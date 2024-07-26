Официально: YouTube в России замедлится на 70%. Что произошло и как снова его разогнать

Несмотря на то что сам YouTube в России пока никто не блокирует, в последнее время российские пользователи могли заметить некоторое замедление в работы видеохостинга. Ролики начали загружаться дольше, скорость загрузки снизилась, и смотреть видео в привычно высоком разрешении стало уже не так комфортно, как раньше. Кто-то списал это на халтуру провайдеров, а кто-то догадался, что причиной всему являются блокировки Роскомнадзора. Давайте разберемся, что на самом деле стоит за этим явлением, какие последствия оно несет и как можно хотя бы попытаться спасти ситуацию.

Почему тормозит YouTube

Одна из ключевых причин снижения скорости работы сервисов Google в России связана с остановкой обслуживания и обновления локальных серверов кэширования. Это специальные серверы, расположенные на мощностях российских интернет-провайдеров, которые отвечают за ускоренную доставку контента конечным пользователям. После ухода компании из России она перестала обслуживать эти сервера, объяснив свое решение «изменениями правовой практики» в России.

⚡️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАШ КАНАЛ В ДЗЕНЕ И ЧИТАЙ ЛУЧШИЕ СТАТЬИ НАШИХ АВТОРОВ, ПОКА ЕЩЁ МОЖНО

Серверы кэширования работают по принципу Content Delivery Network (CDN), храня копии популярного контента рядом с пользователями. В результате сигнал с видеороликом идет до зрителя, скажем, не из Европы, а из Москвы или Екатеринбурга, в зависимости от его расположения. Отключение этих серверов приводит к тому, что контент теперь загружается с более дальних серверов Google, что естественным образом увеличивает время загрузки страниц и видео.

Что такое протокол QUIC

Вторая существенная причина замедления связана с действиями Роскомнадзора. По информации сетевых СМИ, регулятор начал ограничивать работу протокола HTTP/3, который также известен как QUIC (Quick UDP Internet Connections).

QUIC - это современный протокол передачи данных, разработанный Google для ускорения работы веб-сервисов. Он объединяет функции TCP, TLS и HTTP/2 в единый протокол, работающий поверх UDP.

Основные преимущества QUIC включают:

Уменьшение задержки при установлении соединения

Улучшенную работу в условиях потери пакетов

Поддержку смены сети без разрыва соединения

Блокировка QUIC заставляет браузеры и приложения использовать более старые и менее эффективные протоколы, что негативно сказывается на скорости загрузки контента. Как следствие, пользователи сталкиваются с такими проблемами, как:

Увеличение времени буферизации видео

Снижение качества воспроизведения

Задержки при загрузке страниц поиска

Проблемы с синхронизацией данных в Google-аккаунтах

⚡️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАШ ЧАТ В ТЕЛЕГРАМЕ, ТАМ ТЕБЕ ОТВЕТЯТ НА ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ АНДРОИД

По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, уже до конца этой недели скорость загрузки YouTube может снизиться на 40%, а к концу следующей — на 70%. Замедление является вынужденной мерой, которую применяет Роскомнадзор, чтобы принудить администрацию YouTube к исполнению российского законодательства. Дело в том, что видеохостинг не всегда следует требованиям надзорных ведомств и зачастую отказывается удалять контент, который нарушает местные законы.

Как ускорить работу YouTube в России

Несмотря на описанные выше проблемы, существуют способы частично улучшить ситуацию. Первый и самый логичный — отключение протокола QUIC в настройках браузера. Парадоксально, но это несложное действие действительно может ускорить работу сервисов Google в текущих условиях.

⚡️ПОДПИШИСЬ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ ТЕХНОКОТ. ЭТО АГРЕГАТОР ЛУЧШИХ СТАТЕЙ, НОВОСТЕЙ И ИНСТРУКЦИЙ ПО ВЕРСИИ РЕДАКЦИИ ANDROIDINSIDER.RU. ТЕБЕ ПОНРАВИТСЯ

Прежде всего отключить протокол QUIC нужно пользователям настольных компьютеров. Дело в том, что замедление YouTube пока что будет происходить только в веб-версии и не затронет мобильные приложения. Проще всего отключить QUIC в Google Chrome. Вот что для этого нужно сделать:

Откройте браузер Google Chrome или другой браузер на базе Chromium

В адресной строке введите chrome://flags

В поисковой строке на открывшейся странице введите #enable-quic

Найдите параметр «Experimental QUIC protocol» и установите значение «Disabled»

Перезапустите браузер, чтобы изменения применились

Заблокируют ли Ютуб в России

Сложившаяся ситуация вряд ли изменится в ближайшее время, поэтому пользователям и бизнесу придется адаптироваться к новым условиям, привыкая к более медленной работе Ютуба, чем в прошлом. Конечно, в теории провайдеры могли бы рассмотреть возможность использования альтернативных сетей доставки контента для улучшения доступа к видеохостингу. Однако в условиях, когда в дело вмешался Роскомнадзор, подобное развитие ситуации выглядит практически нереальным.

Замедление работы YouTube и других сервисов Google в России — это комплексная проблема, вызванная сочетанием технических и регуляторных факторов. Хотя существуют способы частично улучшить ситуацию, они не являются идеальным долгосрочным решением.

⚡️ПОДПИШИСЬ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ И ПОКУПАЙ ТОЛЬКО ТОПОВЫЕ ТОВАРЫ С АЛИЭКСПРЕСС

Пользователям и бизнесу придется адаптироваться к новым условиям, возможно, пересматривая свои подходы к использованию онлайн-сервисов и рассматривая альтернативные платформы. Ведь сегодня потенциальная блокировка YouTube в России уже не выглядит чем-то невероятным. Да, полноценной альтернативы этому сервису в стране так и не появилось. Но развлекательного контента меньше не стало, а значит, живы будем — не помрем.