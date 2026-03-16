Обновления Android замедляют смартфон. Разбираемся

Замечали, что после установки новой версии системы смартфон начинает вести себя иначе? Приложения открываются медленнее, быстрее садится батарея, иногда появляется нагрев, а интерфейс работает не так плавно, как раньше. Мы уже рассказывали, что Android может начать тормозить даже через год после покупки, и обновления часто только усиливают этот эффект. А после апдейтов у пользователей возникает ощущение, будто телефон работает медленнее, чем раньше. Но так ли это на самом деле?

Почему телефон тормозит после обновления

После установки новой версии Android система меняется довольно сильно. Добавляются новые службы, обновляются алгоритмы безопасности, появляются дополнительные фоновые процессы. Все это увеличивает нагрузку на процессор и память, поэтому иногда пользователь замечает, что телефон медленно работает, хотя раньше такого не было.

Особенно заметно это на устройствах, которым уже несколько лет. Когда смартфон выходит, прошивка оптимизирована именно под его железо, но с каждым обновлением требования растут. В результате со временем может появиться ощущение, что начал тормозить телефон, хотя на самом деле система просто стала тяжелее.

Еще одна причина — процессы оптимизации после установки обновления. В первые дни устройство активно перестраивает кэш, проверяет файлы и заново настраивает приложения. В этот период производительность может быть ниже обычной, но позже работа часто возвращается в норму.

Почему после обновления телефон быстро разряжается

Одна из самых частых жалоб пользователей — после обновления разряжается телефон быстрее, чем раньше. Это происходит потому, что новая версия системы заново настраивает энергопотребление и может активнее использовать фоновые процессы.

После обновления смартфон некоторое время анализирует установленные приложения, пересчитывает статистику расхода энергии и проверяет службы синхронизации. В этот период расход батареи обычно выше обычного, поэтому создается ощущение, что автономность сильно ухудшилась. Также новые функции могут требовать больше ресурсов. Более сложная анимация, улучшенные уведомления и дополнительные сервисы увеличивают нагрузку на процессор, что тоже влияет на время работы.

Почему телефон греется после обновления

Еще одна ситуация, которая часто пугает пользователей — телефон греется после обновления. Обычно это связано с тем, что система активно работает в фоне сразу после установки новой версии Android. В первые дни устройство может выполнять сразу несколько задач:

пересборка кэша системы;

обновление всех приложений;

индексация файлов;

настройка энергосбережения;

проверка безопасности.

Когда процессор постоянно загружен, корпус становится теплее обычного. Если нагрев появился сразу после обновления и постепенно уменьшается, это считается нормальной ситуацией. Но если устройство сильно греется постоянно, стоит проверить приложения. Иногда именно они вызывают перегрузку после установки новой версии системы.

Правда ли, что производители замедляют смартфоны

Существует популярная теория, что производители намеренно ухудшают работу старых устройств. Поэтому многие уверены, что если лагает телефон после обновления, значит его специально замедлили, чтобы пользователь купил новый.

На практике все немного иначе. Новые версии Android создаются с расчетом на более современное железо, поэтому старые модели просто не всегда справляются с возросшей нагрузкой. Это не намеренное замедление, а результат того, что система становится сложнее.

Иногда производители действительно меняют работу процессора или батареи, но обычно это делается для защиты устройства от перегрева или быстрого износа. В результате пользователь может заметить снижение скорости, но это связано с безопасностью, а не с попыткой заставить покупать новый смартфон.

Что делать, если после обновления телефон начал тормозить

Если после установки новой версии кажется, что устройство работает хуже, не стоит сразу делать вывод, что обновление все испортило. В большинстве случаев проблема временная и связана с перестройкой системы. Чтобы ускорить работу смартфона, можно попробовать несколько простых действий:

Обычно через несколько дней работа стабилизируется, и устройство начинает работать нормально. Не стабилизируется? Тогда попробуйте всего одну настройку Android, которая ускоряет смартфон. Обновления действительно могут создавать ощущение, будто устройство стало медленнее, но чаще всего это временный эффект, а не намеренное ухудшение.