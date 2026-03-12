Одна настройка Android, после которой смартфон начинает работать быстрее

Иногда кажется, что смартфон начинает тормозить сам по себе. Приложения открываются чуть дольше, анимации выглядят тяжелее, а интерфейс реагирует не так быстро, как раньше. Причина не всегда в слабом железе или старом устройстве — иногда дело в настройках системы. Например, многие пользователи даже не подозревают, что в Android есть скрытые параметры, которые могут заметно ускорить работу смартфона.

Одна настройка Android, которая ускоряет смартфон

Речь идет о настройках анимации в режиме разработчика Android. По умолчанию система использует плавные анимации при открытии приложений, переходах между меню и работе с интерфейсом. Они делают систему визуально красивее, но одновременно создают ощущение, что смартфон работает медленнее.

Если уменьшить скорость этих анимаций или полностью их отключить, интерфейс начинает реагировать заметно быстрее. На практике это выглядит так, будто смартфон стал работать быстрее, хотя его железо осталось прежним.

Как включить режим разработчика на Android

Чтобы изменить параметры анимации, сначала нужно включить режим разработчика Android. Он скрыт в системе, но активируется буквально за несколько секунд. Сделать это можно так:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «О телефоне». Найдите пункт «Номер сборки» («Версия ОС/MIUI», если у вас Xiaomi). Нажмите на него 7 раз подряд.

После этого система сообщит, что режим разработчика активирован, и в настройках появится новый раздел, куда нам с вами и нужно отправиться.

Как отключить анимации на телефоне

После активации режима разработчика Android нужно найти три параметра анимации. Именно они отвечают за скорость работы интерфейса. Изменить нужно следующие настройки:

анимация окон;

анимация переходов;

длительность анимации.

По умолчанию везде стоит значение 1x. Если установить 0.5x или полностью отключить анимацию, система начнет реагировать быстрее. Но где их найти, и как отключить анимации на Android? А вот так:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «Расширенные настройки», а затем — «Для разработчиков». Найдите пункты, связанные с анимациями. Отключите анимации.

После этого изменения вступят в силу сразу — перезагружать смартфон не потребуется. Если вдруг покажется, что интерфейс стал выглядеть слишком резким, всегда можно вернуть прежние значения анимации. Но многие пользователи после такой настройки уже не хотят возвращаться к стандартной скорости работы системы.

Почему без анимаций смартфон кажется быстрее

На самом деле процессор и память смартфона не начинают работать быстрее. Просто система перестает тратить время на длинные визуальные эффекты.

Когда анимации сокращаются, интерфейс открывается практически мгновенно. Именно поэтому пользователям кажется, что Android стал работать заметно быстрее, хотя на деле меняется только скорость отображения элементов интерфейса. Эта настройка особенно полезна для смартфонов, которые работают уже несколько лет. Но даже на новых устройствах она может сделать интерфейс более быстрым и отзывчивым.