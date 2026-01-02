Оказывается, мы неправильно делали сброс настроек Android. Вот, как действительно удалить все

Сброс до заводских настроек — стандартная процедура, которую рано или поздно выполняет каждый владелец Android-смартфона, когда хочет передать устройство другому человеку или просто очистить все данные. Вне зависимости от модели она выполняется в два счета через раздел «О телефоне» или «Управление системой». Но все это время мы удаляли данные неправильно. Показываем, что не так с обычной очисткой, и как правильно сбросить настройки на телефоне.

Что не так с обычным сбросом Android

Выполняя сброс настроек Android, мы полагаем, что после этого с телефона исчезнут все пользовательские данные. И действительно: файлов нет, да и приложения тоже отсутствуют. Но это не означает, что мы замели все следы.

Если после сброса настроек вы зайдете на страницу play.google.com/library/devices или в приложение Портал Поиска, то заметите: ваш старый смартфон продолжает оставаться в списке устройств, на которых выполнен вход в аккаунт Google.

Более того, новому владельцу смартфона, возможно, придется искать способ обхода аккаунта Google после сброса, и это — довольно частая проблема. Очевидно, что-то при выполнении отката параметров мы делаем не так.

Как удалить аккаунт Google на телефоне

Вся проблема заключается в том, что перед сбросом Android никто из нас не удаляет аккаунт Google с устройства, из-за чего на старом смартфоне продолжают оставаться некоторые данные. Чтобы этого избежать, сначала нужно избавиться от учетной записи:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «Аккаунты и синхронизация». Выберите учетную запись Google. Нажмите кнопку «Еще», а затем — «Удалить аккаунт».

После этого с телефона исчезнут следы учетной записи Google, и только теперь вы сможете выполнить полноценный сброс настроек Android. О том, как это сделать, мы расскажем далее.

Как сделать сброс настроек Android

После удаления аккаунта Google дело остается за малым. Чтобы сбросить телефон до заводских настроек, нужно:

Открыть настройки устройства. Перейти в раздел «О телефоне» или «Управление системой». Открыть вкладку «Сброс настроек» и подтвердить удаление всех данных.

Поскольку у каждого из нас в руках смартфоны разных производителей, названия некоторых пунктов меню могут отличаться. Если вам сложно найти нужный раздел, воспользуйтесь поиском в настройках по запросу «Сброс».