его становится сложно распознать встроенной системе безопасности Android.

По данным therecord.media, новый вирус попадает на устройство под видом привычных программ: человек думает, будто он устанавливает обычное приложение, но на самом деле пользователь ставит вредоносный софт. Так, в Италии вирус замаскировался под Banca Sicura, а в Бразилии — под Modulo Seguranca Stone. Не исключено, что он гуляет и по России под видом СберБанка, Альфа-Банка или Т-Банка.

Вирус, замаскированный под банковское приложение, просит предоставить ему доступ к специальным возможностям Android, после чего оно скрывает активность и начинает отслеживать все, что происходит на устройстве. В частности, Herodotus перехватывает SMS-сообщения, благодаря чему беспрепятственно использует онлайн-банкинг, переводя средства на счета мошенников.

Как защитить Android от вирусов

Есть только один способ защиты от вирусов Android — отказ от загрузки и установки APK-файлов. Желательно скачивать приложения через Google Play — наиболее безопасный магазин. Легко сказать, но как быть с программами подсанкционных банков? В таком случае нужно искать приложения через RuStore и официальные сайты финансовых учреждений.

В целом, чтобы защитить Android от вирусов, нужно соблюдать банальные правила цифровой гигиены:

скачивать приложения из официальных источников;

не устанавливать APK при появлении предупреждения на экране;

не предоставлять приложениям доступ к специальным возможностям Android.

Также обязательно убедитесь, что на Android включена Google Play Защита. Это антивирус, доступный на каждом сертифицированном устройстве за исключением HUAWEI, который находит вредоносный софт и предотвращает его установку, показывая на экране предупреждение.