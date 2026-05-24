Знакомая ситуация: беспроводные наушники сели в самый неподходящий момент, часы пишут о низком заряде, а розетки рядом нет. Зато есть смартфон с приличным запасом батареи — и этого достаточно, чтобы выручить любой мелкий гаджет. Помогает в этом реверсивная зарядка — функция, которая превращает телефон в импровизированный пауэрбанк.

Что такое реверсивная зарядка в смартфоне

Реверсивная зарядка, или обратная зарядка, — это технология, которая позволяет отдавать энергию из аккумулятора смартфона другому устройству. По сути телефон сам становится источником питания, как небольшой внешний аккумулятор.

Пригодится это в самых разных случаях: зарядить беспроводные наушники от телефона, умные часы, фитнес-браслет Xiaomi. Чудес ждать не стоит — много энергии так не передашь, но докинуть пару десятков процентов наушникам или часам функция позволяет легко.

Какие виды реверсивной зарядки бывают

Существует два вида реверсивной зарядки — проводная реверсивная зарядка и беспроводная. Принцип у них один, а вот скорость и удобство заметно различаются. Ниже короткое сравнение, чтобы понять разницу с первого взгляда.

Параметр Проводная Беспроводная Способ подключения Кабель USB-C По воздуху, через катушки Мощность Выше, до 10-20 Вт и больше Обычно 5 Вт, реже до 10 Вт Скорость Быстрее, меньше потерь Медленнее, греется сильнее Что зарядить Смартфон, наушники, периферию Гаджеты с поддержкой Qi

Очевидно, что обратная зарядка по кабелю надежнее, тогда как беспроводная — практичнее, так как не нужен аксессуар. Кстати, мы знаем ответ, почему беспроводная зарядка всегда медленнее проводной.

Как работает проводная реверсивная зарядка

В случае с проводным вариантом смартфон отдаёт энергию через кабель USB-C, к которому подключено второе устройство. Этот способ эффективнее беспроводного: при передаче по проводу почти нет потерь, тогда как при индукционной зарядке часть энергии уходит в тепло. Поэтому по кабелю гаджет зарядится и быстрее, и с меньшим нагревом телефона.

Заряжает такая связка не всегда автоматически. Нужен правильный кабель — например, этот от Toocki умеет работать в обе стороны. Многие смартфоны определяют подключённое устройство сами и сразу начинают отдавать заряд.

Кабель USB-C

Но бывает, что направление зарядки нужно переключать вручную: телефон выводит всплывающее окно с вопросом, кто кого должен заряжать, либо нужный режим включается в настройках. Если телефон вместо отдачи энергии сам начал заряжаться от подключённого гаджета, как раз и нужно сменить это направление.

Как включить беспроводную реверсивную зарядку

С беспроводным вариантом всё чуть иначе — функцию почти всегда нужно активировать вручную. Чтобы включить беспроводную реверсивную зарядку на Android, сделайте следующее.

Зайдите в настройки. Выберите «Батарея». Затем найдите «Обратная зарядка». Активируйте ползунок, а также укажите уровень заряда, при котором она остановится.

Часто этот тумблер вынесен и в шторку быстрых настроек — так включать функцию ещё удобнее. Учтите, что у разных брендов название отличается: у Samsung это Wireless PowerShare, у других производителей — «обратная зарядка» или «реверсивная зарядка». А как работает реверсивная зарядка на Айфоне — можете прочесть в нашей статье.

Как пользоваться реверсивной зарядкой правильно

Чтобы зарядить наушники от телефона, сделайте следующее.

После активации положите смартфон экраном вниз.

Заряжаемый гаджет разместите по центру задней панели — там, где находится катушка беспроводной зарядки.

Оба устройства должны быть включены.

Если второй девайс не определяется несколько секунд, чуть подвиньте его, чтобы поймать правильное положение.

В случае использования кабеля, смартфон-донор должен быть заряжен как можно больше.

Несколько важных нюансов. Не кладите между устройствами металлические предметы и не используйте функцию на металлической поверхности. Следите за нагревом — при беспроводной реверсивной зарядке телефон ощутимо греется. У смартфонов Huawei функция не запускается, если сам телефон заряжен меньше чем на 20%, а заряжать одновременно можно только одно устройство.

Как понять, что в смартфоне есть реверсивная зарядка

Как проверить, что есть ли в телефоне обратная зарядка? Самый надёжный способ — заглянуть в характеристики модели на сайте производителя и поискать строчки «реверсивная зарядка», «обратная зарядка», «reverse wireless charging» или «Wireless PowerShare». А еще проще — приложить к задней части корпуса аксессуар и дождаться начала зарядки. Ну или подключить его по кабелю к разъёму.

Еще один способ — открыть шторку быстрых настроек и поискать там соответствующую иконку, а также воспользоваться поиском прямо в настройках смартфона, введя «обратная». Ориентир по сегменту тоже работает: раньше функция встречалась только во флагманах, но сегодня реверсивная зарядка на Android добралась и до многих устройств среднего класса.

Что делать, если реверсивная зарядка не работает

Если реверсивная зарядка не работает, это не значит, что ее нет. На то есть простое объяснение. Например, Низкий заряд телефона — у многих смартфонов обратная зарядка недоступна, если у батареи осталось 20% и меньше.

Второе устройство не поддерживает беспроводную зарядку по стандарту Qi.

по стандарту Qi. Гаджет лежит не по центру задней панели — сместите его и поймайте катушку.

Обратной зарядке мешает чехол , металл или толстая накладка — уберите их.

, металл или толстая накладка — уберите их. Функция просто выключена — активируйте её в настройках или шторке.

Для проводного варианта — кабель не поддерживает обратную зарядку, нужен USB-C на USB-C.

Реверсивная зарядка в Android — не замена полноценной розетке, а удобный аварийный инструмент. Передаёт она энергию медленно и заметно сажает аккумулятор самого телефона, поэтому держать гаджет на нём часами смысла нет. Зато когда нужно срочно оживить наушники или часы вдали от розетки, эта функция пригодится.