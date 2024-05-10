Нужно ли покупать смартфон с поддержкой карт памяти

С каждым годом производители все чаще отказываются от выпуска смартфонов с поддержками карт памяти. Если 5 лет назад подобное было свойственно только флагманам, то сегодня слота для расширения внутреннего хранилища лишены даже недорогие модели. Но настолько ли это принципиально? Чтобы ответить на вопрос, взвесим плюсы карт памяти вместе с их недостатками, а также выясним, можно ли чем-то заменить отсутствующий слот.

Для чего нужна карта памяти

Кажется, ответ на этот вопрос знают более-менее все. Карта памяти нужна для расширения внутреннего хранилища, а соответствующий слот является своего рода страховкой на случай, если место на телефоне закончится.

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Кроме того, карта памяти — очень удобный носитель информации в том смысле, что его можно быстро переставить из одного смартфона в другой. Не нужно тратить время на перенос данных по проводу или через интернет. Просто вставляем карту во второе устройство — получаем доступ к своим фотографиям и прочим файлам.

А в некоторых случаях MicroSD-карта и вовсе выступает в качестве настоящего спасителя. Например, когда по тем или иным причинам смартфон превращается в кирпич, и единственным методом решения проблемы является сброс до заводских настроек. Владельцы Xiaomi, чьи устройства несколько месяцев назад уходили в бесконечную перезагрузку, не дадут соврать.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Недостатки карт памяти

Несмотря на очевидные достоинства, у карт памяти есть минусы, способные стать для многих людей камнем преткновения. Самый очевидный — отсутствие защиты данных. На смартфон можно поставить пароль, а на MicroSD-карту — нет. Поэтому злоумышленнику не обязательно снимать блокировку экрана, чтобы получить доступ к личным фотографиям. Достал карту памяти — получил все, что нужно. Да, на некоторых смартфонах есть функция шифрования MicroSD, но при наличии большого массива данных эта процедура занимает много времени и не позволяет использовать карту памяти в связке с другим устройством.

Вероятность попадания телефона в руки злоумышленников мала, но карта памяти может нагадить иным образом. Например, когда неожиданно выйдет из строя, и вам придется распрощаться со всеми сохраненными файлами. Подобное происходит часто с дешевыми накопителями, да и карты надежных производителей имеют ограниченный ресурс чтения/записи. Если смартфон вы, скорее всего, поменяете через 2-4 года после покупки, то не забудете ли купить новую MicroSD, пока старая не сломается?

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Также далеко не все карты памяти можно использовать в качестве полноценного хранилища, сопоставимого с накопителем самого смартфона, ведь установить приложение получится только на дорогую MicroSD с высокой скоростью записи/чтения. Плюс ко всему перед началом ее использования в качестве внутреннего хранилища понадобится отформатировать карту. А это — либо потеря сохраненных ранее данных, либо трата времени на их перенос.

Нужна ли смартфонам поддержка карт памяти

Минусы карт памяти ничего не говорят о самом слоте для установки внешнего накопителя. У него нет критических недостатков, как и, впрочем, у его отсутствия, ведь:

сегодня даже смартфоны до 10 тысяч рублей вроде Itel A70 по умолчанию имеют 256 ГБ памяти, чего хватит с запасом;

вроде Itel A70 по умолчанию имеют 256 ГБ памяти, чего хватит с запасом; если вам нужно получить доступ к фотографиям смартфона на компьютере, можно воспользоваться приложением Связь с Windows, и это даже удобнее, чем перестановка карты;

к смартфону без слота MicroSD все равно можно подключить карту памяти, если воспользоваться картридером со штекером USB-C.

Наконец, не стоит недооценивать производителей смартфонов. Они все продумали, а потому, как правило, модели со скромным накопителем на 64-128 ГБ выделенный слот для карт памяти.

🔥 Ищи карты памяти и другие аксессуары для смартфона в телеграм-канале Сундук Али-Бабы

Да, отказ от слота — это маркетинговый ход со стороны производителей, вынуждающий нас покупать модели с большим встроенным хранилищем. Но отсутствие слота как такового не является чем-либо критичным, хотя и создает определенные неудобства для людей, привыкших перекидывать файлы с одного смартфона на другой за счет перестановки карты памяти.