Обновление «Google Фото» для Android: новые функции повысят детализацию фото и уберут шумы

Несмотря на то что Google приняла решение с этого года отключить безлимитное хранилище в «Google Фото», компания решила компенсировать это путём расширения его функциональных возможностей. Да, часть нововведений, которые появились в «Google Фото» за последние месяцы, доступны только подписчикам платных тарифов Google One. Но, тем не менее, разработчики не забыли и о рядовых пользователях, которые по какой-то причине не хотят или просто не готовы платить за облачное хранилище. Именно ради них в приложении появились новые инструменты для улучшения откровенно испорченных фотографий.

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В последнем обновлении «Google Фото» (пока непонятно, нужно его устанавливать из Google Play или все изменения применяются на серверах у Google и вступают в силу на устройствах пользователей автоматически) появилось два новых инструменты для улучшения кадра: Sharpen и Denoise. Как ясно по смыслу названия, первая функция – Sharpen – предназначается для повышения детализации кадра за счёт увеличения контрастности, а, вторая – Denoise – нужна для уменьшения шумов. И в том, и в другом случае за результат отвечают продвинутые нейросети, натренированные на терабайтах данных.

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Google уже начала распространять апдейт с нововведениями, но пока не ясно, с какой скоростью идёт распространение. Во всяком случае, судя по всему, большинство пользователей новые функции ещё не получили. Поэтому просто время от времени проверяйте, не добралось ли обновление до вас:

Запустите Google Фото на своём Android-смартфоне;

Откройте фотографию, которую хотите улучшить;

Нажмите на кнопку «Изменить» и пролистайте список доступных параметров;

Поочерёдно выбирайте пункты Sharpen и Denoise и настраивайте кадр так, как вам хочется.

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И та, и другая функция предлагают несколько градаций настройки. То есть, выбрав любую из них, вы получите ползунок, двигая который сможете вручную настраивать уровень детализации и уменьшения шумов. Видимо, Google решила дать пользователям самим возможность сделать так, как им нравится, а не позволять нейросетям принимать решение за них, хотя это было бы вполне логично и удобно. Поэтому от вас требуется не переборщить с настройкой изображений, сделав так, чтобы они стали лучше, а не испортились, став хуже, чем были.

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Мы не обладаем русскоязычными названиями нововведений, потому что скорее всего пока они распространяются только среди пользователей из США. Однако, зная примерный перевод обоих функций, вы гарантированно их не пропустите. Но на всякий случай знайте, что новые инструменты редактирования, которые появляются в приложении и которыми вы ещё не пользовались, помечаются жёлтыми точками, поэтому упустить их из виду действительно будет довольно сложно. В крайнем случае, познакомитесь со всеми фишками, которые есть в «Google Фото».

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Вообще, мне очень нравится подход Google к развитию «Google Фото». Отказавшись от безлимитного хранилища, которое всегда было уникальной фишкой сервиса, она начала перестраивать его таким образом, чтобы привлечь пользователей чем-то новым. Ведь бесплатное облако – это, конечно, хорошо, но уникальные инструменты редактирования фотографий, многие из которых раньше были доступны только смартфонам Google Pixel, — это дорогого стоит. Поэтому, пожалуй, стоило променять безлимитное облако на те нововведения, которые уже появились и ещё появятся в будущем.