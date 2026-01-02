Оказывается, мы неправильно делали сброс настроек Android. Вот, как действительно удалить все

  2. Темы
  3. Полезно знать
Герман Вологжанин

Сброс до заводских настроек — стандартная процедура, которую рано или поздно выполняет каждый владелец Android-смартфона, когда хочет передать устройство другому человеку или просто очистить все данные. Вне зависимости от модели она выполняется в два счета через раздел «О телефоне» или «Управление системой». Но все это время мы удаляли данные неправильно. Показываем, что не так с обычной очисткой, и как правильно сбросить настройки на телефоне.

Оказывается, мы неправильно делали сброс настроек Android. Вот, как действительно удалить все. Учимся правильно сбрасывать настройки Android. Фото.

Учимся правильно сбрасывать настройки Android

Что не так с обычным сбросом Android

Выполняя сброс настроек Android, мы полагаем, что после этого с телефона исчезнут все пользовательские данные. И действительно: файлов нет, да и приложения тоже отсутствуют. Но это не означает, что мы замели все следы.

📢 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Если после сброса настроек вы зайдете на страницу play.google.com/library/devices или в приложение Портал Поиска, то заметите: ваш старый смартфон продолжает оставаться в списке устройств, на которых выполнен вход в аккаунт Google.

Что не так с обычным сбросом Android. Следы старого телефона все равно остаются в дебрях настроек Google. Источник: androidauthority.com. Фото.

Следы старого телефона все равно остаются в дебрях настроек Google. Источник: androidauthority.com

Более того, новому владельцу смартфона, возможно, придется искать способ обхода аккаунта Google после сброса, и это — довольно частая проблема. Очевидно, что-то при выполнении отката параметров мы делаем не так.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Как удалить аккаунт Google на телефоне

Вся проблема заключается в том, что перед сбросом Android никто из нас не удаляет аккаунт Google с устройства, из-за чего на старом смартфоне продолжают оставаться некоторые данные. Чтобы этого избежать, сначала нужно избавиться от учетной записи:

  1. Откройте настройки смартфона.
  2. Перейдите в раздел «Аккаунты и синхронизация».
  3. Выберите учетную запись Google.
  4. Нажмите кнопку «Еще», а затем — «Удалить аккаунт».
Как удалить аккаунт Google на телефоне. сначала удаляем аккаунт Google. Фото.

сначала удаляем аккаунт Google

После этого с телефона исчезнут следы учетной записи Google, и только теперь вы сможете выполнить полноценный сброс настроек Android. О том, как это сделать, мы расскажем далее.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Как сделать сброс настроек Android

После удаления аккаунта Google дело остается за малым. Чтобы сбросить телефон до заводских настроек, нужно:

  1. Открыть настройки устройства.
  2. Перейти в раздел «О телефоне» или «Управление системой».
  3. Открыть вкладку «Сброс настроек» и подтвердить удаление всех данных.
Как сделать сброс настроек Android. А теперь можно сбросить настройки Android. Фото.

А теперь можно сбросить настройки Android

Поскольку у каждого из нас в руках смартфоны разных производителей, названия некоторых пунктов меню могут отличаться. Если вам сложно найти нужный раздел, воспользуйтесь поиском в настройках по запросу «Сброс».

Теги
Новости по теме
Какие Xiaomi получат обновление Android 20
Не приходит код от Telegram: новое решение через ключи доступа
Почему перестал работать VPN на Android
Лонгриды для вас
Как повлияет стоимость оперативной памяти на портативные игровые консоли

Рынок портативных игровых устройств переживает непростые времена. Одни не просто не выпускают новые модели, а другие говорят, что что-то выйдет, но ситуация оказывается иной и им приходится как-то выкручиваться. Например, есть такой не самый раскрученный производитель, как AYN, который сообщил о задержке поставок своей новой модели Odin 3 Ultra, и причина оказалась довольно неожиданной — резкий скачок цен на оперативную память. Эта ситуация показывает, насколько уязвима индустрия электроники перед колебаниями рынка комплектующих. А ведь это только один случай, который заставляет задуматься о происходящем.

Читать далее
Почему у глобальной версии Xiaomi меньше аккумулятор, чем в Китае

Китайская и глобальная версия Xiaomi — это два разных смартфона. Производитель из Поднебесной постоянно делит пользователей на «своих» и «чужих», предлагая отечественному потребителю не только выгодные цены, но и более продвинутые характеристики устройств вкупе с регулярными обновлениями ПО. Одно из главных отличий, особенно заметных в последние годы, — аккумулятор Xiaomi. Зачастую у китайских версий он больше, чем у глобальных. Но неужели Xiaomi намеренно ограничивает автономность своих международных версий?

Читать далее
Почему после обновления Android смартфон тормозит и быстро разряжается

Обновление смартфона — часть поддержки устройства со стороны производителя. Раз в несколько месяцев каждый из них выпускает апдейты, меняющие дизайн и добавляющие интересные функции. Кроме того, производитель всегда хвастается улучшением оптимизации системы. В таком случае почему телефон тормозит и быстро разряжается после обновления? Ведь подобное происходит сплошь и рядом.

Читать далее
Новости партнеров
В Китае скатали огромного снеговика высотой с шетиэтажный дом. Но это еще не рекорд
В Китае скатали огромного снеговика высотой с шетиэтажный дом. Но это еще не рекорд
Биткоин на пороге криптозимы. Аналитики отмечают новые риски для рынка монет и рост активности институционалов
Биткоин на пороге криптозимы. Аналитики отмечают новые риски для рынка монет и рост активности институционалов
10 лучших игр для PlayStation 5, вышедших в 2025 году
10 лучших игр для PlayStation 5, вышедших в 2025 году