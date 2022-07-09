Нужно ли закрывать приложения на Андроид

Каждый из нас любит, чтобы везде был порядок и ничего не мешало удобно пользоваться смартфоном. Мы стараемся избегать мусора в системе, удалять стандартные приложения и закрывать их, не оставляя в фоновом режиме: например, давно известно, что в iOS их закрывать не нужно — можно оставлять, ведь они никак не повлияют на работоспособность смартфона. А как это работает на Android? Влияет ли это на автономность и на скорость работы? Будет ли забиваться оперативная память? Давайте разберемся, нужно ли закрывать приложения на Android.

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Приложения на Андроид

Наверняка вы видели людей, которые пользуются смартфоном, но оставляют приложения открытыми всегда: в фоновом режиме можно обнаружить десятки программ, которые никогда не закрываются неделями. Дело в том, что привычка закрывать приложения на телефоне появилось после распространения многозадачности. Раньше в телефонах не было такой возможности — постоянно работало лишь одно-два приложения, например, плеер и игра. При этом они действительно расходовали ресурсы и мобильник работал заметно медленнее, а оперативной памяти в них было крайне мало.

Но с развитием смартфонов все стало намного проще: устройства на Android делают с большим объёмом оперативки. В бюджетных Android-смартфонах ее даже больше, чем в топовых iPhone. Плюс в свернутом состоянии фоновые процессы берут немного ресурсов из оперативки, что не критично для пользователя. Плюс Android последних версий самостоятельно выгружает неиспользуемые приложения из оперативной памяти, поэтому при попытке снова использовать его вы увидите стартовый экран загрузки.

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Почему Андроид тормозит

Существует определенный миф о том, что открытые приложения на Андроид расходуют заряд батареи. Отчасти это так, но Google над этим работает, благодаря чему открытые приложения в фоне расходуют очень мало энергии: в свернутом режиме они тратят заряда меньше, чем Always On Display. Так что, продлить время работы сильно не удастся.

Кроме того, чем чаще вы открываете-закрываете приложения, тем больше ресурсов тратится — вполне сравнимо с запуском двигателя автомобиля. Речь и об оперативной памяти, и о нагрузке на аккумулятор. На странице для Android-разработчиков даже есть аналогичные термины: холодный запуск, теплый и горячий.

Холодный — запуск приложения с домашнего экрана в первый раз.

Теплый запуск — восстановление приложения из меню многозадачности.

Горячий запуск — открытие недавно использованного приложения. Этот вариант расходует меньше всего ресурсов.

Некоторые пользователи вдобавок считают, что приложения расходуют трафик в фоновом режиме, но это не так. Его можно отключить, но тогда не будут приходить уведомления.

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Менеджер приложений на Андроид

В целях повышения производительности многие предпочитают использовать Task Killer — приложения, которые разгружают фоновые процессы, закрывая ненужные. В основном подобные программы закрывают всё без разбору, зачастую ломая работу системы. Оптимизатор может позакрывать кучу процессов, в результате чего у вас не сработает будильник или начнет глючить звук.

Впрочем, лучше всего это иллюстрирует кнопка «Ускорить работу системы» в Android TV: при нажатии должна ускорить работу телевизора, но на деле ломается вообще всё, в результате чего его приходится перезапускать. Из-за того, что такие менеджеры задач «агрессивно» закрывают процессы, некоторые из них открываются заново и расходует еще больше ресурсов системы. Впрочем, зачастую оказывается, что смартфон на Андроид тормозит только из пары-тройки прожорливых программ — их лучше удалить вручную.

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Стоит ли закрывать приложения на Андроид

Недаром говорят, что iOS и Android сейчас стали очень похожи — речь не только про внешние сходства, но и про работу системы. Обе экономят ресурсы, когда приложения открыты в фоне, а открывать их оттуда намного проще и для вас, и для смартфона. Система сама заботится об оптимизации работы: неактивные программы выгружаются, а в меню многозадачности активным остается лишь то, чем вы пользовались недавно.

Но есть единственная причина, по которой нужно закрывать их — это порядок, которого стараетесь придерживаться. Не любите, чтобы каруселька с открытыми приложениями превращалась в бесконечную вереницу, в которой сложно найти нужный процесс? Смело закрывайте приложения и открывайте лишь при необходимости. В целом, это вопрос привычки, сугубо личный: даже если по сто раз на дню открывать-закрывать приложения, то это не сильно скажется на производительности и автономности смартфона.