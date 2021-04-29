Обмен с окружением на Андроид — что это и как отключить

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Иван Кузнецов 0

Android – чрезвычайно функциональная операционка. Это её и плюс, и минус одновременно. Ведь то, в чём одни видят возможности, для других является сложностью, с которой нужно разобраться. Причём последних, как показывает практика, оказывается намного больше, чем первых. Всё-таки с каждым обновлением доступных функций и инструментов Android становится больше, а значит, и больше поводов что-то не понять. Как хорошо, что у вас есть мы, готовые рассказать и показать, что к чему.

Nearby Sharing

Обмен с окружением — это тот самый Nearby Sharing

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Недавно Android получил функцию передачи данных по беспроводному соединению Nearby Sharing. Google выпустила её в составе сервисов Google Play, поэтому системное обновление для этого не требовалось. Вот только у кого-то нововведение появилось в исходном названии, а у кого-то в русскоязычной локализации – «Обмен с окружением». В принципе, перевод верен, но кто вообще будет заморачиваться и искать аналогии в другом языке?

Как отключить Обмен с окружением

Итак, ещё раз: Обмен с окружением – это и есть функция передачи данных Nearby Sharing. Она позволяет передавать файлы с устройства на устройство, используя технологии Wi-Fi и Bluetooth одновременно. За счёт этого удаётся развить очень высокую скорость, при которой фотографии весом 1-4 МБ передаются практически мгновенно, а тяжёлые видеофайлы весом 1 ГБ – меньше чем за минуту.

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По умолчанию «Обмен с окружением» включён всегда. Однако его можно отключить. Сделать это можно в настройках, но поскольку все производители прячут этот механизм в разные сегменты настроек, искать его лучше всего поиском:

  • Перейдите в «Настройки» и свайпните вниз, чтобы появилась строка поиска;
  • Введите в строку «Обмен с окружением» (или Nearby Sharing, если первый вариант не работает);
Обмен с окружением

Отключать Обмен с окружением совсем необязательно

  • Откройте соответствующую вкладку, тапнув по результату в поисковой выдаче;
  • В открывшемся окне отключите функцию «Обмен с окружением», передвинув тумблер в неактивное положение.

Стоит ли отключать Обмен с окружением

Передача данных

Nearby Sharing — очень удобная функция, и отключать её нет никакой нужды

Впрочем, отключать «Обмен с окружением» в принципе нет никакой необходимости по нескольким причинам:

  • Вы можете включить режим невидимки, скрывшись от пользователей не из списка контактов или вообще ото всех (так у вас сохранится возможность отправлять файлы, когда вам захочется);
  • Вы можете использовать как мобильный интернет для передачи данных, так и Wi-Fi, либо вообще выбрать офлайн-режим, чтобы не задействовать его, если вы боитесь перерасхода трафика;
  • Вы можете переключаться между разными аккаунтами Google, чтобы передавать и принимать файлы через «Обмен с окружением», так что сохранить анонимность можно и здесь.

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В целом, «Обмен с окружением» — это очень удобная функция, которая позволяет быстро отправлять данные с устройства на устройство. В отличие от AirDrop, который явно выступил прототипом, «Обмен» от Google требует, чтобы пользователи находились друг перед другом в момент передачи данных, рекомендуя не разносить аппараты на расстояние дальше 30 см. То есть терроризировать вас картинками непристойного содержания случайные люди, скорее всего, не смогут. Поэтому бояться тут нечего. А поскольку «Обмен» не расходует трафик, то и экономить на его отключении нечего.

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