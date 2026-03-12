Одна настройка Android, после которой смартфон начинает работать быстрее

Герман Вологжанин

Иногда кажется, что смартфон начинает тормозить сам по себе. Приложения открываются чуть дольше, анимации выглядят тяжелее, а интерфейс реагирует не так быстро, как раньше. Причина не всегда в слабом железе или старом устройстве — иногда дело в настройках системы. Например, многие пользователи даже не подозревают, что в Android есть скрытые параметры, которые могут заметно ускорить работу смартфона.

Речь идет о настройках анимации в режиме разработчика Android. По умолчанию система использует плавные анимации при открытии приложений, переходах между меню и работе с интерфейсом. Они делают систему визуально красивее, но одновременно создают ощущение, что смартфон работает медленнее.

Если уменьшить скорость этих анимаций или полностью их отключить, интерфейс начинает реагировать заметно быстрее. На практике это выглядит так, будто смартфон стал работать быстрее, хотя его железо осталось прежним.

Как включить режим разработчика на Android

Чтобы изменить параметры анимации, сначала нужно включить режим разработчика Android. Он скрыт в системе, но активируется буквально за несколько секунд. Сделать это можно так:

  1. Откройте настройки смартфона.
  2. Перейдите в раздел «О телефоне».
  3. Найдите пункт «Номер сборки» («Версия ОС/MIUI», если у вас Xiaomi).
  4. Нажмите на него 7 раз подряд.
После этого система сообщит, что режим разработчика активирован, и в настройках появится новый раздел, куда нам с вами и нужно отправиться.

Как отключить анимации на телефоне

После активации режима разработчика Android нужно найти три параметра анимации. Именно они отвечают за скорость работы интерфейса. Изменить нужно следующие настройки:

  • анимация окон;
  • анимация переходов;
  • длительность анимации.

По умолчанию везде стоит значение 1x. Если установить 0.5x или полностью отключить анимацию, система начнет реагировать быстрее. Но где их найти, и как отключить анимации на Android? А вот так:

  1. Откройте настройки смартфона.
  2. Перейдите в раздел «Расширенные настройки», а затем — «Для разработчиков».
  3. Найдите пункты, связанные с анимациями.
  4. Отключите анимации.
После этого изменения вступят в силу сразу — перезагружать смартфон не потребуется. Если вдруг покажется, что интерфейс стал выглядеть слишком резким, всегда можно вернуть прежние значения анимации. Но многие пользователи после такой настройки уже не хотят возвращаться к стандартной скорости работы системы.

Почему без анимаций смартфон кажется быстрее

На самом деле процессор и память смартфона не начинают работать быстрее. Просто система перестает тратить время на длинные визуальные эффекты.

Когда анимации сокращаются, интерфейс открывается практически мгновенно. Именно поэтому пользователям кажется, что Android стал работать заметно быстрее, хотя на деле меняется только скорость отображения элементов интерфейса. Эта настройка особенно полезна для смартфонов, которые работают уже несколько лет. Но даже на новых устройствах она может сделать интерфейс более быстрым и отзывчивым.

Нужно ли клеить защитное стекло на смартфон

Вы купили смартфон за 60–80 тысяч рублей, он приехал с заводской плёнкой, продавец настойчиво предложил ещё и защитное стекло за 2–3 тысячи — и вы, конечно, взяли. А потом прочитали, что Gorilla Glass якобы выдерживает падения с двух метров — и задумались: зачем вообще всё это, если производитель и так поставил крутое стекло? Разбираемся честно.

Дикий смартфон с лазерным дальномером и фонарем для кемпинга. Обзор Doogee V Max LR

Представьте смартфон, который может работать неделю без подзарядки, пережить падение с высоты, погружение в воду и при этом измерить расстояние до объекта с точностью до миллиметра. Этот защищенный гигант весом около полукилограмма и батареей на 20500 мАч бросает вызов привычным представлениям о том, каким должен быть современный смартфон. Здесь нет компромиссов между автономностью и производительностью, между защитой и функциональностью. Камера на 200 мегапикселей, процессор MediaTek Dimensity 7300, встроенный лазерный дальномер и сертификация по военному стандарту MIL-STD-810H. Как тебе такое, Илон Маск?

Xiaomi 17 Ultra или Xiaomi 17 — какой флагман выбрать и почему

Не прошло и года с момента релиза в Китае, как в России появилась глобальная версия Xiaomi 17 — нового флагмана одного из ведущих производителей смартфонов на планете. Оставив «прошки» жителям Поднебесной, на международный рынок китайцы выпустили лишь Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra. Именно эти два смартфона соседствуют на наших прилавках, провоцируя резонный вопрос: какой из них лучше купить? Сейчас разберемся.

