Нужно ли выключать телефон во время зарядки

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Иван Кузнецов 0

Что может быть более тривиальное и обыденное, чем зарядка смартфона? Мы подключаем свои устройства к розетке если не каждый день, то по крайней мере 2-3 раза в неделю точно. Несмотря на то что результат всем нужен один и тот же, все выполняют этот ритуал по-своему. Одни пользуются проводной зарядкой, другие — наоборот, беспроводной, но почти все хотели бы увеличить скорость зарядки до максимума, сократив время, которое их аппарат проводит у сети электропитания. Что они для этого только ни делают. Но оправданно ли?

зарядка

Многие считают, что выключенный смартфон будет заряжаться быстрее. Но так ли это?

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В интернете очень популярно мнение о том, что скорость зарядки смартфона вырастет, если выключить его перед тем, как подключить к розетке. Те, кто так думают, объясняют это повышением эффективности зарядки из-за отсутствия сопутствующего расхода энергии. Дескать, в выключенном состоянии смартфону просто не на что тратить накопленный его аккумулятором ресурс, а значит, ему не придётся восполнять ту энергию, которую он может потерять, обеспечивая даже фоновую работу тех или иных процессов, происходящих в системе.

Телефон разряжается в режиме ожидания

Разряжается телефон

Телефон тратит энергию даже в фоновом режиме, но не очень активно

Логика в этом, безусловно, есть. Тем более, что даже в состоянии сна смартфону приходится поддерживать выполнение целого спектра ресусоёмких процессов:

  • Wi-Fi
  • Bluetooth
  • NFC
  • Сотовая связь
  • Приём пуш-уведомлений
  • Фоновая работа приложений
  • Обновление контента
  • Обновление приложений
  • Поиск сети

В общем, задач, которые приходится выполнять смартфону даже в состоянии сна, лёжа на столе без дела, довольно много. Естественно, это требует от него определённых ресурсов, в том числе ресурса аккумулятора. Поэтому, когда вы заряжаете смартфон во включенном состоянии, ему приходится не только восполнять отсутствующую энергию, но и те микропотери, которые он испытывает из-за фоновых процессов. Но есть не одно, а даже два «но».

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Во-первых, все фоновые процессы, которые выполняются на вашем устройстве, пока он условно лежит без дела, очень экономичны. Хоть iOS, хоть Android изначально проектировались так, чтобы не тратить много энергии на выполнение тех или иных задач в фоновом режиме.

Иначе это было бы странно, если бы смартфон разряжался за ночь сам по себе только потому, что ему пришлось всю ночь проверять наличие обновлений в ваших мессенджерах и социальных сетях. Да, иногда такое действительно случается, но это скорее исключение из правил, потому что в нормальных условиях такого происходить не должно.

Как увеличить скорость зарядки телефона

120 Вт

Быстрая зарядка зачастую включается только на включенном смартфоне

А, во-вторых, большое значение имеют требования механизма быстрой зарядки. Всё дело в том, что многие смартфоны имеют специальный инструментарий, который включает быструю зарядку принудительно. Это может быть программная функция, а может быть вполне себе физический сопроцессор — особого значения не имеет.

А имеет значение то, что для работы ему необходимо питание. Иными словами, если у вас не работает быстрая зарядка — по крайней мере, самая быстрая из всех возможных — скорее всего, это связано с тем, что смартфон должен находиться во включенном состояние.

Именно так работает технология Mi Turbo Charge от Xiaomi. Это самый быстрый коммерческий стандарт быстрой зарядки, применяемый в смартфонах на сегодняшний день. Он предполагает использование сверхмощных зарядных устройств мощностью не менее 120 Вт.

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Благодаря этому аппарат может зарядиться от 0 до 100% всего за 12-17 минут в зависимости от модели (флагманы заряжаются быстрее, чем бюджетники). Но ключевое условие для работы Mi Turbo Charge — это активность устройства, которое заряжается таким образом.

Почему это было сделано, сказать сложно. Возможно, так производители — ведь так поступает не только Xiaomi — снижают нагрузку на «холодный» аккумулятор, который разряжен в ноль. Чтобы избежать шоковой подачи большого объёма энергии, они ограничивают мощность, с которой может заряжаться смартфон до момента включения.

А, возможно, это просто соображения здравого смысла. Ведь, если аппарат выключен, значит, нужды в нём нет, а потому и торопиться с зарядкой нет никакого резона. Но, как бы там ни было, учитывайте, что зарядить многие устройства на максимальной скорости в выключенном состоянии не получится.

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