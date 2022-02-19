Нужно ли включать геолокацию на телефоне

Функция отслеживания местоположения в смартфоне уже давно стала предметом большой дискуссии. С введением функции обязательного запроса на разрешение доступа к геолокации в определенных приложениях, пользователи все чаще начали задаваться вопросом: а стоит ли вообще ее включать? Здесь владельцы смартфонов разделились на две большие категории: одни напрочь отключают всю подобную функциональность, другие просто не обращают внимание на трекинг. Сегодня предлагаю разобраться, кто из них прав и раз и навсегда поставить точку в этом вопросе.

Лично я как включил геолокацию сразу после покупки смартфона, так ее и никогда не отключал. Задумался о ней совсем недавно, когда скачал к себе на телефон инженерный калькулятор, который требовал доступ к местоположению. Ну, сами подумайте, зачем ему моя геолокация? Вот тогда и начал разбираться.

Как отправить геолокацию в WhatsApp на Android.

Для чего нужна геолокация

На самом деле, вы даже и представить не можете, насколько много приложений использует геолокацию в смартфоне:

Браузер . Выдает рекомендации в зависимости от вашего местоположения. Кафе, рестораны, торговые центры.

. Выдает рекомендации в зависимости от вашего местоположения. Кафе, рестораны, торговые центры. Карты и навигаторы . С их помощью вы можете добраться до определенного места с высокой точностью.

. С их помощью вы можете добраться до определенного места с высокой точностью. Такси и приложения для шеринга . Благодаря им вы можете заказать такси на точный адрес или арендовать самокат, велосипед или автомобиль.

. Благодаря им вы можете заказать такси на точный адрес или арендовать самокат, велосипед или автомобиль. Приложение Погода . Современные приложения с прогнозом погоды ориентируются не только на город или населенный пункт, но и район, в котором вы находитесь.

. Современные приложения с прогнозом погоды ориентируются не только на город или населенный пункт, но и район, в котором вы находитесь. Приложение Камеры. Программа отмечает, где был сделан тот или иной снимок.

И вот теперь представьте, что вы полностью отключили геолокацию. Все приложения резко перестали работать в привычном для вас режиме, а значит пользоваться телефоном стало гораздо тяжелее. Все вышеперечисленные данные либо придется заводить вручную, либо полностью от них отказаться.

Отдельно скажем про Такси. В любом приложении сейчас есть специальная кнопка Показать, где я, дабы вы могли сохранить свою конфиденциальность. Большинство разработчиков популярных приложений заботятся о сохранении ваших личных данных. А что касается мошенников, мы поговорим об этом ниже.

Влияет ли геолокация на зарядку

Каждый, кто часто пользуется навигатором, замечает, что телефон в таком режиме садится буквально за пару часов. Но так ли сильно влияет геолокация на батарею? И да, и нет.

Да, зарядка действительно быстро тратится, но основной расход уходит не на саму функцию GPS, а на дополнительные приложения, которые постоянно подгружаются в фоне. Браузер, Погода, Карты Google и другие приложения запускают разные вычисления, которые и тратят драгоценный заряд.

Google Chrome начинает анализировать, где вы находитесь, дабы сгенерировать правильные рекомендации, навигатор рассчитывает время в пробке, Погода бесперебойно мониторит градусник и так далее. Добавьте сюда разные виджеты на главном экране и получите севший аккумулятор.

Можно ли отследить геолокацию без интернета

Многие знают, что геолокация работает и без интернета. И это правда так. Даже если вы вытащите симку из смартфона и переведете его в авиарежим, то ваш телефон все равно можно будет отследить. Провайдер имеет доступ к вашему устройству 24/7 и имеет право разглашать эти данные только запросу правоохранительных структур и при наличии вашего заявления о краже.

Еще один вопрос: расходует ли GPS интернет-трафик? Для работы со спутниками, через которые и работает навигация, интернет телефону не нужен, однако многие навигаторы, карты и другие приложения работают в онлайн-режиме. Происходит это из-за все той же подгрузки различных данных для комфортной работы с программой.

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Как узнать, что приложение отслеживает местоположение

В итоге, выходит, что отключать геолокацию не имеет смысла. Вы намеренно лишитесь множества полезных функций, которы способны облегчить вам жизнь. Однако важно настроить геолокацию правильно. Это позволит не только продлить жизнь телефона от одного заряда батареи, но и обеспечить себе должную конфиденциальность.

Для этого предлагаю перейти в Настройки и отключить доступ к вашему местоположению тех приложений, которые в нем не нуждаются:

Перейдите в Настройки.

Далее зайдите в раздел Защита конфиденциальности.

Затем найдите пункт Местоположение.

Настройте доступ приложений к геолокации так, как вам надо.

Здесь вы можете узнать, каким приложениям разрешен доступ к геолокации всегда, каким при использовании и каким запрещен. Внимательно изучите список и выключите геолокацию для тех программ, где она не требуется.

Как полиция использует вашу геолокацию для раскрытия преступлений.

Вот вы как считаете? Нужно ли полностью выключать геолокацию? Оправдана ли паника насчет слежки? Пишите об этом в комментарии ниже или в наш Телеграм-чат, будет интересно прочесть.