Нужно ли выключать VPN и что будет, если этого не делать

За последние несколько месяцев суммарная аудитория VPN-сервисов в России выросла просто в десятки раз. Если быть до конца точным, то примерно в 50. У каждого была своя цель. Одни скачали VPN на случай, если их запретят. Другие начали пользоваться ими для обхода блокировок Роскомнадзора. А третьи — для доступа к ресурсам, которые официально ушли из России. Но, как бы там ни было, практика показывает, что большинство просто не имеет представления о том, как правильно пользоваться VPN и можно ли держать его включенным всегда.

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Наверное, вы уже в курсе, что VPN расшифровывается как частная виртуальная сеть. Проще говоря, это сервис, который работает как своего рода прокладка. Он выступает в роли буфера, соединяя вас и запрашиваемый ресурс через себя, а заодно и шифруя ваш трафик, благодаря чему перехватить его становится практически невозможно.

Что будет, если не выключать VPN

От того, где располагается сервер VPN, будет зависеть страна, через которую ресурс и будет воспринимать вас. Именно по этой причине VPN часто используют для обхода блокировок, просто выдавая себя за жителя другой страны, нежели той, для которой искомый сервис заблокирован.

В условиях, когда многие зарубежные сервисы из России попросту недоступны, пользователи прибегают к помощи VPN. Ведь посмотреть любимый фильм или сериал на Netflix или послушать собранные плейлисты на Spotify без средства обхода блокировок уже не получится, и счёт таким сервисам идёт уже на десятки.

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По этой причине многих волнует вопрос, нет ли нужды в том, чтобы периодически отключать VPN? На самом деле всё индивидуально:

Постоянная активность VPN никак не вредит ни вам, ни вашему устройству. Напротив, такие сервисы обеспечивают шифрование трафика, препятствуя их перехвату.

Работа VPN-сервисов практически не влияет на автономность вашего iPhone. Я говорю практически просто на всякий случай, потому что никакой реальной нагрузки на железо они не оказывают, а всё зависит от силы сигнала сети.

Постоянная работа VPN даже полезна, потому что защищает вас при подключении к незапароленным сетям Wi-Fi. Ведь отсутствие пароля означает и отсутствие шифрования соединения, а VPN исправляет этот досадный просчёт.

Как видите, держать VPN постоянно включенным можно. Но есть ряд оговорок, о которых вам обязательно следует знать. В основном они связаны с недоступностью ряда сервисов при попытке получить к ним доступ с использованием VPN. Думаю, вы уже сталкивались с этим, просто не знали, в чём именно тут дело.

Не открываются сайты через VPN

Некоторые российские сайты и сервисы не позволяют получить доступ к ним через VPN либо блокируют часть своих функций. Это могут быть самые разные ресурсы. Например, если подключиться к отечественным стриминговым платформам через какую-то страну, кроме России, то воспроизведение заблокируется, потому что лицензия на трансляцию действует только на территории нашей страны.

Справедливости ради скажу, что блокировка происходит не всегда. В ряде случаев сервисы не распознают VPN, а, возможно, это связано именно с контентом, который вы пытаетесь посмотреть или послушать. Но, так или иначе, глобально с VPN многие сервисы из России не работают или работают хуже, чем без него. Например, такое ограничение действует применительно к госуслугам

Ещё один случай, когда использование VPN невозможно, заключается в использовании другого VPN. Многие компании требуют, чтобы их сотрудники подключались к серверам через собственный VPN. Такое правило, например, работает в Сбербанке. Сотрудники используют фирменный сберовский VPN, который: а) шифрует их соединение и б) препятствует активации второго VPN.

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Получается очень любопытная ситуация, при которой вы, например, не можете обмануть работодателя, показав другое местоположение, нежели есть на самом деле. Допустим, вам по условиям контракта предписано работать из Москвы, и собственный VPN работодателя обеспечивает выполнение этого требования. Потому что подключиться через другой VPN к московским серверам, находясь, скажем, в Лиссабоне, уже не выйдет.

Обойти это правило, к сожалению или к счастью, у рядового пользователя не получится. Но можно, например, получать доступ к российским серверам, используя VPN, при условии подключения к местным серверам. Допустим, VPN 1.1.1.1 просто шифрует ваше соединение, но не меняет страну подключения. За счёт этого все сервисы остаются доступными, а соединение при этом защищается от перехвата.