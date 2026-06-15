Xiaomi выпустила обновление HyperOS 3, и на этот раз новости приятные: компания закрывает баги, а не плодит новые. Свежий еженедельный отчёт затрагивает флагманы Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17 Pro Max, Xiaomi 17 Pro и более ранние модели вплоть до Xiaomi 15. Среди исправлений самое заметное — устранение лагов и подвисаний камеры, а именно она остаётся главной фишкой топовых смартфонов компании. Кстати, если присматриваетесь к свежим камерофонам, посмотрите, почему Xiaomi 17T и 17T Pro с камерой Leica такие крутые.

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Что исправили в обновлении HyperOS 3

Xiaomi опубликовала отчёт в официальном Xiaomi Community, где перечислила конкретные проблемы и модели, на которых их устранили. Похожий разбор у нас уже выходил — там Xiaomi устранила критические баги HyperOS 3 на Xiaomi 17 и POCO. Сейчас же исправление ошибок на Xiaomi коснулось в первую очередь камеры и нагрева. Вот что вошло в список:

Xiaomi 17 Ultra (HyperOS 3.0.306.0) — устранили лаги и подвисания камеры в некоторых сценариях съёмки.

(HyperOS 3.0.306.0) — устранили лаги и подвисания камеры в некоторых сценариях съёмки. Xiaomi 17 Pro Max (HyperOS 3.0.306.0) — починили чрезмерный нагрев корпуса при определённой нагрузке.

(HyperOS 3.0.306.0) — починили чрезмерный нагрев корпуса при определённой нагрузке. Xiaomi 17 Pro (HyperOS 3.0.305.0) — исправили лаги камеры и просадки производительности.

(HyperOS 3.0.305.0) — исправили лаги камеры и просадки производительности. Xiaomi 17 Max (HyperOS 3.0.304.0) — поправили отклик на касания в Smart Assistant.

(HyperOS 3.0.304.0) — поправили отклик на касания в Smart Assistant. Xiaomi 15S Pro (HyperOS 3.0.301.0) — пропадавшие пометки в альбоме после сохранения отредактированных снимков.

(HyperOS 3.0.301.0) — пропадавшие пометки в альбоме после сохранения отредактированных снимков. Xiaomi 15 (HyperOS 3.0.301.0) — отсутствие всплывающих уведомлений о голосовых и видеозвонках.

(HyperOS 3.0.301.0) — отсутствие всплывающих уведомлений о голосовых и видеозвонках. REDMI K90 Pro Max (HyperOS 3.0.303.0) — пропадающие превью на странице миниатюр видео в галерее.

Если коротко, главное в этом обновлении HyperOS — стабильность камеры. И это логично: ровно из-за неё бывают самые громкие провалы. Не так давно обновление HyperOS сломало камеру Xiaomi 17 Ultra, и дорогой смартфон по качеству снимков скатился до уровня дешёвого REDMI. Так что свежий патч для той же модели — это работа над ошибками в прямом смысле.

Какие проблемы остались в HyperOS 3

Xiaomi честно отметила, что часть проблем пока в работе и не закрыта. Среди них — некорректное отображение информации в HyperIsland на Xiaomi 17 Pro Max, зависающее плавающее окно на Xiaomi 17 и сбои в работе функций Game Turbo с апскейлом и интерполяцией кадров на REDMI K80 Pro. Эти баги разработчики обещают устранить в одном из следующих отчётов.

Как и раньше, компания подчеркнула: перечисленные смартфоны — это лишь модели, на которых проводилась тестировали новую HyperOS. Если такой же баг воспроизводится на других устройствах Xiaomi, REDMI или POCO, исправление багов HyperOS доберётся и до них в составе будущих сборок.

Как проверить обновление HyperOS 3 на своём смартфоне

Хорошая новость в том, что Xiaomi подтвердила исправление ошибок на уровне кода. Плохая — патчи сначала раскатываются в Китае через бета-канал, и только потом доезжают до глобальных прошивок. Так что владельцам международных версий придётся немного подождать. По словам компании, исправление ошибок в HyperOS 3 появится в ближайшие недели.

Чтобы не пропустить апдейт, следите за обновлениями в разделе «Настройки», далее «О телефоне», далее «Обновление системы». Никаких действий не требуется, патч придёт по воздуху автоматически, когда будет готов для вашего региона. О выходе свежих сборок мы первым делом пишем в нашем канале в MAX — заглядывайте.

Когда выйдет обновление HyperOS для всех

Подход Xiaomi не меняется: китайская бета-сборка — это полигон, где обкатывают новые версии HyperOS 3, после чего исправления переезжают в глобальные прошивки. Параллельно компания продолжает расширять охват и более свежими версиями — недавно мы собрали полный список из 40 устройств Xiaomi, получивших обновление HyperOS 3.1.

Узнавай подробности про обновления нашем чате в MAX — там подскажут.

Конкретных дат для глобального обновления HyperOS 3 компания не называет — стандартная формулировка «в ближайшие недели». Зато сам отчёт показывает, что над стабильностью системы Xiaomi работает регулярно. А если планируете брать смартфон под свежую систему с прицелом на будущее, посмотрите подборку — мы разобрали 7 лучших смартфонов, которые точно потянут Android 17 без тормозов.