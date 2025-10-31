Нужно ли снимать пленку с экрана нового смартфона

Герман Вологжанин

В то время как американцы, корейцы и даже японцы делают комплектацию своих смартфонов максимально куцей, китайские производители заботятся о потребителях, укладывая в коробку не только зарядку, но и чехол. Кроме того, обладатель нового устройства может заметить пленку на экране. И вот тут может возникнуть вопрос: а для чего она нужна? Производитель не делает никаких уточнений, из-за чего возникают сомнения относительно того, можно ли снимать пленку с экрана.

Нужно ли снимать пленку с экрана нового смартфона. Снимать или снимать? Изображение: DimaViper. Фото.

Снимать или снимать? Изображение: DimaViper

Зачем экрану нужна пленка

Для начала разберемся, что за пленка на экране. Вообще, обычно их две. Как правило, обладателя смартфона встречает транспортировочная пленка, вместо которой производители иногда используют пакетик. Такая пленка обычно не является прозрачной и содержит на себе надписи, рассказывающие о преимуществах устройства. Ее цель — защита экрана от мелких царапин во время транспортировки. Ее не только можно, но и нужно снять.

Зачем экрану нужна пленка. Транспортировочную пленку нужно снимать. Изображение: DimaViper. Фото.

Транспортировочную пленку нужно снимать. Изображение: DimaViper

Под транспортировочной скрывается обычная защитная пленка. Ее можно заметить, внимательно приглянувшись к вырезу фронтальной камеры. Эта пленка абсолютно прозрачная и защищает смартфон от царапин при повседневном использовании.

Нужно ли снимать пленку с экрана

Защитная пленка на экране нового смартфона — это своего рода бонус, как и чехол в комплекте. Несмотря на то, что современные устройства оснащены довольно прочным стеклом, оно царапается буквально от любой пылинки, а потому пленку лучше не снимать.

Хотя качество пленки в зависимости от производителя может отличаться, она почти не искажает цвета и не сказывается на работе подэкранного сканера. Но при желании вы можете ее снять, если предпочитаете пользоваться смартфоном без защиты или хотите установить вместо пленки стекло.

Что будет, если снять пленку с экрана

Обычно под пленкой скрывается стекло, закрывающее матрицу экрана. Сняв защиту, вы сделаете его чувствительным к царапинам, которые не получится убрать без дорогостоящей процедуры замены покрытия. Впрочем, с обычным смартфоном ничего критического не произойдет, ведь царапины на стекле не влияют на функциональные свойства.

Что будет, если снять пленку с экрана. Снимать пленку со складного смартфона нельзя. Изображение: Самсмотри. Фото.

Снимать пленку со складного смартфона нельзя. Изображение: Самсмотри

А вот снимать пленку со складного смартфона категорически нельзя. Это касается Galaxy Z Fold, Galaxy Z Flip и других подобных моделей. Экраны таких устройств не накрыты стеклом, а под пленкой скрывается голая матрица. Сняв заводскую защиту, вы рискуете повредить дисплей в первый же день использования. Вот, что об этом говорит Samsung:

Защитная пленка, прикрепленная к основному экрану серий Galaxy Z Fold и Z Flip, является официальной пленкой для серий складных устройств. Если вы произвольно удалите защитную пленку основного экрана или прикрепите неофициальную пленку, это может привести к нарушениям сенсорного управления, повреждению экрана и т. д. Если вам необходимо заменить защитную пленку во время использования, обратитесь за помощью в сервисный центр.

Поэтому запомните простое правило: снимать пленку с обычного смартфона можно, а со складного — нельзя. При этом даже владельцу моноблока рекомендуется пользоваться заводской пленкой по крайней мере до момента, пока он не найдет подходящий сервис, где ему смогут установить хорошее стекло или другую защиту высокого качества.

